Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Kylian Mbappe/ Foto: Instagram @k.mbappe
Campionate

Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 17:47
  • Kylian Mbappe (27 de ani), superstarul lui Real Madrid și căpitanul Franței, a renunțat la parteneriatul cu Nike și a semnat cu brandul elvețian de articole sportive On.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul francez își începuse colaborarea cu gigantul american în 2006, pe vremea când avea doar 8 ani.

„N-am cerut concedieri!” Lewis Hamilton, reacție fermă după zvonurile privind o revoltă la Ferrari
Citește și
„N-am cerut concedieri!” Lewis Hamilton, reacție fermă după zvonurile privind o revoltă la Ferrari
Citește mai mult
„N-am cerut concedieri!” Lewis Hamilton, reacție fermă după zvonurile privind o revoltă la Ferrari

Kylian Mbappe a renunțat la parteneriatul cu Nike

Acum, starul lui Real Madrid este gata de un nou capitol. Brandul elvețian de articole sportive On, lansat în anul 2010, și-a anunțat intrarea în fotbal, iar Mbappe devine una dintre principalele imagini ale companiei.

„Astăzi, brandul elvețian de articole sportive On își anunță intrarea în fotbal alături de campionul Kylian Mbappe, marcând începutul parcursului companiei în lumea celui mai popular sport din lume.

On aduce o perspectivă nouă asupra fotbalului: jocul este mai frumos atunci când te poți concentra pe bucuria simplă de a juca, susținută de inovații în materie de produse și de conexiuni autentice cu comunități din întreaga lume”, se arată într-un comunicat al companiei.

  • The Athletic a relatat că Mbappe a primit acțiuni în compania elvețiană ca parte a acordului.
  • Cel mai recent contract al lui Mbappe cu Nike, care a expirat în această vară, i-a adus 15 milioane de euro pe an.
Încă de la început, ceea ce m-a atras la On a fost oportunitatea de a construi împreună ceva complet nou, care va contribui la conturarea fotbalului de mâine.Vreau să-mi aduc experiența și perspectiva în ceea ce vom crea, să împingem limitele posibilului prin inovație și să rămânem mereu fideli bucuriei de a juca fotbal. Avem un vis comun, iar acesta este doar începutul. Kylian Mbappe

Pe lângă Kylian Mbappe, Thierry Henry este o altă figură importantă cooptată de On în noul său proiect. Campionul mondial din 1998 a fost numit directorul departamentului fotbal al companiei.

„Construirea unui proiect nou în fotbal necesită o abordare curajoasă și originală. În ultimul an, am văzut direct curiozitatea și atenția la detalii pe care echipa On le acordă acestui proces.

Vrem să-i ascultăm pe jucători, să înțelegem de ce au nevoie și să creăm ceva care să aducă o contribuție reală fotbalului. Sunt mândru să fac parte din acest proiect și să contribui la conturarea a ceea ce urmează”, a afirmat Henry.

Printre acționarii companiei se numără și fostul mare tenismen Roger Federer.

Citește și

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
NIKE kylian mbappe parteneriat On
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești
08:58
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
06:45
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
05:00
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că  părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
18.09
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
18.09
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
18.09
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
B365
18.09
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
Citește mai mult
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 23 rapid 24 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share