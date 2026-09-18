Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”

Kylian Mbappe (27 de ani), superstarul lui Real Madrid și căpitanul Franței, a renunțat la parteneriatul cu Nike și a semnat cu brandul elvețian de articole sportive On.

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Atacantul francez își începuse colaborarea cu gigantul american în 2006, pe vremea când avea doar 8 ani.

Kylian Mbappe a renunțat la parteneriatul cu Nike

Acum, starul lui Real Madrid este gata de un nou capitol. Brandul elvețian de articole sportive On, lansat în anul 2010, și-a anunțat intrarea în fotbal, iar Mbappe devine una dintre principalele imagini ale companiei.

„Astăzi, brandul elvețian de articole sportive On își anunță intrarea în fotbal alături de campionul Kylian Mbappe, marcând începutul parcursului companiei în lumea celui mai popular sport din lume.

On aduce o perspectivă nouă asupra fotbalului: jocul este mai frumos atunci când te poți concentra pe bucuria simplă de a juca, susținută de inovații în materie de produse și de conexiuni autentice cu comunități din întreaga lume”, se arată într-un comunicat al companiei.

The Athletic a relatat că Mbappe a primit acțiuni în compania elvețiană ca parte a acordului.

Cel mai recent contract al lui Mbappe cu Nike, care a expirat în această vară, i-a adus 15 milioane de euro pe an.

Încă de la început, ceea ce m-a atras la On a fost oportunitatea de a construi împreună ceva complet nou, care va contribui la conturarea fotbalului de mâine.Vreau să-mi aduc experiența și perspectiva în ceea ce vom crea, să împingem limitele posibilului prin inovație și să rămânem mereu fideli bucuriei de a juca fotbal. Avem un vis comun, iar acesta este doar începutul. Kylian Mbappe

Pe lângă Kylian Mbappe, Thierry Henry este o altă figură importantă cooptată de On în noul său proiect. Campionul mondial din 1998 a fost numit directorul departamentului fotbal al companiei.

„Construirea unui proiect nou în fotbal necesită o abordare curajoasă și originală. În ultimul an, am văzut direct curiozitatea și atenția la detalii pe care echipa On le acordă acestui proces.

Vrem să-i ascultăm pe jucători, să înțelegem de ce au nevoie și să creăm ceva care să aducă o contribuție reală fotbalului. Sunt mândru să fac parte din acest proiect și să contribui la conturarea a ceea ce urmează”, a afirmat Henry.

Printre acționarii companiei se numără și fostul mare tenismen Roger Federer.

Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

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