Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Suporteri Dinamo
Superliga

Reorganizare în PCH Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 17:31
  • Peluza „Cătălin Hîldan” a anunțat că nu va mai ocupa locurile obișnuite începând de la partida cu Farul, din etapa #10 a Ligii 1.
  • Dinamo - Farul Constanța se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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„Câinii” vor reveni pe Arena Națională la aproape 5 luni distanță de la ultima partidă jucată pe cel mai mare stadion al țării, iar fanii au luat în calcul o altfel de organizare.

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Peluza „Cătălin Hîldan” se va muta la inelul 2 de la meciul cu Farul

Suporterii au transmis că modificarea nu are legătură cu vreo formă de protest, ci ține de o reorganizare a acestora și de noi reguli impuse în cadrul peluzei.

În plus, aceștia au și exemplificat cum plănuiesc să arate peluza, printr-o fotografie generată cu inteligența artificială.

„Peluza Cătălin Hîldan la inelul 2!

Câinilor, din acest weekend revenim pe Arena Națională, ceea ce înseamnă că putem fi alături de echipă într-un număr mult mai mare decât am făcut-o până acum în acest campionat.

Începând cu meciul de duminică, Peluza Cătălin Hîldan și grupurile de suporteri care o compun vor sta la inelul 2.

Decizia vine în urma unor consultări interne în care s-a decis o nouă formă de organizare, mai eficientă, cu focus pe vizibilitate, atmosferă, disciplină și implicare totală a tuturor celor care își doresc să susțină Dinamo în modul în care o facem noi! Mai mult decât atât, ne dorim mai mult de la noi înșine.

Această decizie nu vine ca o formă de protest sau delimitare față de anumite tipologii de suporteri. S-au impus deja o serie de reguli pe care membrii grupurilor care alcătuiesc Peluza Cătălin Hîldan, dar și suporterii simpli care vin alături de noi le respectă și sunt obligați să le respecte în continuare.

Cu toate acestea, PCH nu devine o entitate exclusivistă, ci chiar îi așteaptă pe cei care vor să susțină Dinamo alături de noi. Doar că cei care vor să ni se alăture trebuie să se supună acelorași reguli ca și cei care deja au făcut acest demers.

Foarte important de menționat este faptul că, dacă unii dintre voi și-au achiziționat bilete la inelul 1 și vor să vină alături de noi, acele bilete sunt valabile, la fel ca și abonamentele emise la inelul 1.

Continuăm să fim alături de Dinamo și păstrăm viu spiritul peluzei. CU TOȚII LA STADION!

P.S.: Poza din această postare este generată cu AI și are rolul de a oferi o imagine orientativă despre cum ar arăta Peluza Cătălin Hîldan în noua poziție și respectând un set de reguli strict”, a transmis PCH, pe pagina de Facebook.

Dinamo a arătat o formă bună în prima parte a sezonului, fiind lider în Superligă cu 20 de puncte adunate după primele 9 etape, la două deasupra rivalei Rapid.

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