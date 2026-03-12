„Era să-mi cadă telefonul” Primul adversar al lui Rădoi, uimit de revenirea la FCSB: „Am crezut că e fake, nu-mi doream asta”

- FCSB - METALOGLOBUS. Florin Bratu (46 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat uimit de venirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca roș-albaștrilor.
- FCSB - Metaloglobus se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Bratu a debutat cu un egal pe banca celor de la Metaloglobus (2-2), cu UTA Arad, în ultima etapă a sezonului regulat, și este convins că echipa sa poate face o figură frumoasă pe terenul campioanei.
FCSB - METALOGLOBUS. Florin Bratu: „Era să-mi cadă telefonul”
Tehnicianul ultimei clasate a spus că a fost surprins de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.
„Am speranțe, clar, că putem obține ceva cu FCSB. E normal să fie așa. Mă bazez pe ce am pregătit, pe forța grupului pe care am reușit să-l pun pe picioare, dar și pe orgoliul și ambiția lor.
E adevărat că venirea lui Mirel Rădoi poate aduce un șoc pozitiv la FCSB, dar pe mine mă interesează echipa mea. Nu-mi doream să se întâmple acum, pentru că îl cunosc pe Mirel, știu ce fel de antrenor e și ce poate aduce.
M-am mirat când am văzut că s-a întors la FCSB. Când am văzut știrea era să-mi cadă telefonul. Am crezut că e fake news, am intrat pe mai multe site-uri ca să mă conving că e adevărat.
Eu știu ce orgoliu are Mirel, un antrenor cu principii, care nu ascultă stânga-dreapta și știu și ce se întâmplă la FCSB. Poate, fiind Gigi Becali nașul lui, e altceva acum”, a spus Florin Bratu la Digi Sport.
Cum arată clasamentul la startul play-out-ului
- FCSB 23p
- UTA* 22
- Botoșani 21
- Oțelul* 21
- Farul* 19
- Petrolul 16
- Csikszereda 16
- Slobozia* 13
- Hermmansstadt* 12
- Metaloglobus 6
* echipe care au beneficiat de rotunjire
FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1, ultimul meci desfășurat între cele două echipe