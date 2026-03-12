Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el

Deși mai sunt de disputat încă 10 etape în Serie A, conducerea lui Inter și antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) stabilesc deja detaliile viitorului sezon.

Nerazzurrii sunt favoriți cerți la titlu, având un avans important în fața locului 2 ocupat de AC Milan, care se află la 7 puncte în urma liderului.

Presa din Italia anunță o reconstrucție a lotului la Inter, indiferent de cum se va încheia actuala ediție de campionat.

Se anunță schimbări majore, în mai toate compartimentele, dar mai ales în defensivă și la mijlocul terenului.

Ce pregătește Inter

Antrenorul român a vorbit deja despre faptul că își dorește o echipă mai puternică din punct de vedere fizic.

Gazzetta dello Sport scrie că „revoluția” pregătită de Inter ar putea însemna despărțirea de nume importante din actualul lot.

Potrivit publicației italiene, niciun jucător nu mai este considerat netransferabil, cu excepția unor cazuri precum Lautaro Martínez. Chiar și fotbaliști de bază, cum sunt Nicolo Barella sau Alessandro Bastoni, ar putea pleca dacă vor exista oferte importante.

La capitolul despărțiri, fie din cauza vârstei, fie pentru că le expiră contractele, sunt și nume precum: Francesco Acerbi, Yann Sommer, Matteo Darmian sau Stefan de Vrij.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu jucători precum Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan sau Marcus Thuram. Se va lua o decizie în funcție de ofertele primite și de planurile lui Chivu pentru sezonul viitor.

Țintele lui Inter pentru viitorul sezon

Principala țintă pe piața transferurilor, conform sursei citate, este mijlocașul francez Manu Kone, care evoluează la AS Roma și pe care Inter încearcă să îl transfere de mai mult timp.

Pentru omul care ar putea schimba mijlocul terenului lui Chivu, Inter ar putea cheltui peste 40 de milioane de lire sterline, dacă va fi necesar. Gazzetta dello Sport

Clubul analizează și revenirea tânărului mijlocaș Aleksandar Stankovic, pentru care ar fi dispus să plătească aproximativ 25 de milioane de euro.

Tânărul fotbalist a fost antrenat de Chivu la echipa de tineret a nerazzurrilor, dar a părăsit formația din Serie A în iulie 2025, când a fost transferat de Club Brugge, în schimbul sumei de 9 milioane și jumătate.

Evoluțiile sale i-au impresionat pe oficialii lui Inter, care sunt gata să activeze clauza de răscumpărare a sârbului, în valoare de 23 de milioane de euro. Aceasta va crește la 25 de milioane de euro în 2027.

Inter examinează variantele pentru a aduce un nou titular între buturi, iar favorit ar fi Guglielmo Vicario, în prezent, coleg cu Drăgușin, la Tottenham. Pe listă se mai află și Andrij Lunin, rezerva lui Thibaut Courtois, la Real Madrid.

