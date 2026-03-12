Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit +10 foto
Novak Djokovic, extenuat la Indian Wells FOTO: Captură X
Tenis

Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 13:13
  • Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) nu a reușit să se califice în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a pierdut meciul cu Jack Draper (24 de ani, #14 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-7 (5), duel intens disputat în care sârbul a avut inclusiv probleme cu respirația.

La finalul unui meci care a durat aproape trei ore, Novak Djokovic a fost total lipsit de puteri, el trecând chiar și printr-un moment neplăcut pe parcursul duelului cu Draper, atunci când a căzut la pământ, acuzând probleme.

Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește și
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?

Novak Djokovic a avut probleme cu respirația în meciul cu Jack Draper

În primul game al setului trei, când scorul era 30-30, Djokovic și Draper au oferit un moment care va intra în istoria tenisului, după ce au schimbat nu mai puțin de 26 de lovituri, punctul decisiv revenindu-i, într-un final, sportivului sârb.

Imediat după ce a obținut punctul, Djokovic s-a aruncat la pământ pentru a-și trage sufletul, fiind vizibil afectat de efortul depus în duelul cu Draper.

Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (7).jpeg
Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (7).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (1).jpeg Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (2).jpeg Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (3).jpeg Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (4).jpeg Novak Djokovic, probleme medicale la Indian Wells (5).jpeg
+10 Foto
labels.photo-gallery

După ce sârbul s-a ridicat, ambii jucători au primit o pauză din partea arbitrului, după efortul consistent depus. Djokovic a fost vizibil schimbat după acest moment, jocul său devenind greoi, semn că nu a reușit să treacă cu bine peste acest moment.

Chiar și cu probleme, Novak Djokovic a dus meciul până la final, fiind eliminat chiar de campionul en-titre de la Indian Wells.

Novak Djokovic, la finalul meciului: „Am rămas complet fără energie”

Sleit de puteri, Novak Djokovic a declarat la finalul meciului:

„Un punct a făcut diferența. M-a costat o pauză. A fost minunat să câștig acel punct, dar pur și simplu am rămas fără energie și am început să mă simt puțin mai bine abia spre sfârșitul celui de-al treilea set.

Publicul m-a susținut, chiar am simțit energia lor. M-am gândit că poate chiar voi câștiga meciul ăsta.

Am fost aproape, atât de aproape. Adică, doar câteva greșeli nefericite din partea mea au făcut diferența, dar ăsta este tenisul”, a declarat Novak Djokovic, conform tennis365.com.

A jucat la un nivel excelent. L-am urmărit puțin, am avut parte de câteva momente importante la Dubai, în care a jucat câteva meciuri. Și aici, la Indian Wells, el este campionul en-titre, îi plac foarte mult condițiile, sunt potrivite jocului său și s-a putut vedea asta. Joacă foarte bine, este încrezător și foarte în formă din punct de vedere fizic. Novak Djokovic, despre Jack Draper

Citește și

„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal” Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”
Superliga
12:13
„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal” Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”
Citește mai mult
„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal” Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

novak djokovic indian wells jack draper probleme medicale
Știrile zilei din sport
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Superliga
12.03
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Citește mai mult
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Alte sporturi
12.03
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Citește mai mult
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
12.03
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Liga Campionilor
12.03
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Citește mai mult
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:50
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO. Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
23:36
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
22:20
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
22:51
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
12.03
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial
12.03
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Citește mai mult
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
12.03
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
B365
11.03
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
Citește mai mult
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 22 rapid 26 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share