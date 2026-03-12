- Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) nu a reușit să se califice în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a pierdut meciul cu Jack Draper (24 de ani, #14 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-7 (5), duel intens disputat în care sârbul a avut inclusiv probleme cu respirația.
La finalul unui meci care a durat aproape trei ore, Novak Djokovic a fost total lipsit de puteri, el trecând chiar și printr-un moment neplăcut pe parcursul duelului cu Draper, atunci când a căzut la pământ, acuzând probleme.
Novak Djokovic a avut probleme cu respirația în meciul cu Jack Draper
În primul game al setului trei, când scorul era 30-30, Djokovic și Draper au oferit un moment care va intra în istoria tenisului, după ce au schimbat nu mai puțin de 26 de lovituri, punctul decisiv revenindu-i, într-un final, sportivului sârb.
Imediat după ce a obținut punctul, Djokovic s-a aruncat la pământ pentru a-și trage sufletul, fiind vizibil afectat de efortul depus în duelul cu Draper.
După ce sârbul s-a ridicat, ambii jucători au primit o pauză din partea arbitrului, după efortul consistent depus. Djokovic a fost vizibil schimbat după acest moment, jocul său devenind greoi, semn că nu a reușit să treacă cu bine peste acest moment.
Chiar și cu probleme, Novak Djokovic a dus meciul până la final, fiind eliminat chiar de campionul en-titre de la Indian Wells.
Novak Djokovic, la finalul meciului: „Am rămas complet fără energie”
Sleit de puteri, Novak Djokovic a declarat la finalul meciului:
„Un punct a făcut diferența. M-a costat o pauză. A fost minunat să câștig acel punct, dar pur și simplu am rămas fără energie și am început să mă simt puțin mai bine abia spre sfârșitul celui de-al treilea set.
Publicul m-a susținut, chiar am simțit energia lor. M-am gândit că poate chiar voi câștiga meciul ăsta.
Am fost aproape, atât de aproape. Adică, doar câteva greșeli nefericite din partea mea au făcut diferența, dar ăsta este tenisul”, a declarat Novak Djokovic, conform tennis365.com.
A jucat la un nivel excelent. L-am urmărit puțin, am avut parte de câteva momente importante la Dubai, în care a jucat câteva meciuri. Și aici, la Indian Wells, el este campionul en-titre, îi plac foarte mult condițiile, sunt potrivite jocului său și s-a putut vedea asta. Joacă foarte bine, este încrezător și foarte în formă din punct de vedere fizic. Novak Djokovic, despre Jack Draper