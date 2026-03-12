Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) nu a reușit să se califice în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a pierdut meciul cu Jack Draper (24 de ani, #14 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-7 (5), duel intens disputat în care sârbul a avut inclusiv probleme cu respirația.

La finalul unui meci care a durat aproape trei ore, Novak Djokovic a fost total lipsit de puteri, el trecând chiar și printr-un moment neplăcut pe parcursul duelului cu Draper, atunci când a căzut la pământ, acuzând probleme.

Novak Djokovic a avut probleme cu respirația în meciul cu Jack Draper

În primul game al setului trei, când scorul era 30-30, Djokovic și Draper au oferit un moment care va intra în istoria tenisului, după ce au schimbat nu mai puțin de 26 de lovituri, punctul decisiv revenindu-i, într-un final, sportivului sârb.

Imediat după ce a obținut punctul, Djokovic s-a aruncat la pământ pentru a-și trage sufletul, fiind vizibil afectat de efortul depus în duelul cu Draper.

După ce sârbul s-a ridicat, ambii jucători au primit o pauză din partea arbitrului, după efortul consistent depus. Djokovic a fost vizibil schimbat după acest moment, jocul său devenind greoi, semn că nu a reușit să treacă cu bine peste acest moment.

Chiar și cu probleme, Novak Djokovic a dus meciul până la final, fiind eliminat chiar de campionul en-titre de la Indian Wells.

Novak Djokovic, la finalul meciului: „Am rămas complet fără energie”

Sleit de puteri, Novak Djokovic a declarat la finalul meciului:

„Un punct a făcut diferența. M-a costat o pauză. A fost minunat să câștig acel punct, dar pur și simplu am rămas fără energie și am început să mă simt puțin mai bine abia spre sfârșitul celui de-al treilea set.

Publicul m-a susținut, chiar am simțit energia lor. M-am gândit că poate chiar voi câștiga meciul ăsta.

Am fost aproape, atât de aproape. Adică, doar câteva greșeli nefericite din partea mea au făcut diferența, dar ăsta este tenisul”, a declarat Novak Djokovic, conform tennis365.com.

A jucat la un nivel excelent. L-am urmărit puțin, am avut parte de câteva momente importante la Dubai, în care a jucat câteva meciuri. Și aici, la Indian Wells, el este campionul en-titre, îi plac foarte mult condițiile, sunt potrivite jocului său și s-a putut vedea asta. Joacă foarte bine, este încrezător și foarte în formă din punct de vedere fizic. Novak Djokovic, despre Jack Draper

Novak Djokovic wins "the best point you will ever see" pic.twitter.com/qyT2Rlnmas — asud (@asud683385) March 12, 2026

