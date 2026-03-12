Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee

Roger Federer (44 de ani) a devenit, după retragerea din tenis, un antreprenor de mare succes.

Legenda tenisului are o avere estimată la un miliard de euro și e pe o listă selectă, cu alți mari sportivi, precum Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Ion Țiriac, LeBron James sau Tiger Woods.

Elvețianul, fost număr 1 mondial, a câștigat, de-a lungul carierei, sume importante, însă cea mai mare parte a averii a strâns-o din afaceri, în special contracte de sponsorizare și investiții strategice.

Imperiul financiar al lui Roger Federer

Imaginea de sportiv de clasă mondială, foarte apreciat în întreaga lume, i-a adus contracte comerciale extrem de profitabile chiar și după retragerea din activitate.

Imaginea sa elegantă și reputația impecabilă l-au făcut extrem de atractiv pentru companii.

De-a lungul anilor, Federer a semnat parteneriate cu branduri globale precum Rolex, Mercedes‑Benz, Wilson, Lindt sau Uniqlo.

Contractul semnat cu Uniqlo, în 2018, a fost unul dintre cele mai spectaculoase din sport, fiind unul dintre cele mai mari contracte de sponsorizare din istoria sportului.

Un acord pe termen lung (10 ani) estimat la aproximativ 280 de milioane de euro. Asta în ciuda faptului că Federer se apropia de finalul carierei. Elvețianul s-a retras în 2022.

În cariera de jucător de tenis, Federer a strâns aproximativ 120 de milioane de euro din premiile câștigate în turnee.

Una dintre cele mai bune mutări făcute de Federer a fost investiția în compania elvețiană de echipament sportiv On Holding (brandul On).

Federer deține aproximativ 3% din acțiuni, participație evaluată la peste 340 de milioane de euro, după listarea companiei la bursă.

După retragerea din tenis, Federer a cofondat, alături de managerul său, Tony Godsick, agenția sportivă Team8.

Apoi, în parteneriat cu omul de afaceri brazilian Jorge Paulo Lemann și Tennis Australia au creat Laver Cup, inspirată de celebrul duel intercontinental din golf, Ryder Cup, în care se înfruntă cei mai buni jucători de golf din SUA cu cei mai buni jucători din Europa.

Laver Cup se diferențiază prin faptul că este un eveniment bazat pe performanțele istorice din trecut, iar participanții nu sunt automat jucătorii cu cel mai înalt rang din clasamentul mondial recent al ATP, ci jucători care sunt selectați și primesc invitații.

Turneul a devenit rapid unul dintre cele mai prestigioase evenimente demonstrative de tenis.

Team8 gestionează carierele americanilor Coco Gauff și Ben Shelton, scrie Marca.

