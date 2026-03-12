Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Roger Federer
Tenis

Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 11:41
  • Roger Federer (44 de ani) a devenit, după retragerea din tenis, un antreprenor de mare succes.
  • Legenda tenisului are o avere estimată la un miliard de euro și e pe o listă selectă, cu alți mari sportivi, precum Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Ion Țiriac, LeBron James sau Tiger Woods.

Elvețianul, fost număr 1 mondial, a câștigat, de-a lungul carierei, sume importante, însă cea mai mare parte a averii a strâns-o din afaceri, în special contracte de sponsorizare și investiții strategice.

Valverde a făcut meciul vieții Performanță incredibilă. Doar Messi mai reușise asta! + Arbeloa, despre evoluția căpitanului său: „Mă umple de mândrie”
Citește și
Valverde a făcut meciul vieții Performanță incredibilă. Doar Messi mai reușise asta! + Arbeloa, despre evoluția căpitanului său: „Mă umple de mândrie”
Citește mai mult
Valverde a făcut meciul vieții Performanță incredibilă. Doar Messi mai reușise asta! + Arbeloa, despre evoluția căpitanului său: „Mă umple de mândrie”

Imperiul financiar al lui Roger Federer

Imaginea de sportiv de clasă mondială, foarte apreciat în întreaga lume, i-a adus contracte comerciale extrem de profitabile chiar și după retragerea din activitate.

Imaginea sa elegantă și reputația impecabilă l-au făcut extrem de atractiv pentru companii.

De-a lungul anilor, Federer a semnat parteneriate cu branduri globale precum Rolex, Mercedes‑Benz, Wilson, Lindt sau Uniqlo.

Contractul semnat cu Uniqlo, în 2018, a fost unul dintre cele mai spectaculoase din sport, fiind unul dintre cele mai mari contracte de sponsorizare din istoria sportului.

Un acord pe termen lung (10 ani) estimat la aproximativ 280 de milioane de euro. Asta în ciuda faptului că Federer se apropia de finalul carierei. Elvețianul s-a retras în 2022.

În cariera de jucător de tenis, Federer a strâns aproximativ 120 de milioane de euro din premiile câștigate în turnee.

Una dintre cele mai bune mutări făcute de Federer a fost investiția în compania elvețiană de echipament sportiv On Holding (brandul On).

Federer deține aproximativ 3% din acțiuni, participație evaluată la peste 340 de milioane de euro, după listarea companiei la bursă.

După retragerea din tenis, Federer a cofondat, alături de managerul său, Tony Godsick, agenția sportivă Team8.

Apoi, în parteneriat cu omul de afaceri brazilian Jorge Paulo Lemann și Tennis Australia au creat Laver Cup, inspirată de celebrul duel intercontinental din golf, Ryder Cup, în care se înfruntă cei mai buni jucători de golf din SUA cu cei mai buni jucători din Europa.

Laver Cup se diferențiază prin faptul că este un eveniment bazat pe performanțele istorice din trecut, iar participanții nu sunt automat jucătorii cu cel mai înalt rang din clasamentul mondial recent al ATP, ci jucători care sunt selectați și primesc invitații.

Turneul a devenit rapid unul dintre cele mai prestigioase evenimente demonstrative de tenis.

Team8 gestionează carierele americanilor Coco Gauff și Ben Shelton, scrie Marca.

Citește și

„Nimeni nu se aștepta la asta!” Thierry Henry, uluit de tânăra speranță de la Real Madrid: „Nici nu știu cum să-i pronunț numele, dar ce a făcut!”
Liga Campionilor
10:57
„Nimeni nu se aștepta la asta!” Thierry Henry, uluit de tânăra speranță de la Real Madrid: „Nici nu știu cum să-i pronunț numele, dar ce a făcut!”
Citește mai mult
„Nimeni nu se aștepta la asta!” Thierry Henry, uluit de tânăra speranță de la Real Madrid: „Nici nu știu cum să-i pronunț numele, dar ce a făcut!”
Anunț important despre Turcia - România Gazdele avertizează înaintea barajului: „Nu ne vom asuma nicio responsabilitate!”
Nationala
09:00
Anunț important despre Turcia - România Gazdele avertizează înaintea barajului: „Nu ne vom asuma nicio responsabilitate!”
Citește mai mult
Anunț important despre Turcia - România Gazdele avertizează înaintea barajului: „Nu ne vom asuma nicio responsabilitate!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

roger federer Topul Forbes avere miliardar
Știrile zilei din sport
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Superliga
12.03
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Citește mai mult
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Alte sporturi
12.03
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Citește mai mult
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
12.03
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Liga Campionilor
12.03
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Citește mai mult
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:50
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO. Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
23:36
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
22:20
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
22:51
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
12.03
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial
12.03
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Citește mai mult
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
12.03
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
B365
11.03
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
Citește mai mult
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 22 rapid 26 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share