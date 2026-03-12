Regula 5+6 a primit termen la TAS Contestațiile făcute de Rapid și Craiova,  analizate în aceeași zi  cu „Legea Novak” la Curtea Constituțională
TAS a anunțat ziua în care va analiza constestațiile făcute de Rapid și Universitatea Craiova împotriva regulii FRF „5+6”.
Regula 5+6 a primit termen la TAS Contestațiile făcute de Rapid și Craiova, analizate în aceeași zi cu „Legea Novak” la Curtea Constituțională

  • TAS a anunțat ziua în care va analiza constestațiile făcute de Rapid și Universitatea Craiova împotriva regulii FRF „5+6”.
  • Termenul coincide cu dezbaterea sesizării președintelui României privind «Legea Novak» la Curtea Constituțională.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat data la care vor fi analizate contestațiile depuse de Rapid și Universitatea Craiova împotriva regulii „5+6”, introdusă de Federația Română de Fotbal (FRF) în Liga 1, începând cu sezonul 2025-2026.

TAS a stabilit termenul: 25 martie pentru contestațiile Rapidului și Craiovei

Primul termen de judecată a fost fixat pentru 25 martie, așa cu reiese din „Programul audierilor” afișat de Tribunalul de la Lausanne.

Ambele cluburi, pretendente la titlul de campioană a României, susțin că regula este anticoncurențială la nivel european. Rapid și Universitatea Craiova s-au adresat TAS în iulie 2025.

Noi suntem de părere că dezvoltarea echipelor naționale ar trebui încurajată prin stimulente, nu obținută prin limitări, prin îngrădiri. Vrem doar să vedem ce spune un for superior, nu e niciun conflict cu cei de la Federație, colaborăm foarte bine la nivel instituțional. Dar ei reprezintă un regulator, noi suntem o societate pe acțiuni, vedem subiectul acesta diferit. Vrem să vedem ce spune un arbitru independent Mihail Marian, director juridic FC Rapid (declarație pentru digisport.ro)

Tot pe 25 martie: Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind „Legea Novak”

Tot pe 25 martie, Curtea Constituțională va analiza sesizarea președintelui Nicușor Dan împotriva „Legii Novak”, care prevede că minimum 40% dintre sportivii unei echipe în competițiile naționale oficiale să fie români.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale”, a transmis președintele României Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Despre regula 5+6 introdusă de FRF

Regula „5+6” a fost modificată după ședința Comitetului Executiv al FRF din 24 aprilie 2025.

Noul regulament prevede că, pe durata unui meci, o echipă trebuie să aibă în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.

Această condiție trebuie îndeplinită în cel puțin 75% dintre partidele unui sezon competițional, calculat separat pentru SuperLigă și Cupa României.

Pentru facilitarea aplicării regulii, este prevăzută o excepție pentru jucătorii tineri: dacă o echipă utilizează trei jucători U21 pe întreaga durată a meciului, regula se consideră îndeplinită pentru partida respectivă.

Amenzi de 150.000 de euro

Nerespectarea pragului de 75% atrage o penalitate financiară de 150.000 de euro, iar sumele colectate sunt împărțite primelor cinci echipe din clasamentul final care au aplicat corect regula.

Potrivit unei analize realizate de FRF Intelligence Centre după finalul sezonului regulat din SuperLiga 2025-2026, doar două echipe au respectat „regula 5+6” în toate partidele, inclusiv în Cupa României. Acestea sunt:

  • Farul Constanța și FCSB.

Pe lângă cele două cluburi care au respectat regula în totalitate, în toate competițiile, se mai adaugă încă 6 echipe, care, deși nu au ținut cont de ea în toate meciurile, se încadrează în limita de minimum 75% impusă de Federație:

  • Hermannstadt, FC Argeș, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Universitatea Craiova și UTA Arad.

Rapid a respectat regula 5+6 în sezonul regulat, dar a încălcat-o în Cupa României

În ceea ce privește Rapid, gruparea din Giulești s-a încadrat în „regulă” în meciurile din sezonul regulat, dar nu și în Cupa României.

Concluzia raportului publicat de FRF, la 11 martie, este că șase cluburi nu mai pot îndeplini pragul necesar până la finalul sezonului din SuperLigă, după ce au încălcat regula în mai mult de zece meciuri:

  • Oțelul Galați, Dinamo București, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Numărul de meciuri din sezonul regulat în care echipele NU au respectat „regula 5+6” în Liga 1

EchipăMeciuri
Farul Constanța0
FCSB0
Hermannstadt1
FC Argeș2
Unirea Slobozia2
Rapid București5
Metaloglobus5
Universitatea Craiova6
UTA Arad7
Petrolul8
Csikszereda11
CFR Cluj13
U Cluj14
FC Botoșani14
Dinamo București27
Oțelul Galați30
Grafic FRF regula 5+6 Grafic FRF regula 5+6
Grafic FRF regula 5+6

Cum a ajuns FRF la „regula 5+6”

În ianuarie 2024, FRF a stabilit o măsură potrivit căreia echipele din Liga 1 și Liga 2 care beneficiau de plăți de solidaritate UEFA trebuiau să respecte anumite obligații privind jucătorii formați la nivel național.

Regula era valabilă doar cluburilor ale căror academii se aflau în top 20 conform clasificării academiilor de copii și juniori.

Aceasta prevedea că, în teren, pe întreaga durată a jocului, trebuiau să fie minimum 5 jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipa națională. Dintre aceștia, cel puțin un jucător trebuia să fie U21, la nivelul Ligii 1.

FRF preciza că în cazul nerespectării acestei obligații, clubul în cauză va fi sancționat cu o penalitate egală cu valoarea sumei de solidaritate UEFA primite.

Potrivit Federației, sumele colectate din penalizări urmau să fie redistribuite în mod egal primelor trei echipe din Liga 1 care au respectat regula și ale căror academii se aflau în top 20.

Surse GOLAZO.ro: „FRF nu a mai aplicat amenzi pentru sezonul trecut”

„FRF nu a mai aplicat amenzi pentru sezonul trecut. Din acest motiv, Gigi Becali se plânge că nu primește sumele corespunzătoare, deși a respectat regula, pentru că nu s-au colectat bani din sancțiuni.

Cei de la FRF se tem, probabil, să nu piardă la TAS contestația pentru regula 5+6, și ulterior să fie dată în judecată pentru amenzile aplicate”, au declarat surse din fotbal pentru GOLAZO.ro.

