Iran nu vrea să mai participe la Campionatul Mondial, dar FIFA nu a anunțat încă o decizie oficială.

Din cauza războiului, Irak nu poate ajunge în Mexic pentru baraj și propune două variante. Una îl implică și pe Cosmin Olăroiu, selecționerului Emiratelor.

FIFA i-a oferit două soluții federației irakiene pentru play-off-ul intercontinental, ambele refuzate de Bagdad.

Cât timp continuă războiul din Orientul Mijlociu, cu cerul traversat de rachete și drone, naționala Irakului nu poate părăsi țara, pentru că spațiul aerian e închis.

Jucătorii Irakului, blocați în propria țară

Selecționata antrenată de australianul Graham Arnold ar trebui să joace finala unui baraj intercontinental pe 31 martie, la Monterrey , contra câștigătoarei duelului Bolivia - Surinam, dar momentan nu există nicio cale să ajungă acolo.

Irak (în verde) a câștigat barajul asiatic pentru CM 2026: 1-1 și 2-1 cu EAU. Și s-a calificat în play-off-ul intercontinental Foto: Imago

Selecționerul e încă în Emirate, iar o mare parte a jucătorilor, în Irak, fără nicio posibilitate de a ieși.

Federația irakiană vrea calificare directă la CM. Și Olăroiu în baraj

Arnold și șefii federației de la Bagdad (IFA) au făcut o cerere la FIFA, potrivit L’Equipe. Ce vor în cazul confirmării retragerii Iranului de la Mondial.

Teheranul așa a anunțat, și președintele forului, Mehdi Taj, „Ce om sănătos la cap ar trimite naționala să joace într-un astfel de loc?”, și ministrul sportului, Ahmad Donyamali, „Nu există condiții să putem participa la Cupa Mondială”.

Irak să se califice direct, înlocuind Iranul în grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Într-un asemenea scenariu, Emiratele Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, ar urma să intre în barajul intercontinental, pe 31 martie, contra Boliviei sau Surinamului.

Olăroiu e selecționerul Emiratelor din aprilie 2025 Foto: Imago

Sau finala play-off-ului să fie amânată pentru iunie. „Să se joace semifinala Bolivia - Surinam acum, iar Irak să dispute finala în Statele Unite, cu o săptămână înaintea Mondialului. Cine câștigă, rămâne în turneu. Cine pierde, pleacă acasă”, a propus Arnold într-un interviu pentru ediția australiană a agenției Associated Press.

Soluțiile FIFA pentru play-off . De ce le refuză irakienii

Întârziind o decizie, FIFA i-a oferit Irakului două variante pentru baraj, susține L’Equipe:

Echipa să ajungă în Turcia și, de acolo, să plece în Mexic.

Sau să trimită o formație numai cu internaționali care evoluează în străinătate.

IFA a respins ambele propuneri.

Prima e considerată foarte periculoasă. Ar însemna 20 de ore cu autocarul de la Bagdad spre Ankara, trecând prin regiunea Erbil, bombardată intens în zona bazei americane.

A doua i se pare total incorectă. Irakul așteaptă să se califice la Mondial de 40 de ani, din 1986. Atunci a fost unica sa participare: „Vrem să trimitem cea mai bună echipă la cel mai important meci al nostru din ultimele patru decenii”.

