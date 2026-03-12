- Iran nu vrea să mai participe la Campionatul Mondial, dar FIFA nu a anunțat încă o decizie oficială.
- Din cauza războiului, Irak nu poate ajunge în Mexic pentru baraj și propune două variante. Una îl implică și pe Cosmin Olăroiu, selecționerului Emiratelor.
- FIFA i-a oferit două soluții federației irakiene pentru play-off-ul intercontinental, ambele refuzate de Bagdad.
Cât timp continuă războiul din Orientul Mijlociu, cu cerul traversat de rachete și drone, naționala Irakului nu poate părăsi țara, pentru că spațiul aerian e închis.
Jucătorii Irakului, blocați în propria țară
Selecționata antrenată de australianul Graham Arnold ar trebui să joace finala unui baraj intercontinental pe 31 martie, la Monterrey, contra câștigătoarei duelului Bolivia - Surinam, dar momentan nu există nicio cale să ajungă acolo.
Selecționerul e încă în Emirate, iar o mare parte a jucătorilor, în Irak, fără nicio posibilitate de a ieși.
Federația irakiană vrea calificare directă la CM. Și Olăroiu în baraj
Arnold și șefii federației de la Bagdad (IFA) au făcut o cerere la FIFA, potrivit L’Equipe. Ce vor în cazul confirmării retragerii Iranului de la Mondial.
Teheranul așa a anunțat, și președintele forului, Mehdi Taj, „Ce om sănătos la cap ar trimite naționala să joace într-un astfel de loc?”, și ministrul sportului, Ahmad Donyamali, „Nu există condiții să putem participa la Cupa Mondială”.
- Irak să se califice direct, înlocuind Iranul în grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Într-un asemenea scenariu, Emiratele Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, ar urma să intre în barajul intercontinental, pe 31 martie, contra Boliviei sau Surinamului.
- Sau finala play-off-ului să fie amânată pentru iunie. „Să se joace semifinala Bolivia - Surinam acum, iar Irak să dispute finala în Statele Unite, cu o săptămână înaintea Mondialului. Cine câștigă, rămâne în turneu. Cine pierde, pleacă acasă”, a propus Arnold într-un interviu pentru ediția australiană a agenției Associated Press.
Soluțiile FIFA pentru play-off. De ce le refuză irakienii
Întârziind o decizie, FIFA i-a oferit Irakului două variante pentru baraj, susține L’Equipe:
- Echipa să ajungă în Turcia și, de acolo, să plece în Mexic.
- Sau să trimită o formație numai cu internaționali care evoluează în străinătate.
IFA a respins ambele propuneri.
Prima e considerată foarte periculoasă. Ar însemna 20 de ore cu autocarul de la Bagdad spre Ankara, trecând prin regiunea Erbil, bombardată intens în zona bazei americane.
A doua i se pare total incorectă. Irakul așteaptă să se califice la Mondial de 40 de ani, din 1986. Atunci a fost unica sa participare: „Vrem să trimitem cea mai bună echipă la cel mai important meci al nostru din ultimele patru decenii”.