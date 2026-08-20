Bancu îl apără pe Baiaram  Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!” +10 foto
Foto: Sport Pictures
Europa League

Bancu îl apără pe Baiaram Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 22:31
  • U Craiova - Ararat-Armenia 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram (23 de ani), care a fost huiduit de fanii oltenilor în finalul meciului.
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În momentul când a părăsit terenul, în minutul 85, Baiaram a fost apostrofat de o parte dintre suporterii prezenți pe „Ion Oblemenco” la duelul din manșa tur a play-off-ului din Europa League.

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U Craiova - Ararat-Armenia 1-1. Nicușor Bancu: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”

La finalul partidei din Bănie, Nicușor Bancu a făcut un apel către suporterii care l-au huiduit pe Baiaram.

„Le mulțumim foarte mult fanilor și sper ca la meciul de duminică cu FC Voluntari, pentru că este cel care urmează și este cel mai important, să vină din nou alături de noi, pentru că doar împreună putem să câștigăm.

Și îi rog pe cei de la tribuna a doua să aibă răbdare mai multă cu Baiaram pentru că este un jucător foarte, foarte important pentru noi și nu este ușor pentru el să treacă peste această perioadă.

Doar împreună, dacă-l ajutăm, va reveni la forma pe care a avut-o înainte”, a declarat Bancu după meci.

Cât despre meciul cu Ararat-Armenia, căpitanul Craiovei și marcatorul unicului gol al oltenilor a spus:

„A fost din nou o partidă începută bine de noi, pot să zic de data aceasta, dar am luat din nou un gol din fază fixă. Ceea ce am pregătit toată săptămâna a fost pe invers. Am zis să nu luăm gol din fază fixă și asta s-a întâmplat. A fost o neatenție din partea noastră din nou. După aceea am revenit în joc prin golul meu.

Am mai avut încă o ocazie foarte mare eu, una Baiaram. Dacă reușeam să facem 2-1, cred că altfel era soarta meciului. Pe final am mai încercat să atacăm, să câștigăm, dar sunt și ei o echipă foarte bună și nu este așa ușor cum credea lumea.

Ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mult mai mare pentru retur, dar cum am zis, Ararat e o echipă foarte bună, nu ne-a fost deloc ușor. Trebuie să muncim mai mult la finalizare pentru că ne lipsește golul”.

FOTO: Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia

Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.
Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.

Galerie foto (10 imagini)

Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.
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Nicușor Bancu: „Atenție mai mare la fazele fixe”

Întrebat ce ar trebui să schimbe Craiova înainte de returul de săptămâna viitoare din Armenia, Nicușor Bancu a precizat:

„Atenție mai mare la fazele fixe, nu cred că au avut altă șansă, poate una, două pe contraatac. Până la urmă este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt și vom încerca să intrăm în grupele Europa League, cu siguranță”.

Pentru Bancu, faptul că U Craiova este singura echipă românească prezentă în cupele europene în acest sezon nu creează niciun fel de presiune.

„Nu, nu este nicio presiune, este o mândrie pentru noi, suntem fericiți că am reușit să ne calificăm într-o grupă europeană.

Ne pare rău că celelalte echipe nu au reușit, era bine pentru noi, pentru România, ca să avem cât mai multe echipe. Până la urmă noi încercăm să reprezentăm România cât mai bine într-o grupă europeană”, a mai spus fundașul.

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