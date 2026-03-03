Ce plan are Dinamo cu Zeljko Kopic Andrei Nicolescu, despre obiectivul stabilit: „E un an în care trebuie să facem asta”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre impactul pe care l-a avut tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) la echipă.

Oficialul „câinilor” a vorbit despre cât timp speră să continue colaborarea cu Kopic.

Antrenorul croat a ajuns la 100 de meciuri pe banca grupării bucureștene.

Zeljko Kopic, lăudat de Andrei Nicolescu: „Sper să ajungem şi la 200 de meciuri”

Kopic a preluat Dinamo pe 1 decembrie 2023 și a schimbat radical fața echipei care lupta pentru evitarea retrogradării.

Astăzi, echipa ocupă locul 3 în clasament, cu 52 de puncte, și va intra în cursa pentru titlu, în play-off.

„Mă bucur că a adus un nivel nou de prestanţă la nivel de comunicare cu presa, ca exponent al clubului. E un model de inspiraţie pentru cei din fotbal.

Mă bucur că a readus etica muncii la Dinamo şi a instalat-o. Etica muncii e prezentă la Dinamo şi mă bucur că am făcut o constantă din prezenţa unui antrenor la o echipă de fotbal ”, a declarat Nicolescu, conform primasport.ro.

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș 0-1

Oficialul clubului a afirmat că își dorește ca tehnicianul să continue la Dinamo pentru cel puțin încă 100 de meciuri.

„Normalizăm ciclul unui antrenor ca să-şi pună amprenta asupra echipei. Sper să ajungem şi la 200, şi la 300, dar sperăm să ajungem măcar la 200.

Are încredere oricum, e un an în care trebuie să jucăm cupe europene, nu să câştigăm vreun trofeu, abia de la anul avem de câştigat un trofeu. Dacă o facem mai devreme, foarte bine”, a mai spus Nicolescu.

Pentru Dinamo, următorul meci este împotriva celor de la Metalul Buzău, în Cupa României, programat pe 5 martie, de la ora 20:00.

Întrebat dacă reprezintă un trofeu accesibil, oficialul „câinilor” a răspuns:

Sută la sută, ai trei meciuri. Într-un meci se pot întâmpla multe, una e pe un traseu de 30 de etape, alta e să ai două meciuri unde e care pe care, unde poţi avea ghinion sau noroc. Andrei Nicolescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport