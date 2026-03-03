Ce plan are Dinamo cu Zeljko Kopic Andrei Nicolescu, despre obiectivul stabilit: „E un an în care trebuie să facem asta” +18 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Ce plan are Dinamo cu Zeljko Kopic Andrei Nicolescu, despre obiectivul stabilit: „E un an în care trebuie să facem asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 11:06
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre impactul pe care l-a avut tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) la echipă.
  • Oficialul „câinilor” a vorbit despre cât timp speră să continue colaborarea cu Kopic.

Antrenorul croat a ajuns la 100 de meciuri pe banca grupării bucureștene.

Real Madrid, eșec în La Liga Getafe a dat lovitura pe „Bernabeu”,  Mastantuono, eliminat după un comentariu jignitor la adresa arbitrului. Ce i-a spus
Citește și
Real Madrid, eșec în La Liga Getafe a dat lovitura pe „Bernabeu”, Mastantuono, eliminat după un comentariu jignitor la adresa arbitrului. Ce i-a spus
Citește mai mult
Real Madrid, eșec în La Liga Getafe a dat lovitura pe „Bernabeu”,  Mastantuono, eliminat după un comentariu jignitor la adresa arbitrului. Ce i-a spus

Zeljko Kopic, lăudat de Andrei Nicolescu: „Sper să ajungem şi la 200 de meciuri”

Kopic a preluat Dinamo pe 1 decembrie 2023 și a schimbat radical fața echipei care lupta pentru evitarea retrogradării.

Astăzi, echipa ocupă locul 3 în clasament, cu 52 de puncte, și va intra în cursa pentru titlu, în play-off.

„Mă bucur că a adus un nivel nou de prestanţă la nivel de comunicare cu presa, ca exponent al clubului. E un model de inspiraţie pentru cei din fotbal.

Mă bucur că a readus etica muncii la Dinamo şi a instalat-o. Etica muncii e prezentă la Dinamo şi mă bucur că am făcut o constantă din prezenţa unui antrenor la o echipă de fotbal”, a declarat Nicolescu, conform primasport.ro.

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș 0-1

Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg
Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Oficialul clubului a afirmat că își dorește ca tehnicianul să continue la Dinamo pentru cel puțin încă 100 de meciuri.

„Normalizăm ciclul unui antrenor ca să-şi pună amprenta asupra echipei. Sper să ajungem şi la 200, şi la 300, dar sperăm să ajungem măcar la 200. 

Are încredere oricum, e un an în care trebuie să jucăm cupe europene, nu să câştigăm vreun trofeu, abia de la anul avem de câştigat un trofeu. Dacă o facem mai devreme, foarte bine”, a mai spus Nicolescu.

Pentru Dinamo, următorul meci este împotriva celor de la Metalul Buzău, în Cupa României, programat pe 5 martie, de la ora 20:00.

Întrebat dacă reprezintă un trofeu accesibil, oficialul „câinilor” a răspuns:

Sută la sută, ai trei meciuri. Într-un meci se pot întâmpla multe, una e pe un traseu de 30 de etape, alta e să ai două meciuri unde e care pe care, unde poţi avea ghinion sau noroc. Andrei Nicolescu

Citește și

Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Rapid e o echipă mică”  Basarab Panduru,  critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos”
Superliga
22:37
„Rapid e o echipă mică” Basarab Panduru, critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos”
Citește mai mult
„Rapid e o echipă mică”  Basarab Panduru,  critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Superliga
03.03
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Citește mai mult
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Superliga
03.03
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Citește mai mult
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Superliga
03.03
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Jocurile Olimpice
03.03
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Citește mai mult
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
11:08
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Top stiri din sport
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share