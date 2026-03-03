„Aici e marea problemă a FCSB”  Victor Pițurcă a disecat sezonul dezastruos al campioanei: „De asta n-a mai mers” +38 foto
Victor Pițurcă FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Aici e marea problemă a FCSB” Victor Pițurcă a disecat sezonul dezastruos al campioanei: „De asta n-a mai mers”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.03.2026, ora 11:13
Actualizat: 03.03.2026, ora 11:13
  • Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al echipei naționale, a vorbit despre motivele pentru care FCSB a ratat calificarea în play-off.

Fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Steaua susține că jucătorii sunt principalii vinovați.

Elevii lui Charalambous se află pe locul 7, cu 46 de puncte după 29 de meciuri.

Victor Pițurcă despre FCSB: „Toți sunt vinovați, de la Gigi până la jucători”

„Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt valoroși. Chiar dacă a terminat pe 7, FCSB e una dintre cele mai bune echipe.

Aici e marea problemă! Au demonstrat că sunt foarte buni și toți au pierdut cu echipe extrem de slabe. Ce poți să gândești?

Au câștigat campionatul anul trecut și au făcut o sărbătoare care i-a costat. I-a costat acea relaxare de la început de campionat. Nu și-au mai revenit”, a spus fostul selecționer, conform digisport.ro.

Rezultatele obținute de FCSB în primele 10 etape din Liga 1 (2025-2026):

  • Etapa #1: FCSB - Hermannstadt 1-1
  • Etapa #2: Petrolul – FCSB 0-1
  • Etapa #3: FCSB - Farul Constanța 1-2
  • Etapa #4: Dinamo - FCSB 4-3
  • Etapa #5: FCSB - Unirea Slobozia 0-1
  • Etapa #6: Rapid - FCSB 2-2
  • Etapa #7: FCSB - FC Argeș 0-2
  • Etapa #8: CFR Cluj - FCSB 2-2
  • Etapa #9: Csikszereda - FCSB 1-1
  • Etapa #10: Botoșani - FCSB 3-1
Ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta n-a mai mers. A avut aceste rezultate mai slabe, chiar rușinoase, ar trebui să se gândească Victor Pițurcă

Bilanțul startului slab de sezon:

  • 7 puncte în 10 etape
  • o singură victorie (1-0 în deplasare cu FC Petrolul Ploiești)
  • patru egaluri
  • cinci înfrângeri
  • opt meciuri la rând fără victorie

De-a lungul carierei, Pițurcă a antrenat echipe precum Steaua, U Craiova, FCSB și Al-Ittihad.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg

victor piturca gigi becali liga 1 fcsb
