Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Zeljko Kopic și Florentin Petre vor colabora și la Wieczysta Cracovia/ Foto: Facebook @ Florentin Petre
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Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 20:29
  • Florentin Petre (50 de ani) va colabora în continuare cu Zeljko Kopic (48 de ani), urmând să fie secundul tehnicianului croat la Wieczysta Cracovia, formație nou-promovată în prima ligă din Polonia.
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„Piticul” a fost secundul lui Kopic și la Dinamo în perioada iunie 2024-iunie 2026.

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Florentin Petre, secundul lui Kopic la Wieczysta Cracovia

Petre a făcut anunțul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, alături de o poză cu tehnicianul croat.

„Ei bine… am ajuns și eu azi la Cracovia!

Mă bucur din suflet să fiu aici și, mai ales, să fiu din nou lângă Kopa. Am spus multe despre prietenia noastră de-a lungul timpului. Astăzi nu mai trebuie să spun nimic.

Suntem aici. Suntem împreună. Și avem treabă!

Hai, Mister!”, se arată în mesajul lui Florentin Petre.

Doi români în staff-ul lui Zeljko Kopic

Pe lângă Florentin Petre, Kopic îl va avea în staff și pe Cosmin Bujor, analist video, cu care a colaborat, de asemenea, la Dinamo.

Florentin Petre, Zeljko Kopic și Cosmin Bujor/ Foto: Instagram @zeljkokopicofficial Florentin Petre, Zeljko Kopic și Cosmin Bujor/ Foto: Instagram @zeljkokopicofficial
Florentin Petre, Zeljko Kopic și Cosmin Bujor/ Foto: Instagram @zeljkokopicofficial

Croatul l-a înlocuit pe banca tehnică pe Kazimierz Moskal, demis după rezultatele sub așteptări înregistrate de echipă și ar fi semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026/27.

Kopic a condus primul antrenament al echipei joi, iar debutul pe banca lui Wieczysta ar putea avea loc chiar în weekend, împotriva celor de la Wisła Cracovia.

La Wieczysta, Kopic se va reîntâlni cu Tobias Christensen (26 de ani), fostul mijlocaș al Rapidului. Norvegianul s-a despărțit de giuleșteni după doar două sezoane.

În acest moment, noua echipă a fostului antrenor de la Dinamo ocupă locul 17, penultimul, cu 3 puncte, după 4 meciuri jucate.

Wieczysta Cracovia, ascensiune incredibilă

Înființată în 1942, Wieczysta Cracovia a petrecut cea mai mare parte a existenței în anonimatul eșaloanelor inferioare.

În urmă cu numai nouă ani, clubul se afla în liga a șaptea poloneză. Ascensiunea a devenit însă spectaculoasă în ultima perioadă: cinci promovări în șase ani au propulsat echipa până în primul eșalon.

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