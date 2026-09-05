Real Madrid a pierdut pe terenul lui Betis, 0-1, prima înfrângere de la revenirea lui Jose Mourinho pe banca „galacticilor”.

Finalul a fost marcat de două faze controversate, ambele judecate în defavoarea madrilenilor: un gol spectaculos anulat pentru ofsaid și un penalty ratat de Kylian Mbappe.

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Golul lui Parrott din minutul 81 i-a adus lui Mourinho prima înfrângere la Real în noul mandat. Madrilenii au protestat vehement la două decizii de arbitraj din ultimele minute ale partidei.

De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”

În minutul 87, Espi a reușit un gol spectaculos din foarfecă, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Decizia i-a derutat pe mulți dintre fanii lui Real Madrid, deoarece atacantul părea să se afle în poziție regulamentară în momentul centrării.

Reluările au arătat însă că Espi fusese în poziție de ofsaid la începutul acțiunii și jucase mingea. Dacă această decizie a fost ușor de explicat, nu același lucru se poate spune și despre cea din minutul 90+4.

Real Madrid a beneficiat de un penalty în prelungiri, însă Kylian Mbappe nu a reușit să înscrie.

Valles a respins șutul francezului, iar Marc Bartra a ajuns primul la balon și l-a degajat în afara terenului. Madrilenii au reclamat însă faptul că fundașul lui Betis intrase în careu înainte ca Mbappe să lovească mingea.

¡ÁLVARO VALLES EVITA EL GOL DESDE LOS ONCE METROS! 🤯



RealBetisRealMadrid | LALIGAHighlights | VUELVELALIGA pic.twitter.com/Kq1lu45g5N — LALIGA (@LaLiga) September 4, 2026

Reluările le dau dreptate. Se vede că Bartra avea deja o parte a corpului în interiorul careului, chiar dacă nu pusese încă piciorul pe gazon în momentul executării loviturii de la 11 metri.

Totuși, Alejandro Hernandez Hernandez, arbitrul partidei, și Javier Iglesias Villanueva, arbitrul din camera VAR, au decis că lovitura de pedeapsă NU trebuie repetată!

IFAB a schimbat regulamentul!

Confuzia vine și în contextul în care IFAB a anunțat o modificare a regulamentului pentru astfel de situații:

„Dacă un jucător se află în aer atunci când se reia jocul (de exemplu, la o lovitură de pedeapsă), poziția sa este determinată de poziția proiectată a picioarelor sale, ca și cum acestea ar atinge solul. Termenul «în aer» se aplică doar atunci când întregul corp este desprins de la sol.

În celelalte situații, poziția unui jucător la o reluare a jocului este determinată de poziția picioarelor sale sau de orice parte a corpului care atinge solul (cu excepția situațiilor prevăzute în Legea 11 – Ofsaid)”.

„Formularea lasă loc de interpretare”

Iturralde Gonzalez (59 de ani), fost arbitru FIFA și analist AS, a comentat faza controversată și a pus sub semnul întrebării modul în care a fost formulată regula.

„O formulare neclară atunci când este redactată o regulă duce la confuzie. S-a mai întâmplat la Cupa Mondială, în cazul problemei legate de confundarea identității, situație care a determinat în cele din urmă IFAB să clarifice faptul că regula era aplicată greșit.

Iar această regulă este mai degrabă o recomandare a Comitetului Tehnic al Arbitrilor (CTA), unde, din nou, formularea este foarte vagă. Textul se referă la poziția la reluarea jocului și explică faptul că, dacă jucătorul este în aer, poziția sa este determinată de poziția proiectată a picioarelor sale, ca și cum acestea ar atinge solul.

Cu alte cuvinte, este o formulare care lasă loc de interpretare”, a explicat Gonzalez, conform As.

Potrivit COPE.es, Comitetul Tehnic al Arbitrilor (CTA) consideră că Alejandro Hernandez Hernandez și Javier Iglesias Villanueva au procedat corect în faza penalty-ului!

Interpretarea CTA este că, deși Bartra avea corpul în interiorul careului, picioarele sale se aflau încă în afara suprafeței de pedeapsă în momentul în care Mbappe a executat penalty-ul.

Astfel, în ciuda imaginilor care arată că fundașul lui Betis pătrunsese cu corpul în careu, decizia a fost considerată regulamentară, iar penalty-ul a continuat să producă discuții aprinse după fluierul final.

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