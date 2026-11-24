Monica Iagăr (53 de ani), fostă atletă, acum deputat AUR, i-a cerut public demisia lui Bogdan Matei (46 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport.

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Declarațiile acesteia vin la câteva luni distanță după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că banii alocați inițial pentru premierea sportivilor au fost mutați către alte capitole bugetare, în special pentru lucrările de reparații de la sediul Agenției Naționale pentru Sport, în condițiile în care sportivii așteaptă plata premiilor.

Monica Iagăr i-a cerut demisia lui Bogdan Matei: „Astăzi banul public se cheltuie după cum vrea președintele ANS”

Monica Iagăr susține că Agenția Națională pentru Sport ar trebui să se preocupe de plățile restante către sportivii români și i-a cerut public demisia lui Bogdan Matei.

„Declarația mea politică pentru astăzi este: «banul public trebuie justificat, nu doar cheltuit».

Într-o perioadă în care sportul românesc are nevoie de investiții, într-o perioadă în care are nevoie de infrastructură, de susținerea sportivilor pentru Olimpiada de anul viitor, în 2028, și suntem într-un an preolimpic, astăzi banul public se cheltuie după cum vrea președintele ANS.

Cer demisia președintele ANS pentru demersurile nefăcute în scopul plătirii premierilor sportivilor. Astfel că transparența cheltuirii banului public nu este o opțiune.

Este o îndeplinire și o condiție pentru acești bani. Este o obligație a instituției pe care o conduce. Cei 225.000 de lei care au fost cheltuiți pentru imaginea ANS nu reiese și nu se justifică pentru sportul românesc.

Sportivii sunt neplătiți, iar astăzi auzim că ANS cheltuie 225.000 de lei pentru imaginea de marketing. Un marketing politic sau un marketing de-al domnului Matei. Ce servicii au fost prestate și care este imaginea creată pentru ANS prin acești bani?”, a declarat Monica Iagăr.

Monica Iagăr a solicitat Agenției Naționale pentru Sport lămuriri în ceea ce privește cheltuielile efectuate în cadrul instituției.

„Mai mult, nu știm care este situația fracturilor. De aceea nu putem vorbi despre performanță în sport dacă nu avem și transparență în instituțiile statului și în instituțiile publice.

În acest sens am solicitat Agenției Naționale pentru Sport pe legea 544 din 2001 o lămurire cu aceste cheltuieli.

Nu urmăresc acuzații fără dovezi, dar urmăresc adevărul. Sportul are nevoie de transparență, sportul are nevoie de disciplină. Mulțumesc!”, a încheiat deputata AUR.

Bornele carierei Monicăi Iagăr

Monica Iagăr s-a remarcat prin performanțe deosebite la săritura în înălțime. Este deputat AUR din anul 2024.

Cele mai mari performanțe reușite de Monica Iagăr în carieră:

medalie de aur la săritura în înălțime la Campionatele Europene de vară de la Sevilla, din 1998

medalie de aur la săritura în înălțime la Campionatele Europene de vară de la Budapesta, din 1998

medalie de aur la săritura în înălțime Cupa Mondială de la Johannesburg, din 1998

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