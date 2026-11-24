Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș (43 de ani), a venit cu noi detalii despre situația fost internațional român, plasat în arest la domiciliu.

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Actualul manager executiv al formației din Liga 2 ASA Târgu Mureș fusese reținut joia trecută, pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani, în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30.

Procurorii au solicitat vineri, 20 noiembrie, arestarea preventivă a fostului fotbalist pentru 30 de zile, însă magistrații au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Virgil Boglea, despre situația lui Gabi Tamaș: „O perioadă dificilă! Sperăm să rămână o amintire neplăcută

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„Nu s-a mai întâmplat nimic. Așteptăm termenul la contestație. Astăzi nu era stabilit termenul, m-am interesat. Este atât contestația noastră, cât și cea a Parchetului. Ambele au fost depuse în aceeași zi.

Dosarul se înaintează de la Judecătoria Sectorului 3 către Tribunal pentru stabilierea termenului pentru contestație.

Momentan, nu s-a stabilit termenul. Gabi este bine, așteaptă și el termenul acesta. Dacă se admite contestația noastră, o să fie revocată măsura arestului la domiciliu.

Dacă, Doamne Ferește, se admite contestația Parchetului, ceea ce nu cred, ar fi arestare preventivă. Nu cred că poate fi cazul. ”, a declarat Virgil Boglea, citat de digisport.ro.

Întrebat dacă Tamaș poartă o brățară electronică, pentru ca autoritățile să verifice dacă fostul fotbalist respectă măsura impusă de instanță, Boglea a replicat:

„Nu, este doar acea formă de arest la locuință. Într-adevăr, este o perioadă dificilă pentru Gabi, că este privat de libertate. Încercăm să trecem peste și să rămână doar o amintire neplăcută”.

Gabi Tamaș și avocatul său, selfie în mașină după decizia instanței

Acum 4 zile, după încheierea audierilor de la Judecătoria Sectorului 3, Gabi Tamaș a părăsit sediul instanței în mașina avocatului său.

Acesta din urmă a publicat pe Instagram, la secțiunea Story, imagini cu fostul fotbalist, plasat în arest la domiciliu, pe fundalul melodiei „Hai acasă”.

„Hai acasă, hai cu mine / Hai cu mine să pornim la drum” sunt versurile cu care începe piesa interpretată de Gil Dobrică.

Postarea a fost redistribuită și de fostul fundaș pe contul său de Instagram.

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