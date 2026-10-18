Comparat cu Diego Simeone Antrenorul echipei din Superliga, reacție inedită: „Îmi place ideea”

Florin Maxim (45 de ani), antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, apreciază ideea de a fi comparat cu Diego Simeone (56 de ani), tehnicianul care o pregătește pe Atletico Madrid de 15 ani.

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Florin Maxim este antrenorul celor de la Corvinul din anul 2021, când echipa evolua în Liga 3.

Pe banca hunedorenilor a reușit performanțe incredibile, de la promovarea în prima divizie și până la câștigarea Cupei României în 2024.

Florin Maxim, comparat cu Diego Simeone: „Îmi place ideea”

Florin Maxim apreciază că este comparat cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid. Acesta a vorbit și despre posibilitatea să se despartă de Corvinul.

„Chiar glumeam cu domnul primar (n.r. Dan Bobouțanu) referitor la Simeone. Îmi place ideea (n.r. să fie comparat cu antrenorul lui Atletico Madrid). Sunt un tip statornic și avem multe lucruri de realizat aici la Hunedoara.

Chiar mă bucur că fac parte din acest proiect și punem umărul cu toții. Toată energia mea este canalizată spre Corvinul.

Doar pășesc alături de Corvinul și nu mă gândesc la altceva. Discuții au fost tot timpul (n.r. cu alte echipe), dar important este că sunt în continuare la Corvinul”, a declarat Florin Maxim, conform prosport.ro.

132 de meciuri a antrenat-o Florin Maxim pe Corvinul, până acum. Hunedorenii au un bilanț de 76 de victorii, 24 de remize și 32 de înfrângeri

Diego Simeone este antrenorul lui Atletico Madrid din anul 2011. Pe banca echipei din capitala Spaniei tehnicianul a cucerit două titluri, o Cupă, o Supercupă și de câte două ori Europa League și Supercupa Europei.

Antrenorul argentinian a pregătit-o pe Atletico, până acum, în 811 meciuri.

Corvinul a obținut o victorie în prima etapă a grupelor Cupei României, 1-0 cu FC Botoșani, iar Florin Maxim își dorește ca echipa sa să repete performanța din 2024, atunci când a cucerit trofeul.

„Noi tratăm la fel meciurile de campionat, cele de Cupa României și amicalele. Cu maximă seriozitate o vom trata, cu dorința de a lua cel mai bun din acel joc.

Ne dorim să rescriem istoria. Dar suntem conștienți că trebuie să se alinieze multe lucruri pentru a pune mâna pe un trofeu”, a mai spus antrenorul.

Corvinul Hunedoara se află, în acest moment, pe locul 7 în Superliga, cu 16 puncte acumulate după 12 etape.

FOTO. Rapid - Corvinul 2-0, în etapa #12 din Superliga

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