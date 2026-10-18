Bătaie pe Tresoldi AC Milan vrea să-l transfere pe atacantul care a demolat Interul lui Cristi Chivu

AC Milan ar dori să-l transfere pe Nicolo Tresoldi (22 de ani), atacantul lui Club Brugge care a marcat recent o „triplă” în poarta Interului lui Cristi Chivu (45 de ani) în Liga Campionilor.

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Marți, campioana Italiei a fost învinsă de Club Brugge cu scorul de 3-4, în etapa a doua din faza principală a competiției, iar Nicolo Tresoldi a făcut spectacol pe „Giuseppe Meazza”.

AC Milan vrea să-l transfere pe Nicolo Tresoldi

AC Milan și-ar dori să-l transfere pe tânărul atacant al lui Club Brugge, jucător pe care îl monitorizează de mai mult timp.

Gerry Cardinale, patronul rossonerilor, l-ar aprecia foarte mult pe Nicolo Tresoldi, în special pentru evoluțiile sale din acest sezon la clubul belgian, și vrea să păstreze legătura cu reprezentanții acestuia pentru un eventual transfer, conform gazzetta.it.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Nicolo Tresoldi, conform Transfermarkt

AC Milan și-ar dori să-l transfere pe Tresoldi în perioada de mercato din iarnă sau cel târziu vara viitoare. Italienii vor trebui să achite totuși o sumă importantă pentru atacant, ținând cont că Club Brugge a refuzat recent o ofertă de 35 de milioane de euro de la AS Roma.

Nicolo Tresoldi a marcat 9 goluri în 11 meciuri jucate pentru Club Brugge în acest sezon.

Chiar și Inter, echipa împotriva căreia Tresoldi a marcat un hattrick în Liga Campionilor, ar fi interesată de serviciile tânărului atacant.

Emanuele Tresoldi, fost fundaș stânga la Atalanta și tatăl lui Nicolo, a explicat în urmă cu câteva zile că fiul său este un mare fan al lui AC Milan.

S-a îndrăgostit de Kaka, Inzaghi și Pato și nu a existat nicio modalitate să-l facem să se răzgândească. Visul lui este să îmbrace tricoul lui AC Milan. Emanuele Tresoldi, tatăl lui Nicolo Tresoldi

AC Milan nu ar vrea să renunțe însă la Tresoldi și ar vrea să efectueze transferuri importante în perioada următoare. Rossonerii și-au îndreptat atenția și către Goncalo Inacio, fundaș la Sporting Lisabona.

Și Endrick, de la Real Madrid, s-ar mai afla pe lista de transferuri a lui AC Milan.

FOTO. Al doilea gol marcat de Nicolo Tresoldi după o greșeală a lui Josep Martinez

Nicolo Tresoldi are 27 de selecții pentru naționala U21 a Germaniei, reușind să înscrie 16 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Atacantul a fost transferat de Club Brugge în vara anului trecut de la Hannover, în schimbul sumei de 7,5 milioane de euro. A jucat deja 69 de meciuri pentru clubul belgian, în care a marcat 32 de goluri și a livrat 9 pase decisive.

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