„E indicat să alegi FCSB” EXCLUSIV. Un antrenor din Liga 1 în plină ascensiune nu se teme de o asemenea provocare: „E un club special”. O condiție!

Florin Maxim, 45 de ani, crede că ar putea antrena orice echipă după două promovări și cucerirea Cupei României la Corvinul. Inclusiv FCSB.

Ce spune despre clubul roș-albastru, patronul și jucătorii săi. Care ar fi singura condiție pentru ca el să aibă succes la o asemenea formație.

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Florin Maxim a ajuns la Hunedoara în 2021, când Corvinul era încă în Liga 3.

Acum, cinci ani mai târziu, e antrenorul aceleiași echipe, dar vine după două promovări și câștigarea Cupei României, când era încă în D2!

Când au trecut șase etape din Liga 1 2026-2027, tehnicianul în vârstă de 45 de ani nu se teme de nicio provocare.

Susține că ar putea avea succes la orice club mare. Inclusiv la FCSB. Cu o singură condiție, spune el în interviul pentru GOLAZO.ro.

„Mă duc, îmi iau o clauză de reziliere sau o lună, două de salariu și mă cert cu 2-3 jucători”

Te vezi mai degrabă în viitor antrenor la o echipă mare din România sau afară?

Oriunde vei merge, dacă nu ești susținut, n-ai ce să faci tu ca antrenor. E clar. De aici trebuie să pornim, că toată lumea mă întreabă același lucru: «Te vezi antrenând o echipă mare?».



Dacă poți să faci niște lucruri la un nivel mai mic, de ce n-ai putea să le faci la un nivel mai mare? Acolo au personalitate oamenii. Jucătorii cu personalitate, care au făcut performanțe… Crezi că oamenii ăia nu se antrenează? Oamenii ăia cer să fie antrenați. Oamenii ăia cer să fie disciplină la echipă.



La noi e prost înțeleasă ideea asta. Are personalitate. Eu, ca antrenor, vreau același lucru ca tine. Și noi avem prime de obiectiv, avem bani de luat, avem praguri de atins și eu poate vreau să ajung la o echipă să mă bat la Champions League. Cine mă restricționează?

Ce ai nevoie?

Dacă nu ai înțelegerea și susținerea celor din club, n-ai cum să reușești. Eu dacă mă duc într-un alt vestiar și o să vreau să implementez chestia de care vorbeam, «aici, în vestiarul ăsta, nu se consumă alcool». Și o să vină președintele să spună: «Lasă, mă, să bea alcool, că aici suntem la AC Milan». Ai nevoie de susținere. Și aici asta zic că mă ține. Am susținere. Eu fac ceea ce simt și sunt susținut în consecință.

Dacă mă duc la orice echipă mare și nu sunt susținut, degeaba mă duc. Mă duc și îmi iau o clauză de reziliere sau o lună, două de salariu și mă cert cu 2-3 jucători. Pot să antrenez orice echipă atât timp cât sunt susținut. Știu să fac un plan de antrenament, știu să fac un micro-ciclu, un macro-ciclu Florin Maxim, antrenor Corvinul

Maxim: „Ai avea nevoie de FCSB ca antrenor și ai putea să reușești”

Vrei ca viziunea clubului să fie aceeași.

Exact. Astea sunt lucrurile care merg mână-n mână. Și atunci te vezi oriunde antrenând. Dacă nu am susținere, nu o să pot antrena nici la un club așa zis mic. De-aia și noi trebuie să fim mai clari în ceea ce ne dorim în fotbalul românesc. În două meciuri, dacă o echipă joacă bine, ne dorim promovarea sau titlul. Dacă două meciuri nu-ți ies lucrurile, suntem slabi și dăm pe toată lumea afară.

Ținând cont de viziunea ta, ai accepta să lucrezi la FCSB, de exemplu?

Am mai avut această discuție. La FCSB sunt oameni dragi mie. Și cu MM țin legătura, îl felicit și mă felicită după meciuri. Cu Florin Cernat am fost coleg, am lucrat în club la Voluntari, ne sunăm, vorbim. Chiar și săptămâna trecută am vorbit cu Florin.

FCSB e un club special. Ai avea nevoie de FCSB ca antrenor și ai putea să reușești. Cum a reușit Gâlcă, a reușit Reghe, chiar și Oli la început. Peste tot, oamenii care sunt în conducere, nu că te trag la răspundere, dar trebuie să ai un dialog. Până la urmă sunt și ei implicați. La FCSB e mult mai pe tarabă lucrul acesta. Se vede totul Florin Maxim, antrenor Corvinul

Și?

Cred că peste tot mai sunt discuții de acest gen. În momentul în care faci niște transferuri și tu ca antrenor, clubul ți-a pus la dispoziție o sumă de bani, ai transferat un jucător și poate nu e acel jucător la care tu ai sperat și atunci nu îl mai folosești. Clubul vine și te trage la răspundere. Păi da, dar ai vrut jucătorul ăsta, am investit o sumă. Folosește-l!

E corect așa?

Întotdeauna am spus că nu are rost să sacrificăm un grup pentru a-mi arăta ambiția că am transferat un jucător. Eu îmi asum și greșelile. Dacă ne ies 70% din transferuri, eu sunt fericit de fiecare dată. Și suporterilor noștri le spun același lucru.

Eu am discuții cu ei permanente, e deschisă ușa la noi la antrenamente, vin alături de noi, văd ce lucrăm la antrenament, dar nu sunt ChatGPT să dau soluție la tot. Mai greșim și noi. E normal Florin Maxim, antrenor Corvinul

Maxim: „Dacă ești pregătit și poți să o duci, e indicat să alegi FCSB”

FCSB?

E un club special, unde dacă ai rezultate poți pleca mai departe.

Merită compromisul ăsta să se vadă tot?

Nu știu dacă e un compromis. Acolo știi ce ai la FCSB, cele mai bune condiții din țară. Ai un grup extraordinar, niște oameni profesioniști lângă tine. Eu nu cred că patronul de la FCSB nu și-ar dori același lucru, echipa lui să performeze. Eu cred că își dorește același lucru.

Merită genul ăsta de risc să se vadă tot?

Au fost și Mirel (n.r. Rădoi), și Edi (Iordănescu). Bănuiesc că sunt antrenori care au pus condiții în momentul sosirii lor la club. Doar că trebuie să știi dacă poți să gestionezi lucrul ăsta. La un moment dat va veni și un meci egal sau pierdut, trebuie să fii pregătit pentru o reacție a patronului.



Dacă ești pregătit și poți să o duci, e indicat să alegi FCSB, că ai tot ceea ce-ți dorești. De la oameni competenți alături de tine, condiții, bani la timp, expunere, tot ce vrei. Depinde de tine ca om, ca antrenor, dacă poți să duci acele critici.

Tu crezi că ai putea să duci?

Nu știu, că nu m-am pus niciodată în acea poziție, dacă aș vrea să merg sau aș fi dorit acolo.

„Dacă am un jucător care merită în acel grup, nu-s nebun să-l țin pe margine”

Dar ai accepta un patron sau un președinte să se implice în meseria ta?

Aș fi de acord să avem discuții permanente și să îi spun sau să îmi expun alegerile. Să argumentăm, să vadă de ce am ales așa, dar nu să iasă să te certe sau să-ți certe jucătorii.

Și nici să-ți impună jucători, nu?

Asta cu impusul jucătorilor, nu cred. Eu cred că m-aș putea face înțeles. Încă o dată, nu are rost să compromitem un grup pentru un jucător. Că nici eu nu-s nebun, că la același grup fac referire. Dacă am un jucător care merită în acel grup, eu nu-s nebun să-l țin pe margine. Dar dacă nici el nu merită să fie în grup, e bine să stea o săptămână, am eu discuțiile cu el, știu cum să-l fac să-și dorească să fie acolo.

Toți își doresc la nivel mare, își doresc să fie antrenați bine, să poată performa, să scrie lumea despre ei, să fie în lumina reflectoarelor. FCSB e un club atipic, dar un club unde ai putea să faci performanță și să te faci cunoscut Florin Maxim, antrenor Corvinul

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