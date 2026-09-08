„Nu am copiat niciodată pe nimeni” Cristi Chivu, mesaj ferm înainte de duelul cu Jose Mourinho. Ce spune despre portughez +6 foto
Cristi Chivu. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Nu am copiat niciodată pe nimeni” Cristi Chivu, mesaj ferm înainte de duelul cu Jose Mourinho. Ce spune despre portughez

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 14:40
  • Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat duelul cu Real Madrid, din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
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Întâlnirea dintre cele două cluburi este una specială, întrucât îi va aduce față în față pe Cristi Chivu și Jose Mourinho, fostul său antrenor, de această dată omolog.

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Cristi Chivu: „Jose mi-a oferit un sprijin extraordinar într-un moment dificil”

„Avem datoria de a scrie pagini importante în istoria clubului. În ultimii ani, aș spune că numele acestui club a atins culmi înalte, la fel ca și standardele sale, iar noi avem datoria de a continua pe această cale.

Ce sentimente am în acest stadion? «Bernabeu» a fost renovat și este și mai frumos, dar era deja un loc special și înainte, datorită tradiției și istoriei sale. Suntem cu toții încântați să putem juca un meci din Liga Campionilor pe acest stadion, care este acum și mai modern.

Jose este o persoană specială pentru mine, o persoană pe care am avut norocul să o cunosc. Mi-a oferit un sprijin extraordinar într-un moment dificil din viața mea și nu voi uita niciodată asta. Am împărtășit multe momente minunate alături de el”, a declarat Chivu, potrivit inter.it.

Întrebat cât din stilul lui Mourinho se regăsește și în filosofia sa de joc, Chivu a răspuns:

„Nu am copiat niciodată pe nimeni și nu mi-am irosit niciodată timpul încercând să imit pe cineva. Am propria mea filosofie în fotbal, construită de-a lungul anilor în care am fost jucător și în cei șase ani petrecuți în formarea tinerilor, unde am experimentat lucruri care m-au ajutat de când mi-am început parcursul la echipa de seniori”.

Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago
Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago

Galerie foto (6 imagini)

Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago
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Cristi Chivu: „Nu compar niciodată generațiile”

La întrebarea legată de diferențele dintre Interul din 2010 și cel din prezent, Chivu a transmis clar:

„Nu compar niciodată generațiile. Au trecut șaisprezece ani, iar lumea și fotbalul s-au schimbat. Aceea a fost o echipă care a scris o pagină importantă în istorie, dar și această echipă a realizat lucruri extraordinare.

Sunt oameni și jucători minunați, care dau totul pentru a scrie o poveste la fel de importantă. Au pierdut finale și au câștigat multe, dar atingerea acelui nivel nu este niciodată ceva garantat.

Nu are rost să le comparăm, fiecare echipă aparține unei anumite epoci”, a mai spus Cristi Chivu.

Cât despre lucrurile pe care le-a învățat de la tehnicianul portughez, antrenorul „nerazzurrilor” a spus:

Jose se adaptează foarte bine la realitatea clubului pe care îl reprezintă și știe să-și transmită mentalitatea. Este un învingător, fără îndoială. Sunt foarte puțini oameni în lume ca el. În primul său mandat aici, a demonstrat peste tot ce înseamnă asta. Sunt convins că Real Madrid va avea un sezon excelent. Cristi Chivu, antrenor Inter Milano

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