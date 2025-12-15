Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți!

Înainte de partida dintre Genoa și Inter, fanii celor două formații au provocat haos în oraș, pagubele fiind unele de proporții.

Inter s-a impus pe terenul celor de la Genoa, scor 2-1, și a reușit să revină pe prima poziție a campionatului.

Rivalitatea dintre cele două echipe s-a văzut din plin la partida din etapa #15 a Serie A, după ce suporterii au provocat incidente grave cu puțin timp înainte de startul meciului.

Fanii au provocat haos înainte de Genoa - Inter

Incidentele s-au produs cu aproximativ o oră înainte de startul partidei, atunci când autocarele în care se aflau suporterii lui Inter au ajuns la stadion.

Fanii lui Genoa, echipă deținută de omul de afaceri român Dan Șucu, i-au așteptat pe suporterii milanezi și au început o adevărată luptă de stradă, pagubele fiind uriașe.

Ultrașii s-au atacat reciproc pe străzile din apropierea stadionului cu petarde, fumigene și sticle și au aruncat chiar și cu cocktailuri Molotov (n.r. - un amestec de produse inflamabile), mai multe autoturisme fiind incendiate.

Autoritățile italiene au intervenit pentru a opri conflictul dintre cele două galerii, 15 polițiști fiind răniți, potrivit ANSA. Pentru a-i opri pe fani, forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene.

Pompierii au ajuns și ei ulterior la fața locului pentru a stinge flăcările care au cuprins mașinile aflate în apropierea stadionului.

Genoa-Inter, situazione molto tesa fuori dallo stadio pic.twitter.com/Dy70gCB1bm — Daniele Mari (@marifcinter) December 14, 2025

Autoritățile din Italia iau în calcul varianta ca întâlnirea violentă dintre cele două grupări de suporteri să fi fost pusă la cale în avans.

Poliția a deschis o anchetă ca urmare a celor întâmplate și încearcă să îi identifice pe cei vinovați prin intermediul camerelor de supraveghere aflate în apropierea arenei „Luigi Ferraris”.

Într-un final, fanii ambelor echipe au fost lăsați să intre pe stadion pentru a-și încuraja echipele, acolo unde echipa antrenată de Cristi Chivu s-a impus, scor 2-1.

