„Ar trebui să dai un exemplu!" Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: „Vreau să-i transmit un mesaj"
Ștefan Baiaram FOTO: Captură Prima Sport
„Ar trebui să dai un exemplu!” Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: „Vreau să-i transmit un mesaj”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 11:58
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 11:58
  • Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru gestul făcut în momentul schimbării din partida cu Hermannstadt, scor 2-0 în favoarea oltenilor.

Marcator în prima repriză, tânărul atacant a fost înlocuit cu Etim în minutul 55, moment în care a părut iritat de decizia antrenorului.

Baiaram a preferat să meargă direct la vestiare, fiind vizibil nemulțumit de decizia lui Filipe Coelho de a-l scoate de pe teren.

Aurel Țicleanu, critici pentru Ștefan Baiaram: „Ar trebui să dai un exemplu”

Fostul mijlocaș cu peste 200 de meciuri jucate în tricoul Universității Craiova a fost deranjat de atitudinea lui Baiaram și i-a atras atenția tânărului jucător.

Țicleanu crede că Baiaram ar trebui să fie mai atent la atitudinea din teren, deoarece ar trebui să fie un exemplu de urmat atât pentru fani, cât și pentru colegi.

„Vreau să-i transmit un mesaj. Te cheamă Baiaram, ai un rol important în echipă. Ar trebui să dai un exemplu. El dă din buze, e clar că este nemulțumit.

Te saluți cu jucătorii de pe margine, faci parte dintr-o echipă. Nu știu, așa ne supărăm, apoi la interviu spune: «Sunt prea multe meciuri și drumul e lung». Care lung? Să fie mai atent la lucruri de genul”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

Ștefan Baiaram, schimbare
Cum a explicat Baiaram gesturile de la momentul schimbării

Întrebat la finalul partidei de ce nu a stat pe bancă în momentul în care a fost schimbat, Baiaram a declarat că s-a dus la toaletă, iar apoi a revenit alături de colegi.

„Nu am fost supărat, că toată lumea mi-a zis și pe bancă. M-am dus până la toaletă și m-am întors imediat, după două minute. Am văzut meciul alături de colegii mei.

Chiar m-am mirat că m-au întrebat anumiți colegi dacă s-a întâmplat ceva. Nu m-am supărat, am avut nevoie la toaletă și m-am întors”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

