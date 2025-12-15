„Nu l-a dat pentru că sunt eu!”  Furie la Real Madrid după un penalty neacordat. Dialogul ascuns dintre Vinicius și Xabi Alonso » Verdictul specialistului
Vinicius Junior FOTO: IMAGO
„Nu l-a dat pentru că sunt eu!" Furie la Real Madrid după un penalty neacordat. Dialogul ascuns dintre Vinicius și Xabi Alonso » Verdictul specialistului

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 15.12.2025, ora 14:08
Actualizat: 15.12.2025, ora 14:10
  • Vinicius Junior (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost extrem de deranjat de deciziile brigăzii de arbitri care a condus meciul Deportivo Alaves - Real Madrid, scor 1-2.

Totul a pornit de la o fază controversată care a avut loc în minutul 87, atunci când brazilianul a fost faultat în careu de Nahuel Tenaglia.

Deși contactul părea evident, „centralul” Garcia Verdura a decis să nu acorde penalty. Decizia acestuia a fost susținută și de Gonzalez Fuertes, arbitrul din camera VAR.

Vinicius Junior, după ce i-a fost refuzat un penalty: „Nu s-a dictat pentru că am fost eu”

La scurt timp de la momentul în care a cerut lovitură de pedeapsă, Vinicius a fost scos de pe teren de Xabi Alonso.

În momentul în care brazilianul părăsea terenul, camerele TV au surprins un dialog între Vinicius și antrenorul său.

Brazilianul i-a transmis lui Xabi Alonso că arbitrul a refuzat să arate punctul cu var deoarece era vorba de el. În opinia brazilianului, dacă alt jucător ar fi cerut penalty, acesta s-ar fi acordat.

„Nu a dictat penalty pentru că am fost eu. A fost fault clar”, i-a transmis Vinicius antrenorului său. Xabi l-a aprobat pe Vinicius: „A fost clar”.

Xabi Alonso: „Nu suntem surprinși de decizie”

La conferință de presă de după meci, Xabi Alonso a vorbit în amănunt despre faza controversată.

„Mi s-a părut un penalty clar. Vini a fost foarte rapid, dar a existat contact... și sunt foarte surprins că nici măcar nu s-a analizat la VAR.

Acestea fiind spuse, nu suntem surprinși de ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, conform as.com.

Faza penalty-ului neacordat FOTO X/Football Pundit Faza penalty-ului neacordat FOTO X/Football Pundit
Faza penalty-ului neacordat FOTO X/Football Pundit

Alfonso Pérez Burrull: „Vinicius a fost faultat”

Perez Burrull, unul dintre cei mai buni arbitri spanioli din ultimii 20 de ani și analist al celor de la Radio Marca, a vorbit și el despre faza controversată.

Fostul „central” susține că ar fi trebuit să se acorde penalty la faza din minutul 87 și crede că Garcia Verdura a greșit în momentul în care nu a sancționat imprudența lui Nahuel Tenaglia.

„Brazilianul a avut controlul mingii și a fost faultat de Tenaglia. Dacă arbitrul credea că Vinicius a simulat, ar fi trebuit să-i arate cartonașul galben”, a spus Burrull, conform marca.com.

VIDEO. Rezumat Deportivo Alaves - Real Madrid 1-2

