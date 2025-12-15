Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre schimbările care se vor produce la echipă în această iarnă, după o jumătate de sezon sub așteptări.

Unirea Slobozia și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Patronul campioanei a anunțat că 5-6 jucători vor ajunge la FCSB în această iarnă, majoritatea fiind fotbaliști din afara României.

Schimbări importante la FCSB în această iarnă

Gigi Becali a vorbit despre strategia de transferuri pe care clubul o va aplica în această iarnă. Finanțatorul campioanei a dezvăluit că ar urma să fie transferați mai mulți jucători străini, majoritatea din Portugalia.

FCSB deja a semnat cu un portughez, fundașul central Andre Duarte, adus liber de contract după ce și-a încheiat angajamentul cu maghiarii de la Ujpest.

„Vreau ceva mai puternic la mijlocul terenului. Vreau altceva și am pus și ochii pe unul, dar nu îl spun.

Nu vreau să dau prea multe detalii, nu are rost. Când o să fie făcută treaba, o să fie făcută și gata. Și avem și alții, din Portugalia, studiem, facem, dregem. Vor fi 5 jucători, 6 poate.

Cea mai bună șmecherie portughezii sunt. Nu știam, acum mi-am dat seama. Cei mai buni, poți să faci treabă cu ei, să te descurci, jucători medii, nu slabi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

