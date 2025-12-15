Circ în Parlament Aleșii din opoziție au adus mingi de fotbal la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului » Semnificația din spatele gestului

Mai multe mingi de fotbal au fost aduse, luni, în Parlament, la ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură în care s-a cerut demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan.

Explicația pentru imaginile bizare, în rândurile de mai jos.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, și a fost susținută de parlamentarii AUR.

Grupul PACE din Senat, pasă pentru parlamentarii PSD

Inițiatorii au venit în plen cu mingi de fotbal pe care era scris mesajul „Moțiune 2025”. Conform surselor GOLAZO.ro, aceștia au dorit să le dea astfel o pasă parlamentarilor de la PSD, invitându-i să voteze pentru demiterea guvernului din care social-democrații fac parte.

Ninel Peia, senatorul grupului Pace – Întâi România, a încercat să îi dea o minge și lui Ilie Bolojan. Premierul a refuzat instant.

FOTO: captură Digi24

Moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii opoziției a fost respinsă după ce a primit doar 139 de voturi pentru. Erau necesare 232 de voturi pentru demiterea guvernului, scrie hotnews.ro.

FOTO: captură Digi24

