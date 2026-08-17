Florin Vulturar, impresarul lui Arnold Garita (31 de ani), a vorbit despre stadiul transferului atacantului camerunez la FCSB și despre pașii rămași până la oficializarea mutării.

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Agentul susține că actele necesare pentru plecarea fotbalistului de la Shenzhen Juniors au fost deja semnate.

Florin Vulturar, despre situația lui Arnold Garita: „Va face vizita medicală și va semna”

„Azi, la ora 13:30, o să vină de la Paris. În ultimele două zile a fost acolo. Nu mai are ce să fie. S-au semnat actele cu chinezii. A fost destul de complicat cu ei. A fost diferența de fus orar și a durat din cauza asta. Jucătorul va face vizita medicală și va semna.

Avantajul nostru a fost că a avut o altercaţie la ultimul meci jucat. A fost o lovitură, a luat cartonaş roşu şi a fost suspendat cinci etape.

Nu asta a fost cea mai mare problemă, ci că a fost scos de pe listă. El nu mai putea să joace până la finalul campionatului din China. Am profitat de situaţie şi cam asta a fost.

Ei sunt foarte drastici la situaţiile astea, au suspendări foarte mari. Faptul că a fost scos de pe listă îl împiedica să joace. Iar contractul lui era până la finalul anului. În primul rând, este al doilea golgheter al campionatului. E greu să găseşti un atacant cu ritm de joc, să şi joace”, a spus Vulturar, conform fanatik.ro.

Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Vulturar consideră că transferul este avantajos pentru FCSB, în special pentru că Garita vine după o perioadă în care a avut ritm de joc și cunoaște deja campionatul României.

„La ce criză de atacant există, este foarte greu să găseşti unul cu ritm, care să poată să şi intre. E foarte greu să poată fi adus în plin campionat, în aceste condiţii financiare.

Cei din China plătesc o parte din bani şi eu zic că din toate punctele de vedere e o afacere bună. Cunoaşte bine şi campionatul.

Avea un salariu destul de mare acolo, 500.000 de euro. În momentul de faţă rămâne până la începutul lunii decembrie şi de acolo se poate discuta. Poate semna prelungire cu FCSB fără probleme.

Are forţă, are viteză, cunoaşte campionatul. El a fost dorit şi când a plecat din România. Gigi Becali l-a plăcut mult şi l-a dorit. Acum a fost un moment oportun să fie transferat”, a mai spus impresarul.

40 de apariții în toate competițiile a bifat Arnold Garita pentru FC Argeș în sezonul 2022-2023, reușind 14 goluri și două pase decisive

Sosiri la FCSB vara aceasta: Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu(fundaș dreapta)

Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu(fundaș dreapta) Plecări de la FCSB vara aceasta: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Lukas Zima, Daniel Graovac, David Kiki, Alexandru Pantea, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș

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