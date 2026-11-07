Florinel Coman (28 de ani), jucătorul echipei Al Gharafa, a înscris un gol în meciul cu Al Duhail, pierdut cu 1-2, în etapa #9 din campionatul Qatarului.

Reușita acestuia a venit chiar în ziua în care a fost convocat de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) la naționala României.

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Florinel Coman a început să prindă tot mai multe minute la echipa sa și a fost titularizat în al treilea meci consecutiv jucat de Al Gharafa.

FOTO. Florinel Coman, gol imediat după convocarea la națională

În minutul 23 al partidei, algerianul Yacine Brahimi a reușit o fază de excepție. A driblat mai mulți adversari și a intrat în careu, acolo unde i-a pasat lui Florinel Coman.

Internaționalul român a preluat mingea, și-a așezat-o și a șutat pe jos, la colțul. Portarul celor de la Al Duhail nu a avut nicio reacție, iar Florinel Coman a dus scorul la 1-0.

Pentru Coman a fost cel de-al doilea gol marcat în acest sezon pentru Al-Gharafa. Primul a fost pe 26 octombrie, în duelul cu Al-Ahli, 1-2, în Liga Campionilor Asiei.

Krzysztof Piatek, fost atacant la Fiorentina și AC Milan, a restabilit egalitatea în minutul 39. Al-Duhail a dat lovitura în minutul 63.

Francezul Boubakary Soumare a marcat pentru 2-1, iar oaspeții și-au asigurat victoria în etapa #9 din campionat.

În urma acestui rezultat, echipa la care evoluează Florinel Coman se află pe locul 10 în campionat, cu 9 puncte, în timp ce Al-Duhail este lider, cu 21 de puncte, fiind neînvinsă în campionat.

🎥 WATCH | @ALGHARAFACLUB 1st goal by Florinel Coman Week 9 | #DohaBankStarsLeague https://t.co/OsDhIqc6dq — Qatar Stars League (@QSL_EN) November 7, 2026

Florinel Coman a reușit 2 goluri și 2 pase decisive în 11 meciuri jucate pentru Al-Gharafa în acest sezon.

Acesta a înscris chiar în ziua în care a fost convocat de selecționerul Gică Hagi la naționala României pentru meciurile din această lună cu Polonia și Bosnia.

Lotul final ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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