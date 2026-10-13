Gică Popescu își critică angajații Reacție dură după ce a fost înjurat de fani: „Au participat la decizie, dar se ascund după mine”
Gică Popescu/ Foto: IMAGO - sportpictures.eu
Superliga

Gică Popescu își critică angajații Reacție dură după ce a fost înjurat de fani: „Au participat la decizie, dar se ascund după mine”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 18:43
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 18:43
  • Gică Popescu (59 de ani), acționar majoritar la Farul, a oferit o primă reacție, după ce a fost înjurat de fanii „marinarilor” la partida cu Petrolul, scor 3-1.
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Suporterii echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău au afișat mai multe bannere critice la adresa lui Popescu:

„Găsitul țapului ispășitor, sport național. Să te dezici de ai tăi, stupid și imoral” și „Ne scuzați, am greșit direcția, spre loja noastră era intenția”.

Cel de-al doilea mesaj făcea referire la un moment petrecut în partida cu Dinamo, când o femeie a ajuns la spital după ce o torță aruncată de fanii Farului a ajuns în zona VIP, unde se aflau suporteri ai „câinilor”.

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Gică Popescu: „De asta sunt supărați”

„Baciul” susține că reacția suporterilor a venit ca semn de nemulțumire față de comunicatul emis de club imediat după incidentul de pe Arena Națională.

Atunci, clubul constănțean și-a prezentat scuze pentru cele întâmplate și a anunțat că se delimitează de orice acțiune de acest fel.

„Eu nu știam de ce au avut din nou acest comportament și m-au lămurit cei din management, pe care sunt foarte supărat, pentru că, după incidentul de la meciul cu Dinamo, am avut o solicitare din partea celei care a fost rănită, care a spus că ar fi dorit să ne dea în judecată.

Atunci i-am pus pe cei de la departamentul juridic să găsească o soluție și au zis să facem un comunicat prin care să ne delimităm de ceea ce s-a întâmplat în stadion.

A fost o decizie a celor din club, eu doar am dat OK-ul final. Acum, cei care au participat la această decizie se ascund după mine și după numele meu și spun: «A, Gică Popescu».

Eu nu puteam să iau de unul singur decizia, pentru că era o chestiune juridică. A fost o decizie pe care ei mi-au propus-o și cu care am fost de acord. Eu sunt aici să apăr binele clubului.

Cred că am avut o atitudine corectă. Sunt conștient de asta. Lucrurile s-au rezolvat până la urmă. Cei din galerie au fost supărați că nu le-am luat partea. Dacă o făceam, am fi avut probleme juridice grave.

Întotdeauna am propus un dialog periodic cu galeria.”, a declarat Gică Popescu la emisiunea „Digi Sport Special”.

VIDEO. Momentul în care fanii Farului au aruncat cu torțe spre zona VIP în meciul cu Dinamo

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