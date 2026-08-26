„Comisarii distrug integritatea Formulei 1” Unul dintre  sponsorii lui Franco Colapinto a ieșit la atac: „Influențează rezultatele”

Deciziile comisarilor FIA din Marele Premiu al Țărilor de Jos au provocat o reacție extrem de dură din partea lui Sean Summers, directorul de marketing al Mercado Libre, unul dintre principalii sponsori ai lui Franco Colapinto.

Federația Internațională de Automobilism a condamnat, ulterior, atacurile și hărțuirea online îndreptate împotriva oficialilor săi.

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Franco Colapinto, pilotul argentinian de la Alpine, a primit două penalizări în Marele Premiu al Țărilor de Jos.

A fost sancționat pentru o depășire efectuată sub steaguri galbene și, ulterior, pentru o a doua abatere în aceeași perioadă a cursei.

Sponsorul lui Colapinto acuză comisarii de cursă: „Distrug integritatea Formulei 1”

Sean Summers, directorul de marketing al Mercado Libre, unul dintre sponsorii lui Colapinto din 2024 încoace, a lansat acuzații grave la adresa comisarilor FIA, etichetând contul oficial al FIA, într-un mesaj postat pe X:

Comisarii distrug integritatea Formulei 1. În acest sezon demonstrează că sunt groaznici și influențează rezultatele curselor. Incompetență? Neîncredere? Ambele? Ceva este serios în neregulă cu cultura acestei organizații. Sean Summers, director de marketing Mercado Libre

Incidentul principal cu Franco Colapinto în prim-plan s-a produs încă din primul tur al cursei de la Zandvoort. Argentinianul se afla în duel cu Yuki Tsunoda în momentul în care Max Verstappen a avut un accident la câțiva metri în fața lor.

În acel moment au fost afișate steaguri galbene, iar pilotul argentinian și-a continuat manevra de depășire asupra lui Tsunoda. La scurt timp, cursa a fost neutralizată și apoi oprită cu steag roșu.

Comisarii au considerat că manevra a încălcat regulamentul și i-au impus lui Colapinto o penalizare drive-through, conform FIA.

Colapinto a contestat severitatea deciziei, susținând că momentul în care a apărut semnalizarea a făcut practic imposibilă oprirea manevrei în condiții normale.

Controversa nu s-a oprit la prima sancțiune. Monopostul cu numărul 43, pilotat de Colapinto, a fost investigat și pentru o abatere distinctă privind obligația de a încetini sub steaguri galbene.

A doua abatere i-a adus pilotului argentinian o penalizare de 10 secunde, precum și trei puncte de penalizare pe permisul de pilotaj. Argentinianul a ajuns la un total de patru puncte de penalizare.

În final, Colapinto a terminat cursa pe locul 14, fără să puncteze în clasament.

Răspunsul FIA, după acuzațiile primite

La o zi după reacția lui Summers, FIA a răspuns public, condamnând mesajele de ură, hărțuirea și atacurile online îndreptate împotriva comisarilor după Marele Premiu al Țărilor de Jos.

„Abuzul online, hărțuirea și lipsa de respect nu au loc în sportul nostru”, a transmis FIA, care a subliniat că dezacordul față de deciziile sportive este legitim, dar nu poate justifica amenințări sau atacuri la persoană împotriva oficialilor.

Federația a amintit și de inițiativa United Against Online Abuse, lansată în 2023 pentru combaterea abuzurilor online îndreptate împotriva oficialilor și participanților la competițiile sportive.

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