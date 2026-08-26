100 de milioane de dolari pentru un tricou?  Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie! 

Un tricou purtat de Michael Jordan (63 de ani) în al treilea meci al finalei NBA din 1998 va fi scos la licitație în septembrie.

Proprietarul obiectului speră la un preț de până la 100 de milioane de dolari. Suma nu reprezintă estimarea oficială a casei de licitații.

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Unul dintre cele mai importante obiecte din istoria baschetului va ajunge pe piața colecționarilor în această toamnă.

Este vorba despre tricoul alb cu numărul 23 purtat de Michael Jordan în meciul al treilea al finalei NBA din 1998, între Chicago Bulls și Utah Jazz.

Speră la 100 de milioane de dolari pentru tricoul purtat de Michael Jordan în „The Last Dance”

Casa de licitații Joopiter, fondată de Pharrell Williams, a programat vânzarea pentru perioada 15–30 septembrie 2026.

Tricoul este prezentat oficial drept „Michael Jordan «The Last Dance» Game-Worn 1998 NBA Finals Game 3 Jersey”.

Conform New York Post, proprietarul tricoului, colecționarul și investitorul Rob Gough, crede că ar putea deveni primul tricou sportiv vândut cu 100 de milioane de dolari (aproximativ 85 de milioane de euro).

Jordan a purtat tricoul pe 7 iunie 1998, la United Center, în al treilea meci al finalei NBA împotriva celor de la Utah Jazz.

Chicago Bulls a câștigat cu 96–54, diferența de 42 de puncte rămânând cea mai mare din istoria finalelor NBA.

NBA consemnează că cele 54 de puncte înscrise de Utah au reprezentat la acel moment un record negativ pentru un meci NBA după introducerea cronometrului de 24 de secunde.

Jordan a încheiat partida cu 24 de puncte, într-o seară în care Bulls a preluat conducerea cu 2–1 în seria pentru titlu.

Sezonul 1997–1998 a fost ultimul al lui Jordan la Chicago Bulls și avea să se încheie cu al șaselea titlu NBA al superstarului, precum și cu al doilea „three-peat” (n.r. - câștigarea campionatului 3 ani consecutiv) al echipei din Chicago.

Dacă obiectul ar ajunge chiar și aproape de suma dorită de Gough, recordul ar fi pulverizat.

În prezent, cel mai scump tricou NBA vândut la licitație este tot unul purtat de Michael Jordan.

În septembrie 2022, tricoul roșu purtat în primul meci al finalei NBA din 1998 a fost adjudecat la Sotheby's pentru 10.091.000 de dolari.

33 de puncte a înscris Jordan în acel meci, iar Bulls avea să câștige finala și să cucerească al șaselea titlu al deceniului

Recordul absolut în sport: tricoul purtat de legendarul Babe Ruth în World Series din 1932

În august 2024, un tricou purtat de legenda baseball-ului Babe Ruth în World Series din 1932 a fost vândut pentru 24,12 milioane de dolari.

Tricoul a stabilit atunci recordul mondial pentru un obiect de memorabilia sportivă.

Vânzarea a depășit inclusiv recordul anterior al tricoului lui Jordan din 2022, conform Reuters.

Tricoul lui Jordan din 1998 ar trebui să depășească 24,12 milioane de dolari pentru a acapara recordul absolut în categoria memorabilia sportivă.

Tricoul a trecut printr-un proces de photo matching, prin care detaliile vizuale ale piesei sunt comparate cu imaginile lui Jordan din meciul respectiv.

MeiGray, companie specializată în verificarea obiectelor sportive purtate în competiții, a fost responsabilă cu verificarea autenticității tricoului.

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