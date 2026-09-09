Omul care schimbă Formula 1 Cum a devenit „copilul-minune” Kimi Antonelli favorit la titlul mondial la 20 de ani. Motivul e fascinant

De ce tinerii piloți ca Kimi Antonelli sunt mai bine pregătiți pentru succes decât legendele din trecut.

Șeful Mercedes explică modul în care noile generații procesează informațiile, comparând evoluția noului său star cu un algoritm care învață exponențial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kimi Antonelli a reușit la Monza una dintre acele curse care pot schimba fundamental cariera unui pilot.

Italianul de 20 de ani a plecat de pe locul 19 al grilei, după penalizarea primită pentru schimbarea unor componente ale unității de putere, și a încheiat Marele Premiu al Italiei pe prima poziție!

Astfel, Antonelli a devenit primul italian care câștigă la Monza după Ludovico Scarfiotti, în 1966. Mai mult, succesul l-a desprins în fruntea clasamentului mondial: după 13 curse, pilotul Mercedes are un avantaj de 66 de puncte în fața coechipierului George Russell.

Pentru Toto Wolff, directorul echipei de Formula 1 Mercedes, povestea lui Antonelli nu se rezumă la talentul unui pilot de 20 de ani. L-a comparat cu un sistem care se îmbunătățește permanent: este rapid, învață repede, își corectează greșelile și pare să devină mai bun de la o cursă la alta.

Tinerii preiau puterea

Ascensiunea accelerată a tinerilor piloți în Marele Circ nu mai este de mult timp o întâmplare sau rod al norocului. După victoria spectaculoasă obținută de Kimi Antonelli pe circuitul de la Monza, Toto Wolff a oferit o perspectivă fascinantă asupra felului în care s-a schimbat modul de pregătire în sporturile cu motor.

Șeful Mercedes consideră că noua generație de piloți de Formula 1 beneficiază de o pregătire mult mai sofisticată decât cea pe care au avut-o campionii din trecut.

Simulatoarele extrem de sofisticate, pregătirea cognitivă începută de la vârste foarte mici și capacitatea de a procesa rapid cantități uriașe de informații îi transformă pe acești tineri în piloți perfect adaptați cerințelor moderne din Formula 1.

Dacă pilotajul din trecut se baza predominant pe instinct, apoi pe experiența acumulată în mii de ore de teste private și de curse, piloții din prezent sunt crescuți în era simulatoarelor ultra-realiste și a analizei masive de date.

Pentru mine, este ca un agent de inteligență artificială care se rafinează mereu și învață continuu. Toto Wolff despre Antonelli

Formula 1 i-a aruncat mănușa. El i-a aruncat-o înapoi

Succesul lui Antonelli are și o latură emoționantă. Cu exact doi ani înainte, tot la Monza, Antonelli își făcea debutul într-o sesiune oficială de Formula 1, în prima rundă de antrenamente libere. La acel moment, era pilot Mercedes Junior și era considerat principalul favorit să-i ia locul lui Lewis Hamilton, care urma să plece la Ferrari în 2025.

Avea doar 18 ani și primise pe mână pentru prima dată un Mercedes de Formula 1 într-un weekend oficial. A fost extrem de rapid în primele tururi, dar după numai 10 minute a pierdut controlul monopostului și a ieșit violent în decor. Chiar la Monza, în fața publicului italian!

Doi ani mai târziu, același circuit l-a primit ca pe un erou. Nu mai era puștiul care încerca să demonstreze că merită un loc în Formula 1, ci liderul campionatului, pilotul Mercedes capabil să plece de pe 19 și să câștige, în fața propriilor suporteri, cea mai importantă cursă din cariera sa.

1953 e ultimul an în care un italian, Alberto Ascari, conducea topul din F1

Cum arată acum clasamentul F1

Kimi Antonelli (Mercedes) 267 p George Russell (Mercedes) 201 p Lewis Hamilton (Ferrari) 191 p Lando Norris (McLaren) 171 p Charles Leclerc (Ferrari) 155 p Max Verstappen (Red Bull) 127 p Oscar Piastri (McLaren) 116 p Isack Hadjar (Red Bull) 71 p Liam Lawson (Racing Bulls) 51 p Pierre Gasly (Alpine) 41 p

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport