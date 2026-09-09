„Știm ce simțim unul pentru celălalt” Ce a spus Mourinho după ce l-a bătut pe Chivu: „Uiți totul!”

Real Madrid - Inter 2-1. Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, a analizat victoria obținută împotriva echipei lui Cristi Chivu (45 de ani), din prima etapă a Ligii Campionilor.

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Jose Mourinho este mulțumit de rezultatul înregistrat marți, dar consideră că scorul ar putut fi mult mai mare datorită ocaziilor uriașe de la ambele porți.

Real Madrid - Inter 2-1 . Jose Mourinho: „Partida asta a fost nebună”

„Mi-a plăcut rezultatul, sunt trei puncte obținute în primul meci împotriva unei echipe foarte puternice. A fost un meci spectaculos pentru cei de acasă și pentru cei din stadion, dar nu și pentru mine sau Chivu, pentru că partida asta a fost nebună. Se putea termina 5-0 pentru noi, 5-5 sau 6-5. Au fost atât de multe ocazii de gol.

Sunt buni și puternici, dar de fiecare dată când plecam pe contraatac puteam marca un gol. A fost un meci deschis până la final”, a precizat Mourinho la pentru Sky Sports, citat de gazzetta.it.

Chiar și la finalul primei reprize puteam închide meciul dacă Bellingham ar fi marcat pentru 3-0. Și Inter a avut mai multe ocazii să înscrie mai devreme. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Jose Mourinho este încrezător că Mbappe, care a marcat golul de 1-0 cu Inter, va fi din noul golgheterul Ligii Campionilor.

„A marcat un gol foarte important și a muncit enorm. Nu mă îngrijorează, pentru că va face mereu mai mult și va deveni în continuare golgheterul Ligii Campionilor”.

Tehnicianul portughez a explicat și de ce a fost adus la Real Madrid: „Când este ușor, nu este pentru mine. Când este greu, Jose vă ajută”.

Ne-am îmbrățișat înainte și după meci. Amândoi știm ce simțim unul pentru celălalt. În timpul celor 90 de minute, însă, uiți totul. Jose Mourinho, despre Cristi Chivu

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