„Știm ce simțim unul pentru celălalt” Ce a spus Mourinho după ce  l-a bătut pe Chivu: „Uiți totul!” +6 foto
Foto: Imago
Liga Campionilor

„Știm ce simțim unul pentru celălalt” Ce a spus Mourinho după ce l-a bătut pe Chivu: „Uiți totul!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 11:05
  • Real Madrid - Inter 2-1. Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, a analizat victoria obținută împotriva echipei lui Cristi Chivu (45 de ani), din prima etapă a Ligii Campionilor.
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Jose Mourinho este mulțumit de rezultatul înregistrat marți, dar consideră că scorul ar putut fi mult mai mare datorită ocaziilor uriașe de la ambele porți.

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Real Madrid - Inter 2-1. Jose Mourinho: „Partida asta a fost nebună”

„Mi-a plăcut rezultatul, sunt trei puncte obținute în primul meci împotriva unei echipe foarte puternice. A fost un meci spectaculos pentru cei de acasă și pentru cei din stadion, dar nu și pentru mine sau Chivu, pentru că partida asta a fost nebună. Se putea termina 5-0 pentru noi, 5-5 sau 6-5. Au fost atât de multe ocazii de gol.

Sunt buni și puternici, dar de fiecare dată când plecam pe contraatac puteam marca un gol. A fost un meci deschis până la final”, a precizat Mourinho la pentru Sky Sports, citat de gazzetta.it.

Chiar și la finalul primei reprize puteam închide meciul dacă Bellingham ar fi marcat pentru 3-0. Și Inter a avut mai multe ocazii să înscrie mai devreme. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Jose Mourinho este încrezător că Mbappe, care a marcat golul de 1-0 cu Inter, va fi din noul golgheterul Ligii Campionilor.

„A marcat un gol foarte important și a muncit enorm. Nu mă îngrijorează, pentru că va face mereu mai mult și va deveni în continuare golgheterul Ligii Campionilor”.

Tehnicianul portughez a explicat și de ce a fost adus la Real Madrid: „Când este ușor, nu este pentru mine. Când este greu, Jose vă ajută”.

Ne-am îmbrățișat înainte și după meci. Amândoi știm ce simțim unul pentru celălalt. În timpul celor 90 de minute, însă, uiți totul. Jose Mourinho, despre Cristi Chivu

FOTO. Greșeala uriașă comisă de Josep Martinez la golul lui Valverde

Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX
Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX

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Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX Greșeala lui Josep Martinez la golul lui Valverde. Foto: captură X/@GoalCrestX
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