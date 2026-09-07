Purtat pe brațe VIDEO: Kimi Antonelli, imagini senzaționale cu fanii Ferrari, după triumful din MP al Italiei +10 foto
Foto: captură X/@M99464065
Formula 1

Purtat pe brațe VIDEO: Kimi Antonelli, imagini senzaționale cu fanii Ferrari, după triumful din MP al Italiei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 11:30
  • Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul Mercedes, a sărbătorit într-un mod aparte victoria din Marele Premiu al Italiei.
  • Italianul a fost purtat pe brațe de fanii Scuderiei Ferrari la Monza.
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Deși a început cursa de pe locul 19, Kimi Antonelli s-a impus în Marele Premiu al Italiei, după ce l-a devansat pe colegul său de la Mercedes, George Russell, și pe Max Verstappen (Red Bull).

A fost un succes istoric pentru că Antonelli a devenit al doilea italian din istorie care câștigă la Monza de la triumful lui Ludovico Scarfiotti, din urmă cu 60 de ani.

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VIDEO. Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza

Pentru Scuderia Ferrari nu a fost cea mai reușită cursă. Charles Leclerc a fost implicat într-un accident violent și a fost nevoit să abandoneze, iar Lewis Hamilton a încheiat pe locul 6.

Lovitura a fost și mai grea pentru Ferrari, întrucât a fost cursa de casă a echipei, la Monza.

Victorios a fost Kimi Antonelli, care a câștigat a șaptea cursă din acest sezon. La final, italianul a sărbătorit într-un mod spectaculos.

Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065
Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065

Galerie foto (10 imagini)

Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065 Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065 Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065 Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065 Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza. Foto: captură X/@M99464065
+10 Foto
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Pilotul de la Mercedes s-a bucurat în fața a mii de fani ai Scuderiei Ferrari. La un moment dat, Antonelli a coborât de pe scena unde se afla și a fost ținut pe brațe de oameni.

Tânărul pilot a fost uimit de gestul fanilor Ferrari și, după câteva minute de bucurie, s-a ridicat înapoi pe scenă, unde a continuat să-i salute pe cei prezenți.

Nu mă așteptam la asta. Este incredibil. Sunt atât de fericit! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi fi aici astăzi. Kimi Antonelli, după ce a câștigat MP al Italiei, conform BBC

Clasamentul Marelui Premiu al Italiei

  1. Kimi Antonelli – Mercedes
  2. George Russell – Mercedes +3,857s
  3. Max Verstappen – Red Bull +14,718s
  4. Lando Norris – McLaren +19,056s
  5. Oscar Piastri – McLaren +19,253s
  6. Lewis Hamilton – Ferrari +24,655s
  7. Pierre Gasly – Alpine +27,351s
  8. Arvid Lindblad – Racing Bulls +45,136s
  9. Franco Colapinto – Alpine +47,353s
  10. Yuki Tsunoda – Racing Bulls +58,187s

FOTO. Accidentul violent suferit de Charles Leclerc în Marele Premiu al Italiei

Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg
Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X.jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg
+7 Foto
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Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) – 201
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
  4. Lando Norris (McLaren) – 171
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 51
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 468 de puncte
  2. Ferrari - 346
  3. McLaren - 287
  4. Red Bull Racing - 204
  5. Racing Bulls - 75
  6. Alpine - 62
  7. Haas - 21
  8. Audi - 16
  9. Williams - 11
  10. Aston Martin - 3
  11. Cadillac - 0

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