Purtat pe brațe VIDEO: Kimi Antonelli, imagini senzaționale cu fanii Ferrari, după triumful din MP al Italiei

Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul Mercedes, a sărbătorit într-un mod aparte victoria din Marele Premiu al Italiei.

Italianul a fost purtat pe brațe de fanii Scuderiei Ferrari la Monza.

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Deși a început cursa de pe locul 19, Kimi Antonelli s-a impus în Marele Premiu al Italiei, după ce l-a devansat pe colegul său de la Mercedes, George Russell, și pe Max Verstappen (Red Bull).

A fost un succes istoric pentru că Antonelli a devenit al doilea italian din istorie care câștigă la Monza de la triumful lui Ludovico Scarfiotti, din urmă cu 60 de ani.

VIDEO. Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza

Pentru Scuderia Ferrari nu a fost cea mai reușită cursă. Charles Leclerc a fost implicat într-un accident violent și a fost nevoit să abandoneze, iar Lewis Hamilton a încheiat pe locul 6.

Lovitura a fost și mai grea pentru Ferrari, întrucât a fost cursa de casă a echipei, la Monza.

Victorios a fost Kimi Antonelli, care a câștigat a șaptea cursă din acest sezon. La final, italianul a sărbătorit într-un mod spectaculos.

Pilotul de la Mercedes s-a bucurat în fața a mii de fani ai Scuderiei Ferrari. La un moment dat, Antonelli a coborât de pe scena unde se afla și a fost ținut pe brațe de oameni.

un pilota della mercedes che si butta tra le braccia dei tifosi della ferrari mai visto ❤️ pic.twitter.com/4pUyeVrVvI — M. 💐 (@M99464065) September 6, 2026

Tânărul pilot a fost uimit de gestul fanilor Ferrari și, după câteva minute de bucurie, s-a ridicat înapoi pe scenă, unde a continuat să-i salute pe cei prezenți.

Nu mă așteptam la asta. Este incredibil. Sunt atât de fericit! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi fi aici astăzi. Kimi Antonelli, după ce a câștigat MP al Italiei, conform BBC

Clasamentul Marelui Premiu al Italiei

Kimi Antonelli – Mercedes George Russell – Mercedes +3,857s Max Verstappen – Red Bull +14,718s Lando Norris – McLaren +19,056s Oscar Piastri – McLaren +19,253s Lewis Hamilton – Ferrari +24,655s Pierre Gasly – Alpine +27,351s Arvid Lindblad – Racing Bulls +45,136s Franco Colapinto – Alpine +47,353s Yuki Tsunoda – Racing Bulls +58,187s

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Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte George Russell (Mercedes) – 201 Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 Lando Norris (McLaren) – 171 Charles Leclerc (Ferrari) – 155 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127 Oscar Piastri (McLaren) – 116 Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71 Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes - 468 de puncte Ferrari - 346 McLaren - 287 Red Bull Racing - 204 Racing Bulls - 75 Alpine - 62 Haas - 21 Audi - 16 Williams - 11 Aston Martin - 3 Cadillac - 0

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