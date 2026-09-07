Purtat pe brațe VIDEO: Kimi Antonelli, imagini senzaționale cu fanii Ferrari, după triumful din MP al Italiei

- Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul Mercedes, a sărbătorit într-un mod aparte victoria din Marele Premiu al Italiei.
- Italianul a fost purtat pe brațe de fanii Scuderiei Ferrari la Monza.
Deși a început cursa de pe locul 19, Kimi Antonelli s-a impus în Marele Premiu al Italiei, după ce l-a devansat pe colegul său de la Mercedes, George Russell, și pe Max Verstappen (Red Bull).
A fost un succes istoric pentru că Antonelli a devenit al doilea italian din istorie care câștigă la Monza de la triumful lui Ludovico Scarfiotti, din urmă cu 60 de ani.
VIDEO. Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza
Pentru Scuderia Ferrari nu a fost cea mai reușită cursă. Charles Leclerc a fost implicat într-un accident violent și a fost nevoit să abandoneze, iar Lewis Hamilton a încheiat pe locul 6.
Lovitura a fost și mai grea pentru Ferrari, întrucât a fost cursa de casă a echipei, la Monza.
Victorios a fost Kimi Antonelli, care a câștigat a șaptea cursă din acest sezon. La final, italianul a sărbătorit într-un mod spectaculos.
Galerie foto (10 imagini)
Pilotul de la Mercedes s-a bucurat în fața a mii de fani ai Scuderiei Ferrari. La un moment dat, Antonelli a coborât de pe scena unde se afla și a fost ținut pe brațe de oameni.
Tânărul pilot a fost uimit de gestul fanilor Ferrari și, după câteva minute de bucurie, s-a ridicat înapoi pe scenă, unde a continuat să-i salute pe cei prezenți.
Nu mă așteptam la asta. Este incredibil. Sunt atât de fericit! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi fi aici astăzi. Kimi Antonelli, după ce a câștigat MP al Italiei, conform BBC
Clasamentul Marelui Premiu al Italiei
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes +3,857s
- Max Verstappen – Red Bull +14,718s
- Lando Norris – McLaren +19,056s
- Oscar Piastri – McLaren +19,253s
- Lewis Hamilton – Ferrari +24,655s
- Pierre Gasly – Alpine +27,351s
- Arvid Lindblad – Racing Bulls +45,136s
- Franco Colapinto – Alpine +47,353s
- Yuki Tsunoda – Racing Bulls +58,187s
FOTO. Accidentul violent suferit de Charles Leclerc în Marele Premiu al Italiei
Galerie foto (7 imagini)
Clasamentul piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte
- George Russell (Mercedes) – 201
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
- Lando Norris (McLaren) – 171
- Charles Leclerc (Ferrari) – 155
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127
- Oscar Piastri (McLaren) – 116
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 51
- Pierre Gasly (Alpine) – 41
Clasamentul constructorilor din F1
- Mercedes - 468 de puncte
- Ferrari - 346
- McLaren - 287
- Red Bull Racing - 204
- Racing Bulls - 75
- Alpine - 62
- Haas - 21
- Audi - 16
- Williams - 11
- Aston Martin - 3
- Cadillac - 0