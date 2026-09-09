Un moment emoționant a avut loc la finalul partidei dintre Frances Tiafoe (28 de ani, #12 ATP) și Alex Michelsen (22 de ani, #46 ATP) din sferturile US Open, scor 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(6).

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Duelul de pe Arena Arthur Ashe s-a încheiat după 4 ore și 41 de minute, în care cei doi americani s-au luptat pentru un loc în semifinalele ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Învingător a fost Frances Tiafoe, dar care nu a uitat la final să-și susțină adversarul, aflat la primul sfert de finală la un turneu de Grand Slam din carieră.

VIDEO. Frances Tiafoe l-a îmbrățișat la final pe Alex Michelsen

Frances Tiafoe a alergat spre adversarul său imediat după meci pentru a-l îmbrățișa și a-i adresa câteva încurajări.

Alex Michelsen a fost vizibil emoționat și a început să plângă în brațele sale.

Apoi, Tiafoe s-a bucurat alături de public și a vorbit despre moment.

„Imediat după ce l-am îmbrățișat, am văzut că deja plângea și mi-am spus: «Omule, știu cum te simți. Am trecut și eu prin asta». De fapt, am trecut prin asta de două ori. Am pierdut de fiecare dată în cinci seturi.

Este tânăr și nu mai fusese într-o astfel de situație. Și suntem foarte apropiați. Am avut întotdeauna o relație foarte bună. Râdem și glumim tot timpul, este unul dintre prietenii mei buni din circuit.

Și știu cât de mult doare. Știu cât de mult și-a dorit să câștige astăzi (n.r. - marți). Este ceva la care visezi”, a declarat americanul pentru ESPN, citat de atptour.com.

În semifinalele US Open, Frances Tiafoe va da peste Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP), cel care a trecut spectaculos de Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP), scor 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7).

Alex Michelsen: „Frances este un om extraordinar”

Alex Michelsen a dezvăluit ce i-a spus Tiafoe în momentul de la finalul partidei.

„Nu spuneam prea multe. Încercam să-mi păstrez calmul, dar nu prea am reușit. El îmi spunea multe lucruri frumoase și personale.

Mi-a spus: «Vei ajunge acolo. Când vei fi mai în vârstă, tu vei fi aici și vom juca din nou în astfel de momente». Și tot felul de lucruri de genul acesta. Este un om extraordinar când vine vorba să consoleze pe cineva într-un astfel de moment”, a precizat Michelsen, conform sursei citate.

Frances este un om extraordinar și mi-a spus multe lucruri personale, care pur și simplu m-au emoționat. Apoi, da, mi-au trebuit câteva minute. Dar este normal după un meci ca acesta, cu asemenea emoții. Ai nevoie de puțin timp pentru a reveni cu picioarele pe pământ, dar acum sunt aici și vorbesc cu voi, deci cred că m-am descurcat bine. Alex Michelsen, locul 46 ATP

Tenismenul în vârstă de 22 de ani a explicat și cum s-a simțit în primul sfert de finală din cariera sa la un turneu de Grand Slam.

„A fost un meci dificil, dar am luptat cât am putut de mult și pur și simplu astăzi nu a fost ziua mea. Am devenit puțin tensionat la 5-4 în setul al treilea.

Până la urmă, am ajuns pentru prima dată în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Am pierdut în fața unui jucător care, așa cum am spus și la precedenta conferință de presă, este probabil un jucător de Top 5. Încerc să-mi păstrez capul sus și, da, merg mai departe”.

Michelsen a avut un parcurs excepțional la US Open. Americanul nu a pierdut niciun set până în sferturile de finală și a fost la doar două puncte de calificarea în semifinale.

Parcursul lui Alex Michelsen la US Open:

Turul 1: 6-4, 6-1, 6-0 cu Federico Cina (#181 ATP)

6-4, 6-1, 6-0 cu Federico Cina (#181 ATP) Turul 2: 6-3, 6-4, 6-4 cu Brandon Nakashima (#17 ATP)

6-3, 6-4, 6-4 cu Brandon Nakashima (#17 ATP) Turul 3: 7-6, 6-4, 6-3 cu Daniel Merida Aguilar (#39 ATP)

7-6, 6-4, 6-3 cu Daniel Merida Aguilar (#39 ATP) Optimi: 7-6, 6-4, 6-4 cu Tomas Martin Etcheverry (#32 ATP)

7-6, 6-4, 6-4 cu Tomas Martin Etcheverry (#32 ATP) Sferturi: 7-5, 6-3, 5-7, 3-6, 6-7 cu Frances Tiafoe (#12 ATP)

FOE-NOMENAL 🇺🇸



From two sets and a break down, and then a break down in the fifth, Frances Tiafoe defeats Michelsen 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6! pic.twitter.com/8PMMeQ0ETh — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

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