Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Otto Hindrich, la ultimul joc al Legiei Varșovia, 3-2 cu Motor Lublin. Foto: Imago
Nationala

Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 05:00
  • Otto Hindrich, 24 de ani, de la Legia Varșovia, și Valentin Cojocaru (30, Pogon) fac parte din lotul lărgit al lui Gică Hagi pentru cvadrupla confruntare din Nations League. 
  • Motivul pentru care cei doi goalkeeperi sunt acum în atenția selecționerului.  Ce îi leagă de Hagi
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După testele de verificare contra Georgiei (1-1) și Țării Galilor (2-1), Gică Hagi joacă în această toamnă primele meciuri oficiale.

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O fereastră specială dedicată echipelor naționale, cu patru partide în zece zile în Liga Națiunilor B.

  • 25 septembrie: Suedia (Stockholm). 
  • 28 septembrie: Bosnia (Arena Națională). 
  • 2 octombrie: Polonia (Varșovia).
  • 5 octombrie: Suedia (Stockholm). 

Rămân 3 portari dintre cei 5 aflați în lotul lărgit

Selecționerul a format un lot lărgit cu 48 de jucători, dintre care cinci portari.

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0).

La goalkeeperi, vor rămâne trei nume. Sută la sută, Radu va fi acolo. El va fi titular și la începutul acestei campanii de Nations League.

Ionuț Radu, cel mai bine cotat portar al României: 9 milioane de euro. Foto: Imago Ionuț Radu, cel mai bine cotat portar al României: 9 milioane de euro. Foto: Imago
Ionuț Radu, cel mai bine cotat portar al României: 9 milioane de euro. Foto: Imago

Mai sunt patru nume pentru două locuri. Doi portari din campionatul intern și doi stranieri. Câte un debutant din ambele tabere, Popescu și Cojocaru.

Cei doi din Polonia au fost urmăriți de la început de Hagi. Amândoi au pornit foarte bine actualul sezon în Ekstraklasa.

Hindrich a debutat cu Hagi la națională

Hindrich, 24 de ani, cumpărat de Legia Varșovia cu 600.000 de euro în ianuarie de la CFR, s-a remarcat și în ultima etapă, salvându-și echipa de două ori în situații de unu la unu.

Legia a învins, 3-2 în deplasare cu Motor Lublin, e pe locul 2, la doar un punct de liderul Lech Poznan.

Hindrich, la primul meci ca titular printre „tricolori”, 2-1 contra galezilor. Foto: Raed Krishan Hindrich, la primul meci ca titular printre „tricolori”, 2-1 contra galezilor. Foto: Raed Krishan
Hindrich, la primul meci ca titular printre „tricolori”, 2-1 contra galezilor. Foto: Raed Krishan

Otto a debutat la națională cu Hagi, 27 de minute spre final la 1-1 cu Georgia și prima repriză la 2-1 cu Țara Galilor.

2 milioane de euro
este cota lui Otto Hindrich (Transfermarkt), maximum atins în carieră

Hagi îl știe pe Cojocaru de la Viitorul. Acum e în formă la Pogon

Cojocaru, 30 de ani, din 2023 la Pogon Szczecin, a mai fost convocat o singură dată la lot, în 2016, la un amical împotriva Rusiei (0-1), când era selecționer Christoph Daum, dar nu a jucat deloc.

Cojocaru, la Pogon - Plock 1-1. Foto: Imago Cojocaru, la Pogon - Plock 1-1. Foto: Imago
Cojocaru, la Pogon - Plock 1-1. Foto: Imago

Fost jucător al lui Hagi la Viitorul și Farul între ianuarie 2018 și iulie 2021, a fost în grupul lărgit și pentru amicalele cu georgienii și galezii.

În ultima etapă din Ekstraklasa, Cojocaru a apărat bine la Pogon - Plock 1-1. Un portar în formă, printre cei mai valoroși în campionatul polonez, dar care mai gafează uneori.

700.000 de euro
valorează acum Valentin Cojocaru (Transfermarkt). Maximum, 900.000 în 2022 și 2023, când era la Feyenoord, Leuven și Pogon

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