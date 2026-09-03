Qatarul pierde Formula 1? Situația tensionată din regiune afectează campionatul. Când se va lua o decizie finală
Nimeni nu știe dacă cursa din Qatar va mai avea loc anul acesta / IMAGO
Formula 1

Qatarul pierde Formula 1? Situația tensionată din regiune afectează campionatul. Când se va lua o decizie finală

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 13:26
  • Marele Premiu al Qatarului este încă în calendarul Formulei 1, însă nimeni nu poate spune cu certitudine dacă monoposturile vor ajunge la Lusail pe 29 noiembrie.
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Cu mai puțin de două luni înainte de cursele programate la Lusail, Qatarul transmite că totul merge înainte conform planului. Situația e însă cu totul alta.

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MotoGP este aproape de anularea definitivă a cursei din Qatar, în timp ce Formula 1 așteaptă verdictul care va decide dacă sezonul 2026 se va încheia în Orientul Mijlociu sau în Europa.

„Qatarul este sigur”, spun organizatorii

Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai, președintele Federației de Automobilism și Motociclism din Qatar, a transmis că țara sa este pregătită să primească din nou marile competiții ale motorsportului.

Qatarul este un mediu sigur de luni de zile. Aeroportul nostru este sută la sută funcțional. Dacă vizitați Qatarul, veți vedea că am revenit la viața normală, așa că așteptăm cu nerăbdare să găzduim din nou curse. Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai

MotoGP este programat pentru 8 noiembrie, în timp ce Formula 1 ar trebui să ajungă la Lusail pe 29 noiembrie. Potrivit informațiilor publicate de „The Race”, MotoGP se îndreaptă către anularea definitivă a etapei de la Lusail, iar campionatul ar urma să continue fără o cursă de înlocuire.

Întrebarea e dacă măcar Formula 1 va fi convinsă că poate merge acolo. Șefii F1 au anunțat că vor lua o decizie finală în privința cursei din Qatar la mijlocul lunii septembrie, după o amplă analiză a consecințelor instabilității din Orientul Mijlociu.

F1 nu e prea convinsă de pledoaria Qatarului

Problema este însă că F1 nu poate lua decizia de a păstra cursa doar privind spre situația din interiorul Qatarului. Siguranța deplasării echipelor, a piloților, a personalului și a fanilor depinde și de evoluția situației din întreaga regiune.

Există și un precedent recent care nu poate fi ignorat. Campionatul Mondial de Anduranță, WEC, a decis să anuleze etapa programată în Qatar pe 24 octombrie.

Problema nici măcar nu se limitează la Qatar. După Lusail, Formula 1 ar trebui să meargă la Abu Dhabi, pentru ultima cursă a sezonului.

De ce Qatarul ar fi o pierdere importantă

Dacă situația din regiune nu permite desfășurarea niciuneia dintre cele două etape, Formula 1 a confirmat deja că există posibilitatea ca sezonul să fie mutat la final în Europa.

Verstappen a câștigat anul trecut în Qatar / IMAGO Verstappen a câștigat anul trecut în Qatar / IMAGO
Verstappen a câștigat anul trecut în Qatar / IMAGO

Pierderea ar fi cu atât mai mare cu cât Lusail reprezintă una dintre cele mai spectaculoase destinații moderne ale Formulei 1. Cursa disputată noaptea, sub lumina reflectoarelor, a devenit rapid una dintre imaginile distinctive ale calendarului.

În plus, apare și pierderea financiară. Cursele din Orientul Mijlociu plătesc unele dintre cele mai mari taxe de găzduire, iar pierderea simultană a Qatarului plus Abu Dhabi ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Formula 1.

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