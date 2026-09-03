Federico Dimarco, fundașul stânga al lui Cristi Chivu la Inter, a fost ales fotbalistul anului în Italia.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani aștepta un semn de la clubul nerazzurro legat de contract.

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Cristi Chivu nu mai e atât de liniștit înaintea meciului cu Napoli, sâmbătă, pe „Meazza” (ora 19:00), primul duel important al sezonului.

Atmosfera din vestiar a fost afectată, pentru că unul dintre cei mai influenți nerazzurri are o nemulțumire.

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Dimarco: „Prelungire? Din păcate, nu am discutat despre asta. Speram”

Federico Dimarco, 28 de ani, fundașul stânga devenit extremă în viziunea antrenorului, a avut cel mai bun sezon al carierei.

Crescut la juniorii Interului, Dimarco a fost vândut, răscumpărat și împrumutat de mai multe ori înainte să se stabilizeze pe „Meazza” din 2021. Foto: Imago

Nu doar trofeele, titlul în Serie A și Cupa Italiei, eventul cucerit cu Inter. Cifrele individuale au fost neașteptate.

18 pase decisive (record în campionatul peninsular) și 7 goluri (plus altul în Champions) a reușit Dimarco în Serie A 2025-2026

Tocmai într-un asemenea moment, jucătorul cotat la 50 de milioane de euro nu a fost contactat încă de Inter pentru a discuta despre contractul care expiră pe 30 iunie 2027.

Dimarco nu și-a ascuns dezamăgirea.

Prelungire? Din păcate, nu am discutat despre asta. Speram să se întâmple, ținând cont de sezonul trecut. Federico Dimarco, pentru Sky Sport

A încheiat cu alt mesaj lansat spre președintele Giuseppe Marotta: „Vom avea ocazia să vorbim despre asta în curând”.

Dimarco, jucătorul anului în Serie A: „E ceva unic”

La Gran Gala del Calcio, organizată de Asociația Fotbaliștilor Italieni, Dimarco a fost ales jucătorul anului în Serie A.

„E ceva unic să primești un asemenea premiu. Am stabilit recordul de pase decisive sezonul trecut, iar acum vreau să cresc și mai mult”, a declarat acesta.

Chivu, la antrenamentul lui Inter

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