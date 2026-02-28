Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă

alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 11:06
  • Liberty Media, compania care deține drepturile pentru Formula 1 și MotoGP, a făcut publice cifrele anului financiar 2025. Sumele sunt impresionante!
  • Sezonul trecut din „Marele Circ” a fost unul dintre cele mai profitabile din istoria recentă a competiției. Fondul de premiere pentru echipe a atins un nivel-record! Detalii, mai jos.

Sezonul 2025 nu a fost spectaculos doar pe circuit, ci și în bani: veniturile comerciale au crescut consistent, iar fondul de premiere distribuit echipelor a depășit un miliard de euro!

Ferrari, lider la încasări în 2025. Peste un miliard de euro distribuiți echipelor

Potrivit raportului financiar, publicat de libertymedia.com, competiția a generat în 2025 venituri totale de aproximativ 3,56 miliarde de euro, în creștere cu 14% față de anul precedent.

Drepturile TV, taxele de organizare și sponsorizările globale au reprezentat principalele surse ale creșterii.

+4% față de 2024
reprezintă prezența spectatorilor la curse în 2025, adică 6,75 milioane de oameni

Audiența TV a crescut cu 21% față de anul 2024.

Compania a confirmat, de asemenea, extinderea mai multor contracte pentru Mari Premii și semnarea unui nou Concorde Agreement valabil până în 2030.

Marele Premiu de la Las Vegas s-a vândut în totalitate, cu peste 300.000 de spectatori în weekend, generând 1,8 miliarde de reacții în social media.

Din suma totală, aproximativ 1,09 de miliarde de euro au fost distribuite echipelor sub formă de premii și plăți comerciale, conform actualului Concorde Agreement.

Cum se distribuie sumele către echipe? O plată de bază egală pentru toate, apoi bonusuri în funcție de poziția în clasamentul constructorilor, plus plăți istorice acordate echipelor cu tradiție și performanțe consistente pe termen lung.

McLaren a fost una dintre revelațiile anului trecut, dar sistemul actual de premiere face ca performanța dintr-un singur sezon să nu fie criteriu determinant în stabilirea premiilor financiare.

Ferrari a fost lider la încasări, pentru că echipele cu tradiție pot primi sume mai mari chiar dacă nu câștigă titlul într-un anumit sezon.

Cât a primit fiecare echipă de pe grila de start? Iată cifrele:

  • Ferrari: 235,7 milioane
  • Mercedes: 195,9 milioane
  • Red Bull: 172,2 milioane
  • McLaren: 140,7 milioane
  • Aston Martin: 92,7 milioane
  • Alpine: 84,7 milioane
  • Haas: 77,5 milioane
  • Racing Bulls: 69,6 milioane
  • Williams: 65,5 milioane
  • Sauber: 53,5 milioane

Din 2026, Cadillac intră pe grilă, astfel că un al 11-lea competitor va însemna o recalculare a distribuției financiare.

Ce este Concorde Agreement

Concorde Agreement este documentul care stabilește cum se împart banii, definește puterea politică în F1, garantează stabilitatea competiției și protejează interesele comerciale ale sportului

Denumirea a fost dată de locul în care a fost semnat primul acord major, în 1981: Place de la Concorde din Paris.

De atunci, documentul a fost renegociat periodic (aproximativ la fiecare 5–8 ani), fiecare versiune adaptând regulile economice și politice ale sportului.

Acordul este semnat între: FIA (organismul care guvernează regulamentele sportive și tehnice), Formula One Group (deținătorul drepturilor comerciale (controlat de Liberty Media) și echipele participante în campionat.

MotoGP a generat 527 de milioane de euro în 2025

Liberty Media a anunțat rezultatele financiare pentru 2025 și pentru MotoGP.

Potrivit raportului anual, MotoGP a înregistrat venituri de aproximativ 527 de milioane de euro, în creștere cu 14% față de anul precedent.

Sezonul 2025 a atras peste 3,66 milioane de spectatori la circuite, în creștere cu 21%, în timp ce audiențele TV au crescut cu aproximativ 9% comparativ cu 2024.

Compania a anunțat și extinderea calendarului competițional, inclusiv un acord pentru organizarea Marelui Premiu al Australiei la Adelaide în perioada 2027–2032, precum și prelungirea mai multor parteneriate media și comerciale.

Liberty Media a descris 2025 drept un an „excepțional și productiv” pentru MotoGP.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
McLaren Mercedes formula 1 ferrari ECHIPE raport financiar venituri-record
