„Am aflat cu profundă indignare” Membri ai Federației, arestați la 5 dimineața: „Lipsă de respect față de demnitatea umană! FIFA a fost informată”

Federația Congoleză de Fotbal (FECOFOOT) a reclamat faptul că doi membri ai săi au fost arestați vineri, la ora 5 dimineața.

Cei doi sunt acuzați că au deturnat, alături de președintele FECOFOOT, fonduri acordate de FIFA.

O rețea de companii fantomă a fost creată pentru a deturna aceste fonduri, ceea ce a stârnit îngrijorări majore cu privire la transparența din cadrul federației și modul în care aceasta conduce fotbalul țării, relata The Guardian în vara anului 2025.

Oficiali ai Federației Congoleze de Fotbal, arestați pentru deturnare de fonduri

Secretarul general Badji Mombo Wantete și trezorierul Raoul Kanda au fost arestați în urma unei plângeri depuse de Ministerul Sportului din Congo. Aceștia sunt acuzați că au deturnat fonduri în valoare de 1,1 milioane de euro.

În același caz, la începutul lunii februarie, Jean Guy Blaise Mayolas, președintele FECOFOOT, a fost trimis în fața tribunalului penal din Brazzaville sub acuzații similare.

Fără a preciza motivele pentru care oficialii săi au fost arestați, FECOFOOT a denunțat ceea ce consideră a fi o „intervenție disproporționată” și o „lipsă de respect față de demnitatea umană”.

„Federația Congoleză de Fotbal a aflat cu profundă indignare despre arestarea secretarului său general, domnul Badji Mombo Wantete, și a șefului departamentului financiar, domnul Raoul Kanda, care a avut loc astăzi, în jurul orei 5 dimineața, la domiciliile lor.

Deși avem cunoștință de existența unei proceduri penale în curs, dorim să subliniem că cei doi oficiali și-au manifestat întotdeauna disponibilitatea de a răspunde diverselor citații adresate lor de justiția congoleză.

FECOFOOT denunță cu fermitate:

Caracterul disproporționat al acestei intervenții, deoarece nimic nu justifica arestarea în zori a unor persoane care au oferit toate garanțiile necesare pentru a se prezenta în fața justiției

Nerespectarea demnității umane: aceste metode nocturne vizează mai degrabă intimidarea decât servirea Manifestării Adevărului

Această instrumentalizare a procedurii nu face decât să arunce oprobriul asupra unor cetățeni care până acum erau prezumați nevinovați.

De aceea, în fața acestei situații extrem de regretabile, solicităm respectarea strictă a integrității fizice și morale a celor doi camarazi ai noștri.

Solicităm autorităților judiciare să garanteze o procedură echitabilă și transparentă, departe de orice presiune.

Rămânem mobilizați și atenți la evoluția situației. FIFA și CAF au fost deja informate cu privire la această situație”, se arată în comunicatul emis de comitetul executiv al FECOFOOT.

Comunicatul emis de Federația Congoleză de Fotbal (FOTO: Facebook @Fédération Congolaise de Football)

