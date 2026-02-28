A refuzat să iasă de pe teren! VIDEO + FOTO. Fostul jucător al lui Atletico Madrid, protagonistul unui moment cum rar se vede în fotbal

Matias Kranevitter (32 de ani), jucătorul celor de la Karagumruk, a refuzat să fie înlocuit în confruntarea cu Trabzonspor, pierdută de formația sa cu 1-3, în etapa a 24-a a campionatului Turciei.

În minutul 35 al duelului de pe Stadionul Huseyin Avni Aker, la scorul de 1-1, Aleksandar Stanojevic, antrenorul oaspeților, a decis să-l schimbe pe Matias Kranevitter, însă reacția argentinianului a surprins pe toată lumea.

Matias Kranevitter a refuzat să iasă de pe teren la meciul cu Trabzonspor

Berkay Ozcan (27 de ani) se afla la marginea terenului pregătit să intre pe gazon, arbitrul de rezervă a anunțat schimbarea, însă Kranevitter a refuzat să iasă de pe teren.

Fostul jucător al celor de la Atletico Madrid sau Sevilla i-a făcut un semn discret antrenorului său, repetând: „Nu, nu” .

Ulterior, Stanojevic l-a chemat înapoi pe Ozcan l-a îmbrătișat și și-a cerut scuze față de acesta.

Kranevitter a mai rezistat pe teren până la pauză, atunci când a fost înlocuit în cele din urmă cu fotbalistul turc.

Fatih Karagümrük’ün, River Plate, Atletico Madrid, Sevilla, Zenit gibi kulüplerde oynamış tecrübeli Arjantinlisi Matias Kranevitter, Trabzonspor ile oynadıkları maçta hocasının değişiklik kararına itiraz ederek oyundan çıkmadı.pic.twitter.com/tuDMtdTGnX — Latin Tribün (@LatinTribun) February 27, 2026

Pe ultimul loc în campionatul din Turcia, Karagumruk a pierdut partida, scor 1-3 și este din ce în ce mai aproape de retrogradarea în liga secundă.

Cine este Matias Kranevitter

Născut pe 21 mai 1993, în orașul San Miguel de Tucumán, Argentina, Matias Kranevitter este un jucător crescut de River Plate, formație pentru care a evoluat în două perioade distincte.

Prima oară s-a întâmplat între 2011 - 2015, înainte de a fi împrumutat de Atletico Madrid. Fotbalistul argentinian nu l-a convins pe Diego Simeone și a fost cedat la Sevilla, tot sub formă de împrumut, ca mai apoi sa fie transferat de Zenit.

După aventura din Rusia, mijlocașul defensiv a ajuns în Mexic, la Monterrey, ca în 2023 să revină la River, unde a evoluat timp de 2 ani.

În toamna lui 2025, Kranevitter ajungea gratis la Karagumruk.

700.000 de euro este cota lui Matias Kranevitter, potrivit transfermarkt.ro

De-a lungul carierei, Kranevitter a adunat și 9 selecții în naționala Argentinei și și-a trecut în palmares 14 trofee are în palmares , printre care Liga Campionilor CONCACAF și două titluri de campion al Rusiei.

