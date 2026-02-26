Liga 2, Etapa #19   Steaua, victorie pe teren propriu cu CSM Slatina » Programul + Clasamentul actualizat

- Steaua a câștigat meciul din etapa #19 a ligii secunde, scor 2-1, împotriva celor de la CSM Slatina.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe FRF TV.
Runda # 19 din Liga 2 se va încheia duminică, la derby-ul de play-off Chindia Târgoviște (locul 6) – FC Bihor (locul 3).
S-a jucat
Steaua - CSM Slatina 2-1
- Au marcat: Rubio (min. 24 pen., 41) / Em. Pacionel (min. 82 pen.)
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae (Cluj-Napoca)/ A1: Kopriva Biro Tamas (Carei - Satu Mare), A2: Kopriva Zsolt (Carei - Satu Mare)
- Stadion: Steaua (Bucureşti)
Sâmbătă, 28 februarie
Sepsi - CSM Reșița, live de la ora 11:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)
Câmpulung - CS Afumați, live de la ora 11:00
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)
Ceahlăul - FC Voluntari, live de la ora 11:00
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)
Corvinul Hunedoara - CS Dinamo, live de la ora 11:00
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara - Hunedoara)
CSC Șelimbăr - Concordia Chiajna, live de la ora 11:00
- Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)
CS Dumbrăvița - Poli Iași, live de la ora 11:00
- live pe frf.tv
- Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa - Timiş)
CSM Olimpia Satu Mare - Tunari, live de la ora 11:00
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)
FC Bacău - Gloria Bistrița, live de la ora 11:00
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)
ASA Tg. Mureș - Metalul Buzău, live de la ora 13:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş)
Duminică, 1 martie
Chidia Târgoviște - FC Bihor, live de la ora 11:15
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul⤴️
|18
|46
|2
|Sepsi
|18
|39
|3
|FC Bihor
|18
|38
|4
|Voluntari
|18
|36
|5
|ASA Tg. Mureș
|18
|33
|6
|Chindia Târgoviște
|18
|33
|7
|Steaua București
|19
|33
|8
|CSM Reșița
|18
|32
|9
|Metalul Buzău
|18
|29
|10
|Poli Iași
|18
|28
|11
|FC Bacău
|18
|26
|12
|Concordia Chiajna⤵️
|18
|24
|13
|CS Afumați⤵️
|18
|24
|14
|CSM Slatina⤵️
|19
|23
|15
|Gloria Bistrița⤵️
|18
|19
|16
|CSC Dumbrăvița⤵️
|18
|18
|17
|Ceahlăul P. Neamț⤵️
|18
|18
|18
|CSC Șelimbăr⤵️
|18
|15
|19
|CS Dinamo⤵️
|18
|12
|20
|Tunari⤵️
|18
|11
|21
|Olimpia Satu Mare⤵️
|18
|10
|22
|Câmpulung⤵️
|18
|10
- CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon