Liga 2, Etapa #19   Steaua, victorie pe teren propriu cu CSM Slatina » Programul + Clasamentul actualizat
Steaua - CSM Slatina/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Liga 2, Etapa #19 Steaua, victorie pe teren propriu cu CSM Slatina » Programul + Clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.02.2026, ora 19:31
Actualizat: 26.02.2026, ora 19:54
  • Steaua a câștigat meciul din etapa #19 a ligii secunde, scor 2-1, împotriva celor de la CSM Slatina.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe FRF TV.

Runda # 19 din Liga 2 se va încheia duminică, la derby-ul de play-off Chindia Târgoviște (locul 6) – FC Bihor (locul 3).

S-a jucat

Steaua - CSM Slatina 2-1

  • Au marcat: Rubio (min. 24 pen., 41) / Em. Pacionel (min. 82 pen.)
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae (Cluj-Napoca)/ A1: Kopriva Biro Tamas (Carei - Satu Mare), A2: Kopriva Zsolt (Carei - Satu Mare)
  • Stadion: Steaua (Bucureşti)

Sâmbătă, 28 februarie

Sepsi - CSM Reșița, live de la ora 11:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

Câmpulung - CS Afumați, live de la ora 11:00

  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

Ceahlăul - FC Voluntari, live de la ora 11:00

  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)

Corvinul Hunedoara - CS Dinamo, live de la ora 11:00

  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara - Hunedoara)

CSC Șelimbăr - Concordia Chiajna, live de la ora 11:00

  • Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)

CS Dumbrăvița - Poli Iași, live de la ora 11:00

  • Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa - Timiş)

CSM Olimpia Satu Mare - Tunari, live de la ora 11:00

  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)

FC Bacău - Gloria Bistrița, live de la ora 11:00

  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)

ASA Tg. Mureș - Metalul Buzău, live de la ora 13:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş)

Duminică, 1 martie

Chidia Târgoviște - FC Bihor, live de la ora 11:15

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul⤴️1846
2Sepsi1839
3FC Bihor1838
4Voluntari1836
5ASA Tg. Mureș1833
6Chindia Târgoviște1833
7Steaua București 1933
8CSM Reșița 1832
9Metalul Buzău1829
10Poli Iași1828
11FC Bacău1826
12Concordia Chiajna⤵️1824
13CS Afumați⤵️1824
14CSM Slatina⤵️1923
15Gloria Bistrița⤵️1819
16CSC Dumbrăvița⤵️1818
17Ceahlăul P. Neamț⤵️1818
18CSC Șelimbăr⤵️1815
19CS Dinamo⤵️1812
20Tunari⤵️1811
21Olimpia Satu Mare⤵️1810
22Câmpulung⤵️1810
⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off. ⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Tunari, Olimpia Satu Mare și Câmpulung vor juca sigur în play-out.
  • CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon

liga 2 steaua LIVE csm slatina etapa 19
