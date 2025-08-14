Rapid - FCSB e duminică, 17 august, de la ora 21:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Aproape o treime din bilete au fost vândute la duelul de pe Arena Națională

Oficialii celor de la Rapid au luat decizia ca partida cu FCSB să se dispute pe Arena Națională.

Inițial, derby-ul trebuia să se joace în „Giulești”, însă interesul crescut pentru meciul împotriva campioanei României a forțat conducerea clubul alb-vișiniu să schimbe locația.

Rapid - FCSB, giuleștenii deschid și alte părți ale stadionului

Până în acest moment, 17.000 de bilete s-au vândut pentru meciul de duminică, 17 august, dintre Rapid și FCSB. Arena Națională are o capacitate de 55.000.

Clubul antrenat de Costel Gâlcă a anunțat că va deschide și inelul trei de la Tribuna a II-a și Peluza Nord, tocmai pentru ca fanii să vină în număr cât mai mare la meci.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an și s-a încheiat cu scorul de 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

