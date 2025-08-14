A semnat cu Inter  Internaționalul român a fost transferat de vicecampioana Europei

- Antonio David (21 de ani) a semnat cu Inter Milano.
Fundașul, care evoluează pentru naționala U20 a României, va juca pentru nou-înființata echipă U23 a lui Inter, în Serie C.
Antonio David a semnat cu Inter
Apărătorul român a venit sub formă de împrumut pentru un sezon la Inter U23, de la Cesena.
Anunțul a fost făcut de clubul antrenat la seniori de Cristi Chivu:
„FC Internazionale Milan confirmă că Antonio David s-a alăturat clubului sub formă de împrumut de la Cesena FC.
Nerazzurrii au opțiune de transfer definitiv”, a transmis Inter pe site-ul oficial.
200.000 de euro
valorează Antonio David, conform Transfermarkt
Antonio David s-a născut la Ravenna, în Italia, și a evoluat până acum la Cesena și AS Gubbio.
Fundașul stânga are 5 selecții pentru naționala U20 a României.