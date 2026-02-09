A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui

Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. La 23 de ani, a cucerit lumea. La 24, a câștigat aurul la Jocuri. După ce, la 17, elvețianul trecuse prin cele mai dificile clipe. Ale vieții, ale carierei.

Franjo von Allmen a fost primul sportiv care a urcat pe podium la aceste Jocuri Olimpice de Iarnă.

Schiorul în vârstă de 24 de ani a reușit o cursă foarte bună la coborâre, depășindu-i pe italienii Giovanni Granzoni și Dominik Paris.

Von Allmen, dublu aur într-un an: campion mondial și olimpic

În doar 363 de zile, elvețianul a cucerit cele mai importante medalii. E cel mai bun din lume.

9 februarie 2025: Saalbach (Austria), campion mondial la 23 de ani, deși nu mai câștigase înainte nicio altă coborâre în concursurile de Cupă Mondială. A obținut atunci aurul și la combinata pe echipe, împreună cu Loic Meillard.

Von Allmen: „Moartea tatălui m-a dat peste cap”. Acum i-a dedicat victoria

Cel care a făcut un curs de patru ani ca tâmplar a trecut în 2018 prin cele mai dificile momente ale vieții și carierei.

Tatăl său, Kurt-Fritz, a murit la 62 de ani, o lovitură neașteptată, șocantă, pentru un adolescent.

„Moartea tatălui m-a dat peste cap”, și-a amintit el într-un interviu pentru presa elvețiană.

Medalia de aur a lui Franjo von Allmen Foto: Imago

La 17 ani, risca să nu mai poată continua cariera. Nu mai avea bani. Prietenii săi au declanșat o campanie de strângere de fonduri și astfel a putut merge mai departe.

Când a ajuns în echipa Elveției, problemele financiare au dispărut.

La 24 de ani, e primul în lume. Franjo i-a dedicat părintelui aurul olimpic.

357.000 de euro a câștigat Von Allmen din premii în sezonul 2024-2025

Cât de dificil e la coborâre. A concurat cu nasul rupt și ochiul vânăt

Cursa de coborâre de la Bormio a fost extrem de periculoasă. Francezul Maxence Muzaton și norvegianul Adrian Smiseth Sejersted au abandonat.

Austriacul Daniel Hemetsberger a ajuns la final, dar nu a uitat ce i se întâmplase joi, tot pe Stelvio. Căzuse și el atunci.

Așa a concurat Hemetsberger. De-abia vedea cu ochiul stâng Foto: Imago

Când și-a ridicat ochelarii, era vizibil ce i se întâmplase. Avea nasul rupt, ochiul stâng, vânăt și umflat.

„Nu am văzut prea bine cu ochiul stâng, dar cel drept e bine. A fost puțin mai greu față de alte curse”, a declarat Hemetsberger pentru Gazzetta.it.

