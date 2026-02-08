Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virusurilor”
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virusurilor”

Publicat: 08.02.2026, ora 12:35
Actualizat: 08.02.2026, ora 23:22
  • Probleme pentru echipele de hochei feminin pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina. Mai multe jucătoare au fost afectate de infecția cu norovirus. Detalii, în rândurile de mai jos

Meciul de hochei feminin Finlanda - Canada, de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, a fost amânat, după ce 13 jucătoare finlandeze au fost afectate de norovirus. Partida a fost reprogramată pentru 12 februarie.

Între timp, după ce și-a recuperat din jucătoare, Finlanda a putut juca partida cu SUA, încheiată cu o înfrângere categorică 0-5.

Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă

A urmat un caz al unei jucătoare elvețiene, astfel că întreaga echipă a intrat în carantină.

„Acesta este sprinterul virusurilor. Chestia asta se mișcă repede. Oficialii au făcut o treabă excelentă suspendând meciul, ceea ce probabil a împiedicat o răspândire a virusului la echipa canadiană”, a declarat dr. Nitin Mohan, medic și epidemiolog la Universitatea Western din Londra, Ontario, conform cbc.ca.

Trebuie menționat că norovirusul nu implică un risc mortal și starea se îmbunătățește după aproximativ 3 zile.

13 din 23 de jucătoare
din naționala Finlandei au intrat în carantină, fiind afectate de norovirus

Finlanda nu mai făcuse un antrenament complet de marți și, la un moment dat, a rămas cu opt patinatori și doi portari. După perioada de carantina, jucătoarele au revenit la antrenamente, dar s-a văzut că au fost afectate de boală, iar SUA s-a impus fără probleme în fața lor, scor 5-0.

Finlanda este de patru ori câștigătoare a medaliei de bronz la Jocurile Olimpice și se află în cursa pentru a urca din nou pe podium anul acesta.

Caz pozitiv cu norovirus și în naționala Elveției

Comitetul Olimpic Elvețian a anunțat, vineri seară, că o jucătoare a fost testată pozitiv cu norovirus și, prin urmare, întreaga echipă a fost izolată și nu a participat la ceremonia de deschidere.

Testul pozitiv a venit după ce Elveția a jucat împotriva Cehiei, 4-3 la loviturile de departajare. Acum sunt îngrijorări și în ceea ce privește echipa Cehiei. Deocamdată, nu a raportat niciun caz.

Elveția a pierdut, 0-4, în fața campioanei olimpice en-titre, Canada. Elvețiencele au jucat la o zi după ce au dezvăluit că un jucător a fost testat pozitiv cu norovirus.

Ce este norovirusul

Norovirusul este o cauză frecventă a bolilor gastrointestinale, caracterizată, de obicei, prin apariția bruscă a vărsăturilor și/sau diareei. Oamenii o numesc adesea „gripă stomacală”.

Majoritatea au simptome gastrointestinale active timp de 24 până la 36 de ore. În unele cazuri, acestea pot dura 48 de ore.

Norovirusul se răspândește prin contactul cu o persoană infectată, prin alimentele manipulate de o persoană infectată sau prin atingerea suprafețelor contaminate.

Oamenii se pot infecta și din aerosolii eliberați în aer atunci când o persoană infectată vomită.

Contextul Jocurilor Olimpice este aproape ideal pentru răspândirea virusului - oameni în contact apropiat, mâncare în comun, un mediu extrem de stresant, așadar sistemul imunitar este suprimat. Nu este prea surprinzător pentru nimeni din domeniul nostru că s-a întâmplat asta. Sincer, sunt surprins că nu se întâmplă mai des Nitin Mohan, medic și epidemiolog la Universitatea Western din London, Ontario

Cel mai important lucru pe care oamenii îl pot face este să bea lichide, deoarece vărsăturile și diareea îi deshidratează, și să se odihnească.

Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun este esențială.

Dezinfectantele de mâini pe bază de alcool nu sunt la fel de eficiente pentru norovirus ca și pentru alte virusuri, dar pot avea totuși unele beneficii.

