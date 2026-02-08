Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!”

- Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de coborâre de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere.
- Americanca participa deși suferise o ruptură la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng.
- A fost luată cu elicopterul și transportată de urgență la spital.
Lindsey Vonn riscă să-și fi încheiat cariera, astăzi, la 41 de ani.
A suferit o accidentare teribilă. Clipe dramatice la Jocurile Olimpice.
Vonn, numărul 13, a căzut după 13 secunde. S-a răsucit în aer
Americanca a căzut imediat după startul cursei de duminică, la Cortina d'Ampezzo.
A concurat cu numărul 13 și, la fix 13 secunde de coborâre, a greșit. A atins poarta cu umărul drept și s-a dezechilibrat.
Vonn s-a răsucit în aer și s-a prăbușit pe pârtie, contactul fiind extrem de dur.
Galerie foto (8 imagini)
Suferința cumplită a lui Vonn
Lindsey suferea îngrozitor. Rămăsese pe spate, cu mâna la genunchiul stâng, cel afectat.
Plângea și urla de durere: „Oh, my God!”.
În tribuna cu 7.000 de spectatori de la finiș, toți văzuseră accidentul pe ecranul instalat acolo și nimeni nu mai spunea nimic. Printre ei, tatăl și sora schioarei.
O tăcere înfricoșătoare, pe care se auzea și mai clar urletul de durere.
Paramedicii au sosit foarte repede. A fost fixată pe targă și transportată de urgență cu elicopterul la spital.
A concurat cu ruptură de ligamente încrucișate
A intrat în cursă grav accidentată. La precedenta cursă, de la Crans Montana, pe 30 ianuarie, suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.
Declarase că a mai concurat cu o leziune similară. Nu voia să renunțe. A dezvăluit că va purta o orteză în timpul probei. Alessandro Masse, un reputat ortoped italian, a explicat cum e posibil.
Duminică, Vonn s-a lansat în cursă, dar genunchiul stâng i-a cedat iar.
JO 2026 ar putea fi ultima competiție la care participă una dintre cele mai valoroase schioare din istorie.