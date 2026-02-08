Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!” +8 foto
Lindsey Vonn, dezechilibrată imediat după ce a început cursa Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 14:34
  • Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de coborâre de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere. 
  • Americanca participa deși suferise o ruptură la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng.
  • A fost luată cu elicopterul și transportată de urgență la spital.

Lindsey Vonn riscă să-și fi încheiat cariera, astăzi, la 41 de ani.

Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virusurilor”
Citește și
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virusurilor”
Citește mai mult
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virusurilor”

A suferit o accidentare teribilă. Clipe dramatice la Jocurile Olimpice.

Vonn, numărul 13, a căzut după 13 secunde. S-a răsucit în aer

Americanca a căzut imediat după startul cursei de duminică, la Cortina d'Ampezzo.

A concurat cu numărul 13 și, la fix 13 secunde de coborâre, a greșit. A atins poarta cu umărul drept și s-a dezechilibrat.

Eroarea făcută de Vonn. Momentul când s-a dezechilibrat Foto: Imago Eroarea făcută de Vonn. Momentul când s-a dezechilibrat Foto: Imago
Eroarea făcută de Vonn. Momentul când s-a dezechilibrat Foto: Imago

Vonn s-a răsucit în aer și s-a prăbușit pe pârtie, contactul fiind extrem de dur.

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
+8 Foto
labels.photo-gallery

Suferința cumplită a lui Vonn

Lindsey suferea îngrozitor. Rămăsese pe spate, cu mâna la genunchiul stâng, cel afectat.

Plângea și urla de durere: „Oh, my God!”.

În tribuna cu 7.000 de spectatori de la finiș, toți văzuseră accidentul pe ecranul instalat acolo și nimeni nu mai spunea nimic. Printre ei, tatăl și sora schioarei.

O tăcere înfricoșătoare, pe care se auzea și mai clar urletul de durere.

Paramedicii au sosit foarte repede. A fost fixată pe targă și transportată de urgență cu elicopterul la spital.

A concurat cu ruptură de ligamente încrucișate

A intrat în cursă grav accidentată. La precedenta cursă, de la Crans Montana, pe 30 ianuarie, suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Declarase că a mai concurat cu o leziune similară. Nu voia să renunțe. A dezvăluit că va purta o orteză în timpul probei. Alessandro Masse, un reputat ortoped italian, a explicat cum e posibil.

Duminică, Vonn s-a lansat în cursă, dar genunchiul stâng i-a cedat iar.

JO 2026 ar putea fi ultima competiție la care participă una dintre cele mai valoroase schioare din istorie.

Citește și

Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!”
Alte sporturi
11:57
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!”
Citește mai mult
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
Jocurile Olimpice
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
Citește mai mult
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
accidentare Jocurile Olimpice schi alpin Lindsey Vonn
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share