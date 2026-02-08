Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Foto: IMAGO
Superliga

Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 11:17
  • Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.
  • Daniela Toth (28 de ani) și Delia Folea (22 de ani) au concurat, sâmbătă, la sărituri cu schiurile, iar Valentin Crețu (36 de ani) și Eduard Crăciun (25 de ani) la proba de sanie simplu.

Jocurile Olimpice care se desfășoară în Italia au loc în perioada 6-22 februarie și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

„Ăsta e spiritul CFR-ului!”  Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat”
Citește și
„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat”
Citește mai mult
„Ăsta e spiritul CFR-ului!”  Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat”

Primele rezultate ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă

La proba de sărituri cu schiurile feminin (trambulină normală) care s-a desfășurat la Predazzo, Daniela Toth a obținut locul 30.

În prima manșă, Daniela Toth a avut o evoluție bună după ce a reușit o săritură de 92,0 de metri, evaluată la 109,2 puncte.

Sportiva română s-a calificat în manșa finală de pe locul 29. În ultimul act, Toth a sărit tot 92,0 de metri, obținând doar 98,2 puncte. În total, aceasta a obținut 207,4 puncte și a încheiat concursul pe locul 30.

Delia Folea, cealaltă reprezentantă a României, s-a clasat pe locul 48, după o săritură de 79,5 de metri, notată cu 78,3 puncte. Aceasta nu s-a calificat în manșa finală.

Medalia de aur a fost cucerită de norvegianca Anna Odine Strøm, cu două sărituri de peste 100 de metri și un total de 267,3 puncte. Aceasta a învins-o pe favorita Nika Prevc (Slovenia), car a acumulat 266,2 puncte.

Valentin Crețu și Eduard Crăciun au concurat, tot sâmbătă, la proba de sanie simplu.

În manșa 1, Crețu s-a clasat pe locul 12, obținând timpul de 53.702 secunde (+0.778 față de primul clasat). Eduard Crăciun a încheiat proba pe locul 25, cu timpul de 54.784 secunde (+1.860).

După cea de-a doua manșă, Crețu se află pe locul 13 la general, cu timpul de 1:47.482 (+1.656), în timp ce Eduard Crăciun se poziționează pe locul 25 la general, cu timpul de 1:49.593 (+3.767).

În acest moment, Max Langenhan (Germania) este liderul clasamentului cu timpul de 1:45.826, fiind urmat de Jonas Müller (Austria), cu 1:45.988 (+0.162), și de Dominik Fischnaller (Italia), pe poziția a treia.

Vali Crețu: „Îmi doresc să reușesc să rămân calm, concentrat pe ce am de făcut”

Valentin Crețu se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice. După proba de sâmbătă, sportivul român a declarat:

„Începutul a fost aproape de ce ne-am programat. Am urmărit să fim foarte constanți în coborâri. Am și riscat puțin, dar încercăm să nu mai facem greșelile de la Beijing. Să păstrăm și o doză de siguranță, dacă putem numi siguranță, la 120-130 km la oră pe gheață.

La câți ani am în spate, mă simt foarte bine toate pârtiile. Problema mea personală ar fi că mereu vreau mai mult și nu ascult întotdeauna de antrenori și lucrez prea mult la ceea ce înseamnă stabilitatea saniei. În detrimentul stabilității să meargă mai tare și uneori, la viteză mare, pierd controlul.

Sper să reușesc să-mi țin mințile aici și să ascult de antrenori. Consider că ambele manșe au fost foarte bune. Mă așteptam să am un start mai bun. Ca și coborâri au fost similare. Ok, aici ar fi virajul 4, care a fost puțin diferit în manșa a doua.

Pentru mâine (n.r. duminică), dacă ar fi să aleg, aș alege prima manșă să pot să am același parcurs în concursul de mâine. Ne vom uita la patine, să vedem cât sunt de zgâriate. Îmi doresc să reușesc să rămân calm, concentrat pe ce am de făcut, să nu mă uit la adversari, să nu mă afecteze performanțele lor și cred că avem șanse să urcăm în clasament, măcar o poziție”, a declarat Vali Crețu.

Realistic, o poziție sau două ar fi la îndemâna mea (n.r. să urce în clasament), apoi ce ne oferă și șansa, vom vedea. Mulțumesc pentru susținere! Valentin Crețu

Eduard Crăciun a vorbit despre debutul său la Jocurile Olimpice:

„Debutul la Jocuri (n.r. Olimpice) a fost plin de emoții, cu susținere din partea celor dragi. A fost ceva excepțional. Prietena mea a fost în tribună. Această competiție olimpică nici nu se simte chiar ca o competiție.

Pentru mine, cel puțin, este o defilare, aș putea să spun. Atmosfera e diferită, energia e diferită, totul este la superlativ. În prima manșă am avut ușoare probleme. A fost mai bine în manșa a doua.

Sunt mulțumit, având în vedere dificultatea gestionării emoțiilor și chiar dacă nu au fost cele mai bune manșe, am reușit să ajung jos cu două manșe acceptabile. De fiecare dată dau tot ce am mai bun”, a precizat Eduard Crăciun.

Programul sportivilor români de duminică

Pe lângă Crețu și Crăciun, alți doi sportivi români vor intra în scenă în cea de-a doua zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina:

  • Schi fond - Gabriel Cojocaru: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30)
  • Schi fond - Paul Pepene: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30)
  • Sanie - Eduard Crăciun: simplu, manșa 3 și 4 (ora 18:00)
  • Sanie - Valentin Crețu: simplu, manșa 3 și 4 (ora 18:00)

Citește și

„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Superliga
10:43
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Citește mai mult
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă”
Superliga
10:22
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă”
Citește mai mult
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Jocurile Olimpice sarituri cu schiurile romania SANIE milano-cortina Daniela Toth Eduard Crăciun
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share