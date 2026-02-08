Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.

Daniela Toth (28 de ani) și Delia Folea (22 de ani) au concurat, sâmbătă, la sărituri cu schiurile, iar Valentin Crețu (36 de ani) și Eduard Crăciun (25 de ani) la proba de sanie simplu.

Jocurile Olimpice care se desfășoară în Italia au loc în perioada 6-22 februarie și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Primele rezultate ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă

La proba de sărituri cu schiurile feminin (trambulină normală) care s-a desfășurat la Predazzo, Daniela Toth a obținut locul 30.

În prima manșă, Daniela Toth a avut o evoluție bună după ce a reușit o săritură de 92,0 de metri, evaluată la 109,2 puncte.

Sportiva română s-a calificat în manșa finală de pe locul 29. În ultimul act, Toth a sărit tot 92,0 de metri, obținând doar 98,2 puncte. În total, aceasta a obținut 207,4 puncte și a încheiat concursul pe locul 30.

Delia Folea, cealaltă reprezentantă a României, s-a clasat pe locul 48, după o săritură de 79,5 de metri, notată cu 78,3 puncte. Aceasta nu s-a calificat în manșa finală.

Medalia de aur a fost cucerită de norvegianca Anna Odine Strøm, cu două sărituri de peste 100 de metri și un total de 267,3 puncte. Aceasta a învins-o pe favorita Nika Prevc (Slovenia), car a acumulat 266,2 puncte.

Valentin Crețu și Eduard Crăciun au concurat, tot sâmbătă, la proba de sanie simplu.

În manșa 1, Crețu s-a clasat pe locul 12, obținând timpul de 53.702 secunde (+0.778 față de primul clasat). Eduard Crăciun a încheiat proba pe locul 25, cu timpul de 54.784 secunde (+1.860).

După cea de-a doua manșă, Crețu se află pe locul 13 la general, cu timpul de 1:47.482 (+1.656), în timp ce Eduard Crăciun se poziționează pe locul 25 la general, cu timpul de 1:49.593 (+3.767).

În acest moment, Max Langenhan (Germania) este liderul clasamentului cu timpul de 1:45.826, fiind urmat de Jonas Müller (Austria), cu 1:45.988 (+0.162), și de Dominik Fischnaller (Italia), pe poziția a treia.

Vali Crețu: „Îmi doresc să reușesc să rămân calm, concentrat pe ce am de făcut”

Valentin Crețu se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice. După proba de sâmbătă, sportivul român a declarat:

„Începutul a fost aproape de ce ne-am programat. Am urmărit să fim foarte constanți în coborâri. Am și riscat puțin, dar încercăm să nu mai facem greșelile de la Beijing. Să păstrăm și o doză de siguranță, dacă putem numi siguranță, la 120-130 km la oră pe gheață.

La câți ani am în spate, mă simt foarte bine toate pârtiile. Problema mea personală ar fi că mereu vreau mai mult și nu ascult întotdeauna de antrenori și lucrez prea mult la ceea ce înseamnă stabilitatea saniei. În detrimentul stabilității să meargă mai tare și uneori, la viteză mare, pierd controlul.

Sper să reușesc să-mi țin mințile aici și să ascult de antrenori. Consider că ambele manșe au fost foarte bune. Mă așteptam să am un start mai bun. Ca și coborâri au fost similare. Ok, aici ar fi virajul 4, care a fost puțin diferit în manșa a doua.

Pentru mâine (n.r. duminică), dacă ar fi să aleg, aș alege prima manșă să pot să am același parcurs în concursul de mâine. Ne vom uita la patine, să vedem cât sunt de zgâriate. Îmi doresc să reușesc să rămân calm, concentrat pe ce am de făcut, să nu mă uit la adversari, să nu mă afecteze performanțele lor și cred că avem șanse să urcăm în clasament, măcar o poziție”, a declarat Vali Crețu.

Realistic, o poziție sau două ar fi la îndemâna mea (n.r. să urce în clasament), apoi ce ne oferă și șansa, vom vedea. Mulțumesc pentru susținere! Valentin Crețu

Eduard Crăciun a vorbit despre debutul său la Jocurile Olimpice:

„Debutul la Jocuri (n.r. Olimpice) a fost plin de emoții, cu susținere din partea celor dragi. A fost ceva excepțional. Prietena mea a fost în tribună. Această competiție olimpică nici nu se simte chiar ca o competiție.

Pentru mine, cel puțin, este o defilare, aș putea să spun. Atmosfera e diferită, energia e diferită, totul este la superlativ. În prima manșă am avut ușoare probleme. A fost mai bine în manșa a doua.

Sunt mulțumit, având în vedere dificultatea gestionării emoțiilor și chiar dacă nu au fost cele mai bune manșe, am reușit să ajung jos cu două manșe acceptabile. De fiecare dată dau tot ce am mai bun”, a precizat Eduard Crăciun.

Programul sportivilor români de duminică

Pe lângă Crețu și Crăciun, alți doi sportivi români vor intra în scenă în cea de-a doua zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina:

Schi fond - Gabriel Cojocaru: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30)

- Gabriel Cojocaru: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30) Schi fond - Paul Pepene: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30)

- Paul Pepene: 10 km + 10 km schiatlon (ora 13:30) Sanie - Eduard Crăciun: simplu, manșa 3 și 4 (ora 18:00)

- Eduard Crăciun: simplu, manșa 3 și 4 (ora 18:00) Sanie - Valentin Crețu: simplu, manșa 3 și 4 (ora 18:00)

