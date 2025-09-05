Amendă pentru trening! Ținută obligatorie pentru antrenorii din Liga Națională de baschet » Cât vor plăti dacă vor încălca regulamentul
LNBM
Baschet

Amendă pentru trening! Ținută obligatorie pentru antrenorii din Liga Națională de baschet » Cât vor plăti dacă vor încălca regulamentul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 18:15
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 19:12
  • FRB a impus reguli de conduită vestimentară pentru antrenori în Regulamentul Specific al sezonului 2025-2026 din Liga Națională de baschet masculin.

Liga Națională de baschet masculin va începe pe data de 1 octombrie.

Citește și
Antrenorii care se vor îmbrăca în trening vor fi amendați

Consiliul Director a aprobat, pe 22 august, Regulamentul Specific al Ligii Naționale, în cadrul căruia au fost făcute mai multe modificări.

Antrenorii cluburilor din LNBM care se vor prezenta la meciuri în trening vor primi amenzi de 300 de euro (aproximativ 1500 de lei) per partidă.

Forul național a emis, în punctul 28 al regulamentului, conduita vestimentară pe care trebuie să o respecte tehnicienii.

„28. Antrenorii, la jocurile oficiale, trebuie să aibă o ținută decentă, fiind îmbrăcați după cum urmează: pantaloni lungi din stofă sau doc, pantofi, cămașă sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravată și/sau sacou.

29.Prezentarea în trening sau în alte ținute inadecvate a antrenorilor este interzisă și va fi sancționată cu câte 300 de euro/joc”, se arată în noul regulament al LNBM, potrivit baschet.ro.

U-BT Cluj Napoca, calificată automat în play-off-ul competiției

Totodată, în Regulamentul Specific al LNBM a fost introdusă o regulă unică în baschetul autohton.

Campioana en-titre va avea un sezon încărcat, întrucât urmează să dispute meciuri în cele două competiții interne, dar și în două competiții internaționale: BKT EuroCup și Liga Adriatică.

În urma solicitării trimise de conducerea „studenților” către FRB, dar și a consultării reprezentanților celorlalte cluburi participante în campionat, deținătoarea trofeului va fi calificată automat în play-off.

Echipa U-BT Cluj-Napoca, la propunerea clubului si cu acordul majoritar al echipelor participante, va evolua direct din a doua fază a competiţiei – Faza 2 de Play-off”, se arată în documentul LNBM.

Ardelenii se aflau în imposibilitatea de a se prezenta la toate competițiile în care sunt angrenați. LNBM va lua startul pe data de 1 octombrie, aceeași zi în care U-BT Cluj Napoca este programată să joace cu turcii de la Behceșehir College Istanbul, în BKT EuroCup.

Trupa pregătită de Mihai Silvășan va evolua și în Liga Adriatică, unde va debuta pe 11 octombrie, împotriva celor de la KK Krka.

Structura competițională a LNBM

În urma calificării automate a celor de la U-BT Cluj Napoca în play-off, numai 15 echipe vor participa în sezonul regular. Astfel, în fiecare etapă, o echipă va fi neprogramată.

Primele 7 clasate ale primei faze a competiției, alături de U-BT Cluj Napoca, vor disputa play-off-ul, care este structurat sub forma unui turneu eliminatoriu.

Faza superioară include sferturi de finală, semifinale și finală. În fiecare rundă, prima echipă care obține 3 victorii este calificată.

  • În ultimele 9 ediții, trofeul a fost câștigat fie de U-BT Cluj-Napoca (6 titluri), fie de CSM Oradea (3 titluri).
  • 4 din ultimele 5 finale s-au disputat între echipele mai sus menționate.

Citește și

antrenori tinuta REGULAMENT liga nationala de baschet masculin costum
