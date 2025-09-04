A murit Giorgio Armani Celebrul designer italian s-a stins la 91 de ani » Ce echipă uriașă deținea + cine moștenește imperiul modei

Giorgio Armani, celebrul designer italian și proprieterul echipei de baschet Olimpia Milano, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

Giorgio Armani este fondatorul casei de modă care îi poartă numele.

Armani nu a participat la ultimele prezentări de modă din iunie și iulie din cauza problemelor de sănătate, dar era așteptat să celebreze 50 de ani de la lansarea marelui brand, inclusiv printr-o expoziție la Pinacoteca di Brera din Milano, conform theguardian.com.

Compania sa, Giorgio Armani S.p.A., care de-a lungul carierei a refuzat numeroase oferte de a se alătura unuia dintre marile conglomerate de modă de lux, considerând independența brandului său „o valoare esențială”, a anunțat decesul designerului.

„Cu o durere infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului său, fondatorului și forței sale neobosite: Giorgio Armani”, se arată în comunicatul casei de modă.

Portofoliul său cuprinde renumitele linii vestimentare Giorgio Armani și Emporio Armani, casa de haute couture Armani Privé, precum și linia de design și amenajări interioare Armani Casa.

Brandul său a devenit faimos la nivel internațional în 1980, după ce Richard Gere a purtat numeroase piese Armani în filmul „American Gigolo”.

Această abordare a deschis un nou mod de colaborare cu Hollywood-ul. În timp ce, în trecut, designerii lucrau cu o singură vedetă, precum Hubert de Givenchy cu Audrey Hepburn, Armani a colaborat cu mai mulți actori simultan:

Diane Keaton a fost prima actriță care a purtat Armani pe covorul roșu de la Oscar, în 1978.

Jodie Foster a purtat creații Armani la fiecare ceremonie, cu excepția uneia, începând din 1989.

Julia Roberts, în 1990, a purtat un costum oversized gri Armani, asortat cu cămașă albă și cravată, care a devenit una dintre cele mai memorabile apariții de la Premiile Globul de Aur din toate timpurile, potrivit sursei citate.

Giorgio Armani, proprietarul clubului Olimpia Milano

Celebrul designer nu este cunoscut doar pentru contribuțiile sale în modă, ci și pentru modul în care s-a implicat în sportul european.

Armani a achiziționat echipa de baschet Olimpia Milano, în 2008, de la Giorgio Corbelli.

Cu Armani ca proprietar unic, a fost restructurat complet managementul echipei și a fost consolidată strategia sportivă a clubului.

6 titluri patru Cupe și cinci Supercupe a câștigat Olimpia Milano, după ce a fost achiziționată de Armani

De asemenea, echipa și-a recăpătat statutul de pretendent constant în Euroligă, cu cel mai important succes înregistrat în 2021, când Milano a ajuns pentru prima dată în aproape 30 de ani în Final Four-ul competiției europene, conform basketnews.com.

Viața lui Giorgio Armani. Și-a vândut mașina pentru a-și putea finanța brandul

Născut în Piacenza, în nordul Italiei, în 1934, Armani și-a început cariera în medicina, dar a renunțat pentru a se înrola în armată și, ulterior, a descoperit moda.

După ce a experimentat ca decorator de vitrine și asistent de vânzări, a devenit designer de îmbrăcăminte pentru bărbați la Nino Cerruti.

La 41 de ani, a lansat propriul brand, finanțat cu vânzarea mașinii personale, Volkswagen Beetle, la insistențele partenerului său Sergio Galeotti. După moartea acestuia în 1995, Armani a condus singur imperiul său.

În 2021, produsele Armani au generat venituri de 3,5 miliarde de lire, incluzând și hoteluri, restaurante, cluburi de noapte, cosmetice, ciocolată și servicii de floristică.

Cine moștenește imperiul și averea lui Armani

Conform Forbes, Armani deținea o avere de aproximativ 12,1 miliarde de dolari. Era CEO-ul și singurul acționar al imperiului Armani, care e evaluat la 2,3 miliarde de dolari! Mai deținea și numeroase hoteluri și proprietăți de lux, dar și un iaht.

Armani nu a avut copii și nu era căsătorit, însă, cu puțin timp înainte de deces, acesta ar fi făcut planul pentru viitorul afacerii sale.

Averea sa va fi împărțită de familie, sora și nepoții săi, care vor administra și brandul Armani prin Fundația Giorgio Armani. Conform News Week, și Pantaleo Dell'Orco, bunul său prieten și mâna sa dreaptă, ar fi inclus în testament.

