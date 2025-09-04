A murit Giorgio Armani Celebrul designer italian s-a stins la 91 de ani » Ce echipă uriașă deținea + cine moștenește imperiul modei
Giorgio Armani. Foto: Imago
Diverse

A murit Giorgio Armani Celebrul designer italian s-a stins la 91 de ani » Ce echipă uriașă deținea + cine moștenește imperiul modei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 17:42
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 19:04
  • Giorgio Armani, celebrul designer italian și proprieterul echipei de baschet Olimpia Milano, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.
  • Giorgio Armani este fondatorul casei de modă care îi poartă numele.

Armani nu a participat la ultimele prezentări de modă din iunie și iulie din cauza problemelor de sănătate, dar era așteptat să celebreze 50 de ani de la lansarea marelui brand, inclusiv printr-o expoziție la Pinacoteca di Brera din Milano, conform theguardian.com.

Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia
Citește și
Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia
Citește mai mult
Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia

Giorgio Armani a murit la 91 de ani

Compania sa, Giorgio Armani S.p.A., care de-a lungul carierei a refuzat numeroase oferte de a se alătura unuia dintre marile conglomerate de modă de lux, considerând independența brandului său „o valoare esențială”, a anunțat decesul designerului.

„Cu o durere infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului său, fondatorului și forței sale neobosite: Giorgio Armani”, se arată în comunicatul casei de modă.

Portofoliul său cuprinde renumitele linii vestimentare Giorgio Armani și Emporio Armani, casa de haute couture Armani Privé, precum și linia de design și amenajări interioare Armani Casa.

Brandul său a devenit faimos la nivel internațional în 1980, după ce Richard Gere a purtat numeroase piese Armani în filmul „American Gigolo”.

Această abordare a deschis un nou mod de colaborare cu Hollywood-ul. În timp ce, în trecut, designerii lucrau cu o singură vedetă, precum Hubert de Givenchy cu Audrey Hepburn, Armani a colaborat cu mai mulți actori simultan:

  • Diane Keaton a fost prima actriță care a purtat Armani pe covorul roșu de la Oscar, în 1978.
  • Jodie Foster a purtat creații Armani la fiecare ceremonie, cu excepția uneia, începând din 1989.
  • Julia Roberts, în 1990, a purtat un costum oversized gri Armani, asortat cu cămașă albă și cravată, care a devenit una dintre cele mai memorabile apariții de la Premiile Globul de Aur din toate timpurile, potrivit sursei citate.

Giorgio Armani, proprietarul clubului Olimpia Milano

Celebrul designer nu este cunoscut doar pentru contribuțiile sale în modă, ci și pentru modul în care s-a implicat în sportul european.

Armani a achiziționat echipa de baschet Olimpia Milano, în 2008, de la Giorgio Corbelli.

Cu Armani ca proprietar unic, a fost restructurat complet managementul echipei și a fost consolidată strategia sportivă a clubului.

6 titluri
patru Cupe și cinci Supercupe a câștigat Olimpia Milano, după ce a fost achiziționată de Armani

De asemenea, echipa și-a recăpătat statutul de pretendent constant în Euroligă, cu cel mai important succes înregistrat în 2021, când Milano a ajuns pentru prima dată în aproape 30 de ani în Final Four-ul competiției europene, conform basketnews.com.

Viața lui Giorgio Armani. Și-a vândut mașina pentru a-și putea finanța brandul

Născut în Piacenza, în nordul Italiei, în 1934, Armani și-a început cariera în medicina, dar a renunțat pentru a se înrola în armată și, ulterior, a descoperit moda.

După ce a experimentat ca decorator de vitrine și asistent de vânzări, a devenit designer de îmbrăcăminte pentru bărbați la Nino Cerruti.

La 41 de ani, a lansat propriul brand, finanțat cu vânzarea mașinii personale, Volkswagen Beetle, la insistențele partenerului său Sergio Galeotti. După moartea acestuia în 1995, Armani a condus singur imperiul său.

În 2021, produsele Armani au generat venituri de 3,5 miliarde de lire, incluzând și hoteluri, restaurante, cluburi de noapte, cosmetice, ciocolată și servicii de floristică.

Cine moștenește imperiul și averea lui Armani

Conform Forbes, Armani deținea o avere de aproximativ 12,1 miliarde de dolari. Era CEO-ul și singurul acționar al imperiului Armani, care e evaluat la 2,3 miliarde de dolari! Mai deținea și numeroase hoteluri și proprietăți de lux, dar și un iaht.

Armani nu a avut copii și nu era căsătorit, însă, cu puțin timp înainte de deces, acesta ar fi făcut planul pentru viitorul afacerii sale.

Averea sa va fi împărțită de familie, sora și nepoții săi, care vor administra și brandul Armani prin Fundația Giorgio Armani. Conform News Week, și Pantaleo Dell'Orco, bunul său prieten și mâna sa dreaptă, ar fi inclus în testament.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile
Diverse
18:20
Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile
Citește mai mult
Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile
I-a salvat viața Cine e fotbalistul care a intervenit după ce o turistă a fost înjunghiată » Poliția a identificat agresorul
Campionate
17:56
I-a salvat viața Cine e fotbalistul care a intervenit după ce o turistă a fost înjunghiată » Poliția a identificat agresorul
Citește mai mult
I-a salvat viața Cine e fotbalistul care a intervenit după ce o turistă a fost înjunghiată » Poliția a identificat agresorul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
italia Giorgio Armani deces olimpia milano
Știrile zilei din sport
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Citește mai mult
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
18:53
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Top stiri din sport
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Citește mai mult
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
10:00
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 16 rapid 12 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
05.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share