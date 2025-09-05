Dezastru în Liga 1! ANALIZĂ. Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă. Ce atacanți ar putea convoca , în caz de urgență, la meciul cu Cipru?

Naționala României va aborda amicalul cu Canada din această seară și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 cu doar doi atacanți centrali în lot: Denis Drăguș și Louis Munteanu

Rămas fără Bîrligea, accidentat, Mircea Lucescu nu a mai convocat niciun atacant. GOLAZO.ro a analizat ce vârfuri propune Liga 1 reprezentativei. Opțiunile sunt extrem de limitate.

Accidentarea lui Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB, în derby-ul cu CFR Cluj (2-2), a lăsat echipa națională fără o variantă suplimentară în ofensivă. Selecționerul Mircea Lucescu a precizat că, în lipsă de soluții competitive, nu a convocat alt atacant.

Mircea Lucescu nu găsește atacanți români în Liga 1 pentru echipa națională

La conferința de presă de joi, Mircea Lucescu (80 de ani) a tras un semnal de alarmă.

„Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ceea ce mi-aș dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cei care au mai multă experiență la echipa națională, și Pușcaș și Alibec, nu sunt. Deci un alt vârf, în campionatul nostru… Toți atacanții în general sunt străini, care n-au cum să ajute echipa națională” , a declarat Mircea Lucescu.

Denis Alibec, atacant cu 43 de selecții, vine după accidentare, și încearcă să-și regăsească formă la FCSB, iar George Pușcaș a rămas fără echipă după despărțirea de Bodrumspor și ar putea reveni în Serie B, unde este dorit de Sampdoria.

O criză confirmată de cifre: 33 de atacanți români în Liga 1

Datele confirmă îngrijorarea selecționerului. În actualul sezon de Superliga, doar 33 de atacanți centrali români se regăsesc în loturile echipelor.

În acest număr este inclus și Dániel Zsóri (UTA), care deține dublă cetățenie româno-maghiară și are o selecție în naționala U21 a Ungariei. În schimb, Virgiliu Postolachi (CFR Cluj), care joacă pentru naționala Republicii Moldova, nu este luat în calcul.

Numărul ar putea părea decent la prima vedere, dar analiza mai atentă arată dimensiunea reală a crizei semnalate de Mircea Lucescu.

Mulți dintre atacanți sunt foarte tineri sau rezerve, iar majoritatea titularilor constanți sunt departe de nivelul echipei naționale.

La echipe precum Petrolul sau Metaloglobus, regăsim adolescenți precum Rareș Manolache (15 ani), Sebastian Guiu (17 ani) sau Raoul Banu (19 ani), fotbaliști care abia fac primii pași în fotbalul profesionist.

Alți jucători tineri, precum David Barbu (19 ani, U Craiova) sau Nicolas Constantinescu (20 ani, Farul), au minute puține și sunt departe de statutul de titulari.

România chiar are soluții limitate în atac

O analiză atentă a loturilor celor 16 echipe din Superliga evidențiază clar motivul îngrijorării selecționerului. În cazul unei accidentări a lui Louis Munteanu sau Denis Drăguș în amicalul cu Canada, opțiunile românești din campionat pentru postul de atacant central devin extrem de limitate.

Mai jos este o prezentare a atacanților centrali români care ar putea fi luați în calcul:

FCSB : Daniel Bîrligea (25 de ani/accidentat), Denis Alibec (34), Alexandru Stoian (17).

: Daniel Bîrligea (25 de ani/accidentat), Denis Alibec (34), Alexandru Stoian (17). CFR Cluj : Louis Munteanu (23), David Ciubăncan (21)

: Louis Munteanu (23), David Ciubăncan (21) Rapid București : Nu are atacanți români în lot.

: Nu are atacanți români în lot. Universitatea Craiova : David Barbu (19)

: David Barbu (19) Dinamo : Alexandru Pop (25), Luca Bărbulescu (18)

: Alexandru Pop (25), Luca Bărbulescu (18) Farul Constanța : Jovan Marković (24), Gabriel Iancu (31), Nicolas Constantinescu (19)

: Jovan Marković (24), Gabriel Iancu (31), Nicolas Constantinescu (19) Petrolul Ploiești : Adi Chică-Roșă (26), David Ilie (21), Iustin Răducan (20), Sebastian Guiu (19), Rareș Manolache (15)

: Adi Chică-Roșă (26), David Ilie (21), Iustin Răducan (20), Sebastian Guiu (19), Rareș Manolache (15) FC Botoșani : Andrei Dumiter (26), Denis Ștefan (19)

: Andrei Dumiter (26), Denis Ștefan (19) FK Csikszereda Miercurea Ciuc : Alpár Gergely (17 ani)

: Alpár Gergely (17 ani) Metaloglobus : Dragoș Huiban (35), Adrian Sîrbu (21), Raoul Banu (19)

: Dragoș Huiban (35), Adrian Sîrbu (21), Raoul Banu (19) UTA Arad : Marius Coman (29), Adrian Dragoș (18), Dániel Zsóri (24)

: Marius Coman (29), Adrian Dragoș (18), Dániel Zsóri (24) Hermannstadt : Cristian Neguț (29), Aurelian Chițu (34), Sergiu Buș (32)

: Cristian Neguț (29), Aurelian Chițu (34), Sergiu Buș (32) Oțelul Galați : Daniel Sandu (18), Cristian Neicu (20)

: Daniel Sandu (18), Cristian Neicu (20) FC Argeș : Mihai Roman II (33)

: Mihai Roman II (33) Unirea Slobozia : Raul Rotund (19)

: Raul Rotund (19) U Cluj: Atanas Trică (21)

Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, apoi 100 de locuri libere

Criza atacanților români nu se reflectă doar în numărul redus și experiența limitată, ci și în valoarea lor de piață. Daniel Bîrligea și Louis Munteanu se află în Top 5 cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 1, fiecare evaluat la 5 milioane de euro, după Kurt Zouma (10 milioane euro) și Darius Olaru (7,5 milioane euro).

Dincolo de Bîrligea și Munteanu, situația devine dramatică. În Top 100 al celor mai valoroși jucători ai Ligii 1, alcătuit de Transfermarkt și care se oprește la 700.000 de euro, nu mai există niciun atacant român. Următorii atacanți ca valoare sunt:

Adi Chică-Roșă (Petrolul) – 650.000 euro

– 650.000 euro Denis Alibec (FCSB) – 600.000 euro

– 600.000 euro Cristian Neguț (Hermannstadt) – 550.000 euro

Ce arată clasamentul golgheterilor despre atacanții români

Conform clasamentului golgheterilor din Liga 1, după 8 etape, cei mai în formă atacanți români sunt:

Andrei Dumiter (FC Botoșani, 2 goluri)

Raul Rotund (Unirea Slobozia, 2 goluri)

Dragoș Huiban (Metaloglobus, 2 goluri)

Sergiu Buș (Hermannstadt, 2 goluri)

Rapid are numai atacanți străini

În actualul sezon de Liga 1, sunt legitimați 32 de atacanți străini. Cei mai mulți la Rapid și FC Argeș, câte patru, cu mențiunea că formația din Giulești nu are niciun vârf de naționalitate română. În schimb, Hermannstadt e singura fără atacanți aduși din străinătate.

Rapid (4): Borisav Burmaz, Antoine Baroan, Elvir Koljic, Timotej Jambor

Borisav Burmaz, Antoine Baroan, Elvir Koljic, Timotej Jambor FC Argeș (4): Ricardo Matos, Adel Bettaieb, Franck Tchassem, Martins Caio

Ricardo Matos, Adel Bettaieb, Franck Tchassem, Martins Caio CFR Cluj (3): Virgiliu Postolachi, Marko Gjorgjievski, Mohamed Badamosi

Virgiliu Postolachi, Marko Gjorgjievski, Mohamed Badamosi FK Csikszereda (3): Jozef Dolny, Szabolcs Szalay, Márton Eppel

Jozef Dolny, Szabolcs Szalay, Márton Eppel Universitatea Craiova (2): Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba

Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba Dinamo (2): Stipe Perica, Mamoudou Karamoko

Stipe Perica, Mamoudou Karamoko Petrolul (2): Konstantinos Doumtsios, Christian Irobiso

Konstantinos Doumtsios, Christian Irobiso FC Botoșani (2): Enzo López, Mykola Kovtalyuk,

Enzo López, Mykola Kovtalyuk, Metaloglobus (2): Stefan Visic, Benjamin Hadzic

Stefan Visic, Benjamin Hadzic Oțelul (2): Paulinho, Patrick

Paulinho, Patrick Unirea Slobozia (2): Renato Espinosa, Said Ahmed

Renato Espinosa, Said Ahmed Farul (1): Jakub Vojtus

Jakub Vojtus FCSB (1): Mamadou Thiam

Mamadou Thiam UTA (1): Hakim Abdallah

Hakim Abdallah Hermannstadt: -

- U Cluj (1): Jovo Lukic

Mircea Lucescu se uită atent spre semifinaliștii EURO U19

Actuala generație U21 a României nu oferă pentru moment soluții imediate pentru echipa națională de seniori. Atacanții disponibili sunt Rareș Burnete (21 de ani/Juve Stabia, Serie B), Atanas Trică (Universitatea Cluj) și Ioan Vermeșan (18 ani/Hellas Verona U20), lipsiți de experiență în meciuri de seniori.

În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu a explicat clar cum vede viitorul fotbalului românesc și cum încearcă să creeze un circuit al valorii pentru tinerii jucători.

În mod special, el se uită spre generația U19 care a jucat semifinala Campionatului European 2025, pe care vrea să o integreze treptat în campionatul intern pentru a acumula experiență la nivel de seniori, astfel încât acești tineri să fie pregătiți pentru echipa națională.

„De aceea, după Campionatul European de juniori, mai mult cei de la U19 mă interesează pe mine, i-am chemat la telefon pe fiecare în parte, cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula de sub 21 de ani, să joace și dacă confirmă și joacă titulari în echipa respectivă, atunci eu îi pot aduce la echipa națională.

Să nu aștepte să se întoarcă la echipelor de club, joacă pe la echipe de divizii inferioare, mai trec vreo 3-4 ani sau 5 ani și ies din circuitul acesta de echipe naționale.

Dacă nu reușim să creăm acest circuit al valorii, de fiecare dată vom ajunge în situația asta că nu putem să selecționăm un jucător. Nici fundaș stâng n-am găsit”.

Lotul României pentru „dubla” cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) (accidentat ulterior, înlocuit de Alexandru Chipciu)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1) (accidentat ulterior)

(FCSB, 4/1) (accidentat ulterior) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

