Fostul șef al unei unități internaționale de investigații, Fredrik Gardare, a declarat că mai mulți jucători din Premier League ar fi vinovați de manipularea rezultatelor unor meciuri.

Gardare, care a condus o unitate a poliției suedeze dedicată combaterii criminalității organizate în sport, susține că autoritățile au ignorat dovezi cruciale descoperite într-o percheziție la un cazino ilegal, conform dailymail.co.uk.

Un fost șef de poliție susține că jucătorii din Premier League ar fi implicați în „aranjarea meciurilor”

Potrivit acestuia, unul dintre telefoanele confiscate în timpul raidului ar conține dovezi extinse pe aplicația Telegram, care indică o colaborare a unor jucători cu infractori pentru trucarea de meciuri în ligile europene, inclusiv în partide internaționale din Liga Națiunilor.

„A fost o prioritate foarte mare pentru mine, am mobilizat întreaga echipă pentru această anchetă. Dar, în decembrie, poliția a spus: «Am terminat cu asta».

Am oferit informațiile și federației de fotbal din Suedia direct și am spus: «Este grav». Sper că au contactat FA (n.r.Federația Engleză de Fotbal), dar nu știu.

Am găsit mai mult de un jucător din Premier League [pe telefon]. Pariuri pe cartonașe galbene, cornere și alte aspecte ale meciurilor.

Telefonul este fie la poliția din Stockholm, fie la autoritatea națională de poliție”, a declarat Gardare, conform sursei citate.

Am lucrat la sute de cazuri de trucare a meciurilor, iar acesta a fost cel mai clar caz posibil. Nu se poate mai clar decât să fie găsit pe un telefon confiscat. Este o oportunitate foarte bună de a face ceva în această privință. Este important pentru Anglia și fotbalul internațional să se oprească trucarea meciurilor în desfășurare Fredrik Gardare

Între timp, Johan Claesson, responsabil cu integritatea la Federația Suedeză de Fotbal, a confirmat că forul a primit informații privind trucarea, însă acestea nu conțineau detalii suficiente pentru a permite o acțiune directă din cauza secretului anchetei în desfășurare.

„Este adevărat că Federația Suedeză, în 2021, a primit informații generale de la poliție conform cărora s-au găsit informații privind trucarea meciurilor, atât la nivel național, cât și internațional, pe un telefon după un raid la un cazino ilegal, dar informațiile primite nu conțineau detalii specifice asupra cărora am fi putut acționa”, a spus Claesson.

5 ani a fost suspendat din fotbal în Suedia fostul mijlocaș de la Manchester City, Dickson Etuhu, după ce a fost găsit vinovat de dare de mită și încercarea de a aranja meciuri, într-o anchetă de 18 luni condusă de Gardare

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport